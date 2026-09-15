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Saját fejlesztői is megijedtek a mesterséges intelligenciától: az évtized végére elhozhatja a végítéletet?
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Saját fejlesztői is megijedtek a mesterséges intelligenciától: az évtized végére elhozhatja a végítéletet?

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Bernie Sanders baloldali szenátor és Steve Bannon, Donald Trump elnök közeli szövetségese kedden egyaránt a mesterséges intelligencia szabályozása mellett szállt síkra egy washingtoni rendezvényen. A két, egymástól politikailag a lehető legtávolabb álló szereplő közös fellépése jól mutatja, hogy az MI-vel kapcsolatos aggodalmak átívelnek a párthatárokon.
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Sanders, aki demokratikus szocialistaként határozza meg magát, az MI növekvő fenyegetéséről beszélt, és kötelező érvényű biztonsági előírásokat sürgetett. Figyelmeztetett, hogy a technológia tízmillió munkahelyet szüntethet meg, teljes szakmákat söpörhet el, és megnehezítheti a fiatalok munkaerőpiacra való belépését. Külön kitért arra is, hogy a múlt hónapban kiderült:

mesterséges intelligenciával először hoztak létre új vírusokat, ami rossz kezekbe kerülve biofegyverekhez és tömeges pusztításhoz vezethet.

Bannon, aki Trump első elnöki ciklusa alatt a Fehér Ház stratégiai tanácsadója volt, más megközelítésből, de hasonló következtetésre jutott. Bírálta Trump MI-politikáját, a szabályozási hajlandóság hiányáért pedig egyenesen a technológiai vállalatokat tette felelőssé. Hétfői podcastjában amellett érvelt, hogy a Kongresszusnak nem szabad megakadályoznia az egyes tagállamokat abban, hogy saját MI-szabályozást léptessenek életbe.

A Fehér Ház és a republikánus házelnök ezzel szemben az önszabályozás mellett tette le a voksát. Trump hétfőn bagatellizálta az iparági vezetők által a hétvégén megfogalmazott aggodalmakat, mondván, az Egyesült Államokban már léteznek megfelelő biztonsági korlátok. Mike Johnson házelnök kedden megerősítette ezt az álláspontot, kijelentve, hogy a fejlesztés leállítása Kínának adna előnyt, miközben a vállalatok képesek önmagukat szabályozni.

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A Kongresszus hétfőn tért vissza a hosszú nyári szünetről, a képviselők pedig zárt ajtók mögött már arról egyeztetnek, hogy szükséges-e jogszabályi beavatkozás. Bernie Moreno ohiói republikánus szenátor a Reutersnek arról beszélt, hogy a jogalkotás lassúsága önmagában is problémát jelent. Úgy fogalmazott, érdemes belegondolni, hol tart majd az MI négy év múlva, miközben a törvényhozás olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek addigra már nem is lesznek relevánsak. A Szenátusban egyébként jelenleg is vita folyik egy olyan törvényjavaslatról, amely megtiltaná a tagállamoknak, hogy saját MI-szabályokat érvényesítsenek bizonyos kockázatok tekintetében.

A társadalmi aggodalmak is erősödnek. Egy júniusban közzétett Reuters/Ipsos-felmérés szerint az amerikaiak 77 százaléka tart attól, hogy az MI-hez szükséges adatközpontok megemelik az áramárakat. A múlt héten széles körű figyelmet keltett, hogy Jacob Coxon, az Anthropic kutatója bejelentette távozását a cégtől, részben arra hivatkozva, hogy az MI-t fejlesztő szakemberek maguk is tartanak attól, hogy a technológia az évtized végére az emberiség pusztulásához vezethet. Andrew Ferguson, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) elnöke kedden szintén szkeptikusan nyilatkozott, mivel gyanúsnak tartja, hogy az AI-cégek versenyjogi mentességeket kérnek, miközben egyúttal új szabályozásért is lobbiznak.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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