Fizetős funkciókat indít a Facebook, az Instagram és a WhatsApp

A Meta bejelentette az új, Meta One névre keresztelt előfizetéses szolgáltatását, amely mesterségesintelligencia-funkciókat és egyéb fejlesztéseket kínál az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felhasználóinak. A fokozatos bevezetés során a szolgáltatás már elérte a 15 millió előfizetőt és próbaverziós felhasználót.

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A Meta One több mint ötven új funkciót ígér a vállalat platformjain, lefedve

a tartalomkészítést, a közönség elérését és az üzletmenet irányítását.

Az árazást több szintre osztották, így az egyes alkalmazásokhoz kapcsolódó csomagok havi 2,99 dollártól indulnak, az egyéni csomagok 7,99 dollárba kerülnek, míg a tartalomgyártóknak és vállalkozásoknak szánt prémium csomagokért havi 14,99 dollárt kell fizetni.

Az olyan egyedi termékek, mint a WhatsApp Plus vagy az Instagram Plus, alkalmazásspecifikus fejlesztéseket nyújtanak, míg a kombinált csomagok ezeket fejlett MI-képességekkel egészítik ki. A tartalomgyártói és üzleti előfizetések emellett professzionális eszközöket kínálnak, mint például a hitelesítést, a részletes elemzéseket és a kiemelt ügyfélszolgálatot a Meta összes közösségimédia-platformján.

A lépéssel a Meta a bevételi szerkezetének diverzifikálását célozza meg, hogy a digitális hirdetéseken túl közvetlenül is bevételt termeljen a hatalmas felhasználói bázisából. Az alkalmazáscsalád egészét tekintve a cég az idei év elején átlagosan napi 3,6 milliárd aktív felhasználóval rendelkezett.

A Meta közölte, hogy az alapfunkciók és az alapszintű AI-használat továbbra is ingyenesek maradnak. A vállalat blogbejegyzése szerint a szolgáltatást folyamatosan bővítik újabb funkciókkal és MI-alapú eszközökkel, amelyek a kisvállalkozások és a tartalomgyártók marketingjét, működését, valamint tartalomoptimalizálását támogatják. A tervek szerint a Meta One hamarosan az Edits videószerkesztő alkalmazásban és a cég okosszemüvegein is elérhetővé válik.

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Forrás: Reuters

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