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Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Üzlet

Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Részvény, állampapír, arany, bitcoin, ingatlan vagy egyszerűen készpénz? Egyre nehezebb eldönteni, hol van még valódi lehetőség, és hol fizetünk már túl sokat a korábbi sikerekért. Október 21-én a Portfolio Investment Day-en Magyarország ismert befektetési szakembereivel, alapkezelőivel, elemzőivel és vállalatvezetőivel keressük a választ arra, mibe érdemes most tenni a pénzt, meddig tarthat a tőzsdei rali, melyek lehetnek 2027 nagy befektetési sztorijai, és hol vannak azok a piacok, amelyekről még kevesebbet beszélnek. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Ritkán volt ennyire nehéz dolga annak, akinek most kell döntenie a pénzéről. A technológiai részvényeket újabb rekordokra vitte az AI-láz, a mesterséges intelligencia energiaigénye már az árampiacot és az infrastruktúrát is átírja, a fejlett országok kötvényhozamai több évtizedes csúcsok közelébe kerültek, és a kriptopiac is újabb nagy mozgásokon ment keresztül. Magyarországon közben továbbra is óriási összegek vannak állampapírban és befektetési alapokban.

Most az a kérdés, hol van még olyan befektetés, ahol a következő évek növekedését nem árazta be teljesen a piac.

Október 21-én a RaM-ArT Színházban pontosan ez lesz a téma a Portfolio Investment Day-en. Az eseményen a magyar gazdaságtól és a forinttól indulunk, majd az állampapírokon, részvényeken és AI-n keresztül eljutunk az energiáig, bitcoinig és ingatlanig, számtalan konkrét befektetést veszünk elő, és élőben elemezzük őket fundamentális és technikai oldalról.

A befektetési konferencia programja itt érhető el, a regisztráció pedig itt.

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Mi lesz a forinttal, és tényleg ennyire jó befektetés a magyar állampapír?

Az egyik legnagyobb kérdés 2027 előtt, hogy mi történik az inflációval, a kamatokkal és a forinttal. A nemzetközi kötvénypiacokon az elmúlt hetekben komoly felfordulás volt, több fejlett piacon több évtizedes csúcsra emelkedtek a hozamok. Magyarország közben egészen különleges helyzetbe került. A Schroders egyik portfóliómenedzsere nemrég a magyar állampapírt nevezte a világ egyik legjobb szuverén befektetési lehetőségének, a külföldi befektetők súlya pedig már 34 százalék fölé emelkedett a magyar állampapírpiacon.

De meddig tarthat ez?

Erről első kézből lehet majd hallani. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mutatja meg, mi jöhet 2027-ben a magyar gazdaságban, az inflációban, a kamatokban és a forint árfolyamában. Utána Tardos Gergellyel, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatójával beszélgetünk arról, hogyan finanszírozza magát Magyarország, mire készül az ÁKK, és mi várhat az állampapírpiacra.

Mit csinálnak most a profik a saját portfólióikban?

Vidovszky Áron vezetésével az alapkezelői blokkban Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője beszél arról, hol lát most lehetőségeket és milyen kockázatokra figyel. Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezérigazgatója pedig azt mutatja meg, hol lehetnek most izgalmas magyar tőzsdei lehetőségek.

Meddig mehetnek még a tőzsdék?

Ez lehet az ősz egyik legfontosabb befektetési kérdése. Az AI körüli várakozások új szintre emelték a technológiai szektort, de egyre nehezebb eldönteni, hol beszélhetünk még valódi növekedési lehetőségről, és hol lettek túl magasak az elvárások.

A konferencia második blokkjában ezért azt nézzük meg, meddig tarthat a részvénypiaci rali, túlárazottak-e már a technológiai óriások, és kik lehetnek a következő nagy tőzsdei nyertesek. Külön foglalkozunk azokkal a területekkel is, amelyek az AI-boom következő hullámából profitálhatnak.

A tőzsdei blokkban Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője azt mutatja meg, melyek lehetnek a következő nagy befektetési sztorik, hol lát még érdemi felértékelődési lehetőséget, és mely piacokon nőtt akkorára az optimizmus, hogy már érdemes óvatosnak lenni.

Ezután egészen más szemszögből nézzük meg a befektetéseket. Kovács Nimród évtizedeket töltött az Egyesült Államokban, vállalkozóként és befektetőként is komoly tapasztalatot szerzett, ma pedig borászattal és ingatlanokkal is foglalkozik. Vidovszky Áronnal arról beszélgetnek majd, hogyan gondolkodik a vagyonról, a kockázatról és a befektetésekről egy olyan vállalkozó, aki az amerikai és a magyar üzleti világot is közelről ismeri.

A magyar részvénypiacról is érkeznek konkrét sztorik. Az AutoWallis növekedési terveiről külön előadás lesz, majd Hadházy Tamás, a Pensum Group alapítója beszél a vállalat növekedési történetéről és tőzsdei terveiről.

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Az AI következő nagy nyertese

A mesterséges intelligencia befektetési sztorijának első szakasza a chipekről és a technológiai óriásokról szólt. A következő egyre inkább az energiáról szólhat.

Az adatközpontoknak elképesztő mennyiségű villamos energiára van szükségük, ezért az AI-boom hatása már messze túlnyúlik a technológiai szektoron. Villamosenergia-termelők, hálózatok, gázerőművek, atomenergia, megújulók és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kerülhet a befektetők fókuszába.

Pletser Tamással, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzserével azt járjuk körül, hogyan lehet befektetőként megfogni az AI áraméhségét, és mely energiapiaci területek lehetnek a következő évek nyertesei.

Bitcoin, luxusingatlan és konkrét tippek a végére

A nap utolsó részében három teljesen eltérő befektetési világ találkozik.

Mogyorósi Attilával, a CoinCash társalapító-vezérigazgatójával azt nézzük meg, véget ért-e a kriptotél, mi jöhet a bitcoin piacán, és mit jelent a változó magyar szabályozási környezet a hazai befektetők számára.

Ezután az ingatlan jön. Megnézzük, hol vannak most vonzó hozamok a kereskedelmi ingatlanpiacon, majd azt is, hol vásárolnak lakást a világ gazdag befektetői, mely nemzetközi prémium ingatlanpiacok vonzzák a pénzt, és hol lehet még értéknövekedésre számítani.

A konferencia végén pedig visszahozzuk az egyik legnépszerűbb formátumunkat. Konkrét befektetéseket teszünk ki a vászonra, és élőben elemezzük őket. Kaszab Balázs és Nagy Viktor fundamentális és technikai oldalról nézi meg a legizgalmasabb eszközöket, fontos árfolyamszintekkel és lehetséges forgatókönyvekkel.

A cél az, hogy aki este kilép a teremből, sokkal tisztábban lássa, hol lehet pénzt keresni 2027-ben, és melyek azok a befektetések, amelyeknél már érdemes óvatosabbnak lenni.

A Portfolio Investment Day október 21-én a RaM-ArT Színházban lesz. Az aktív éves Portfolio Signature előfizetők a PID2026SIGNATURE kóddal díjmentesen vehetnek részt az eseményen.

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Címlapkép forrása: https://Romanenkoorg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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