Megerősítette a Magyar Telekom hitelminősítését a Scope Ratings

A Scope Ratings a hitelminősítés éves felülvizsgálata eredményeként,
megerősítette a Magyar Telekom BBB+ kibocsátói hitelkockázati besorolását, amelyhez stabil kilátás tartozik,
valamint a nem alárendelt, nem biztosított adósságához tartozó BBB+ minősítést egyaránt.
Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja követelményeinek – tette hozzá a cég.
A Scope a Magyar Telekom erős versenypozíciójával és stabil készpénztermelő képességével indokolja a hitelminősítés megerősítését, ezek ugyanis támogatják a társaság hitelmutatóinak további javulását. A hitelminősítő szerint a közműadó 2024. januári, valamint a távközlési adó 2025. januári kivezetése érdemben növelte a vállalat eredménytermelő képességét, így a profitabilitása közelebb került az európai szektortársakéhoz. Ugyanakkor a Scope továbbra is kevésbé kiszámíthatónak látja a magyar szabályozási környezetet, mint számos nyugat-európai piacon.
A Magyar Telekom üzleti kockázati profilja a hitelminősítő szerint lényegében változatlan maradt, amit a hazai mobil- és szélessávú piacon betöltött vezető pozíciója támaszt alá. A társaság részesedése ezeken a területeken nagyjából 45 százalék, ami több kulcsszegmensben is kedvezőnek számít az európai távközlési cégekhez képest. A Scope ugyanakkor rámutat: a vállalat erős piaci helyzete döntően a viszonylag kisméretű magyar piacra koncentrálódik, ami korlátozza a méretet és a növekedési lehetőségeket a nagyobb nyugat-európai szereplőkhöz viszonyítva. Bár a társaság Észak-Macedóniában is vezető pozícióval rendelkezik, ez csak korlátozott földrajzi diverzifikációt jelent, mivel a piac 2025-ben a csoport bevételének és EBITDA-jának mindössze mintegy 8 százalékát adta.
A társaság működési jövedelmezősége az elmúlt években érdemben javult. A Scope által kiigazított EBITDA-marzs a 2016 és 2023 közötti 30–34 százalékos sávból 2024-ben 37,5 százalékra, 2025-ben pedig 42,2 százalékra emelkedett. A javulást a szektorspecifikus adók kivezetése, az inflációhoz kötött díjemelések, az előfizetői és ARPU-növekedés, valamint a folyamatos költséghatékonysági intézkedések támogatták. A Scope ugyanakkor nem zárja ki, hogy a jövőben ismét változhat az adózási és szabályozási keretrendszer, különösen annak fényében, hogy a magyar infokommunikációs szektor korábban is ki volt téve kormányzati beavatkozásoknak.
A Scope szerint a magyarországi versenykörnyezet változásának lehetősége is figyelmet érdemel, különösen a 4iG és az e& PPF Telecom közötti, egyes távközlési infrastruktúra-eszközökre vonatkozó potenciális kereszttulajdonlási megállapodás miatt. A megállapodás ugyanakkor még korai szakaszban van, átvilágításhoz és szabályozói jóváhagyáshoz kötött, stratégiai és működési következményei pedig egyelőre nem világosak. A Scope ezért jelenleg nem számol azzal, hogy ezek a fejlemények érdemi hatást gyakorolnának a Magyar Telekom erős piaci pozíciójára.
A vállalat pénzügyi kockázati profilját robusztus tőkeáttételi, adósságvédelmi és cash flow-fedezeti mutatók támasztják alá. A folyamatos beruházások és a magasabb részvényesi juttatások ellenére az elmúlt évek marzsbővülése erősítette a készpénztermelést: az adósság/EBITDA-mutató a 2020–2022 közötti nagyjából 2-es szintről 2025-re és a 2026 első félévével záruló tizenkét hónapra 0,9-re javult. A hitelmutatók továbbra is erősek, az EBITDA-alapú kamatfedezet meghaladja a 20-szorost, a szabad működési cash flow/adósság mutató pedig 50 százalék felett áll. Bár a társaság pénzügyi keretrendszere akár 2,8-szoros tőkeáttételt is lehetővé tesz, a Scope a stabil készpénztermelés és az óvatos pénzügyi politika miatt rövid- és középtávon nem számít jelentős eladósodásra. A 2025-től érvényes pénzügyi politika alapján a Magyar Telekom az előző évi kiigazított nettó eredmény 60–100 százalékát célozza meg részvényesi juttatásként osztalék és részvény-visszavásárlás formájában, de a Scope szerint az erős profitabilitás mellett a hitelmutatók az előrejelzési időszakban is stabilak maradhatnak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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