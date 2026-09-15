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Sorsdöntő csúcstalálkozó jön: Trump a keleti szuperhatalom vezetőjével tárgyal a mesterséges intelligenciáról
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Sorsdöntő csúcstalálkozó jön: Trump a keleti szuperhatalom vezetőjével tárgyal a mesterséges intelligenciáról

Portfolio
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Mike Johnson, az amerikai képviselőház republikánus elnöke kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem engedheti meg magának a mesterséges intelligencia fejlesztésének leállítását, mert ezzel átengedné a technológiai éllovas szerepet Kínának. A házelnök szerint az MI-fejlesztő vállalatok képesek az önszabályozásra, így nincs szükség arra, hogy a kormányzat lassítsa az innovációt. Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök e hónapban esedékes washingtoni csúcstalálkozóján kiemelt téma lesz az AI-lassítás kérdése. 

Johnson kifejezetten nemzetbiztonsági ügyként kezeli az AI-ért folyó globális versenyt. Véleménye szerint

a fejlesztések hazai lefékezése súlyos következményekkel járna az amerikai családokra nézve, ezért határozottan elutasította egy nemzetközi szabályozó testület felállításának gondolatát is.

Az AI-fejlesztések lassításáról szóló vitáról itt írtunk részletesen:

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A házelnök arról is beszámolt, hogy hétfő este egyeztetett Donald Trump elnökkel. A megbeszélés eredményeként a következő egy héten belül a Fehér Házba invitálják a legnagyobb MI-szolgáltatók vezetőit, azaz "az összes nagy nevet" egy kiemelt fontosságú találkozóra.

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Johnson meggyőződését fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a mesterséges intelligencia kiemelt téma lesz Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök e hónapban esedékes washingtoni csúcstalálkozóján. Mint fogalmazott,

a feleknek figyelemmel kell kísérniük a folyamatokat, és kötelezettségeket kell vállalniuk egymás felé.

Az MI-fejlesztések korlátainak és kereteinek megteremtésével kapcsolatban Johnson hangsúlyozta, hogy kiegyensúlyozott és átgondolt megközelítésre van szükség. A házelnök független auditorok bevonását, valamint az MI-fejlesztő cégek részéről átláthatóságot sürgetett, rámutatva, hogy léteznek olyan érdemi kezdeményezések, amelyek valódi biztonsági garanciát jelenthetnek.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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