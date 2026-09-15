Megjelent a magyar biztosítók friss rangsora: a te biztosítód hányadik a listán?

Az extraprofitadó átalakítása könnyebbséget hozott tavaly a biztosítási szektornak: 1962 milliárd forintos díjbevétellel és 115 milliárd forintos nyereséggel zárta a 2025-ös évet a piac az MNB adatai szerint. Előbbi 15,7%-os növekedést jelent, utóbbi pedig közel két és félszerese az egy évvel korábbinak, és most először lépte át a százmilliárd forintos szintet.
Az életbiztosítási díjbevételek 27,8%-kal 809 milliárd forintra híztak tavaly, a nem-életbiztosítások 8,5%-os bővüléssel 1152 milliárdos díjbevételt értek el. Előbbiben nagy szerepe volt annak, hogy az egyszeri díjas életbiztosítások profittartalma visszatért az extraprofitadó-kedvezménynek köszönhetően, másrészt rajtuk keresztül teremtettek elő forrást a biztosítók az adókedvezmény érvényesítésének feltételéül szabott állampapír-vásárlásaikhoz. Időközben az idei első félév piaci adatai is megjelentek, ezeket itt elemeztük:
A biztosítótársaságokat egyedi bruttó díjbevételük alapján sorrendbe rendezve helycserét látunk az élen:
míg 2024-ben még a Generali, 2025-ben ismét az Allianz érte el a legnagyobb díjbevételt
Magyarországon, a dobogó harmadik fokán fixen a Groupama állt. A Posta Biztosító ugrása érdemel még említést, amely az egyszeri díjas életbiztosítások „visszatértének” köszönhetően növelte nagy mértékben a díjbevételét.
Az élen nem-élet túlsúlyos biztosítókat találunk, a középmezőnyben viszont megugrik az élet üzletágak súlya. A tőzsdei szempontból érdekes CIG Pannónia és Gránit Biztosítók tavaly a 11-12. helyen álltak, míg az életbiztosítási piac legnagyobb szereplőjének számító NN a teljes piacon a hetedik volt.
A legnagyobb mértékben az említett Posta Biztosító díjbevétele ugrott meg tavaly,
de más, az egyszeri díjas életbiztosítási piacon erős versenytársak is két számjegyű mértékben bővítették díjbevételüket. Három olyan biztosító volt, amelynek csökkent tavaly a díjbevétele.
Veszteséges biztosító viszont tavaly már nem volt, pedig egy évvel korábban még kettő mínuszban zárt. A 2024-es alacsony bázisról induló Generali, CIG Pannónia és K&H Biztosítók javítottak a nyereségükön tavaly a legnagyobb mértékben.
A 115 milliárd forintos szektorszintű profit kétharmadát 5 biztosító hozta,
közülük is méretéhez képest kimagasló volt a költséghatékonyan működő Gránit Biztosító nyeresége.
Címlapkép forrása: Portfolio
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