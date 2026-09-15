Kimondta az Anthropic vezére: a mesterséges intelligencia töredékét használjuk ki

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Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szerint a vállalatok

a mesterséges intelligencia jelenlegi értékének mindössze 5–10 százalékát használják ki, vagyis a technológia gazdasági hatása még alig érvényesül.

Az AI bevezetése a nagyvállalatoknál – amelyek a Salesforce fő ügyfélkörét alkotják – még messze áll a vezetők által vizionált jövőképtől. Marc Benioff, a Salesforce első embere az AI-adaptáció egyenetlenségére hívta fel a figyelmet, és arra szólította fel cégét, hogy tegyen többet az ügyfelek digitális átállásának felgyorsításáért.

A két cég egy hónapja jelentette be partnersége bővítését, amelynek keretében az Anthropic Claude nevű modelljét integrálják a Salesforce termékeibe. A Salesforce-nál már hétezer munkatárs használja a Claude-dal összekapcsolt eszközöket. A vállalat emellett jelentős részesedéssel rendelkezik az Anthropicban, a befektetés értéke június elején mintegy 5 milliárd dollár volt.

A Wall Streeten sokan egyfajta meg nem támadási paktumként értékelték a megállapodást, mivel a befektetők hónapok óta attól tartanak, hogy a vezető AI-cégek olyan eszközöket dobnak piacra, amelyek elszívják a hagyományos szoftvergyártók – köztük a Salesforce – ügyfeleit.

Amodei felszólalására mindössze néhány nappal azután került sor, hogy a vezérigazgató egy esszében a mesterséges intelligencia kockázataira figyelmeztetett, és a fejlesztési ütem lassítását javasolta. Írását rivális AI-cégek vezetői is támogatták, és azóta élénk vita bontakozott ki a döntéshozók, valamint az iparági szereplők között arról, hogyan lehetne megakadályozni a technológia feletti kontroll elvesztését. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója ezzel szemben a Dreamforce közönsége előtt kijelentette, hogy a piaci erők maguktól is szabályozzák majd az AI biztonságát, így nincs szükség új jogszabályokra.

A Salesforce számára a fejlesztési tempó esetleges lassulása nem feltétlenül rossz hír. Patrick Stokes, a cég elnöke a konferenciát megelőző sajtóeseményen elmondta, hogy stratégiájuk a meglévő modellek ügyfélorientált adaptációjára épül.

Számunkra, mint fejlesztők számára kifejezetten kedvező, ha lassítanak, mert sok a behoznivalónk

– fogalmazott Stokes, hozzátéve, hogy a feladatuk most az AI-modelleket körülvevő infrastruktúra és képességek kiérlelése.

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