26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Trump hatalmas kriptovagyona miatt robbant ki a vita az Egyesült Államokban
Üzlet

Trump hatalmas kriptovagyona miatt robbant ki a vita az Egyesült Államokban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai szenátus kedden szavaz a Clarity Act névre keresztelt, átfogó kriptovaluta-szabályozási törvényjavaslatról. A jogszabály sorsa egyelőre bizonytalan, meglehetősen kétséges ugyanis, hogy összegyűlik-e a procedúra folytatásához szükséges hatvan szavazat.

A törvényjavaslat egységes szabályozási keretet teremtene a digitális eszközök piacán, amit az iparág szereplői régóta várnak.

A kriptoipar több százmillió dollárt költött a jogszabály elfogadását támogató lobbikampányra.

A republikánus szenátorok vasárnap egy módosított szövegváltozatot terjesztettek elő, amellyel a bankszektor és egyes demokrata törvényhozók aggályait igyekeztek kezelni, egyelőre azonban csak vegyes sikert értek el.

Az átdolgozott szöveg az egyik legvitatottabb kérdésben, a köztisztséget viselő személyek kriptobefektetéseinek korlátozásában hoz változásokat. A tervezet szélesebb jogkört biztosítana a tagállami főügyészeknek a szabályok érvényesítésére, emellett előírná, hogy a politikusok a jelentősebb kriptopiaci érdekeltségeiket kötelesek eladni vagy vakvagyonkezelői alapba (blind trust) helyezni. A demokraták ezt a szigorítást elsősorban Donald Trump mémcoinja és a fiai által irányított World Liberty Financial nevű kriptovállalkozás miatt szorgalmazták. Trump júniusban hozta nyilvánosságra, hogy

Még több Üzlet

Itt az év egyik legfontosabb napja a tőzsdéken - Idegesek a piacok!

Így lett a magyar élménypark első helyezett az európai megmérettetésen

Kilőtt a Mol!

kriptobefektetéseiből 1,4 milliárd dolláros bevételre tett szert.

Elizabeth Warren, a szenátus bankbizottságának rangidős demokrata tagja szerint a módosítások nem elégségesek. Több demokrata törvényhozó is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új szöveg továbbra is lehetővé tenné az Igazságügyi Minisztérium számára a tagállami főügyészek által indított perek egyoldalú leállítását.

A republikánusok ezzel a törvénnyel nem csupán szemet hunynak Trump korrupciója felett, hanem fel is erősítik azt

– fogalmazott Warren újságíróknak.

A bankszektor szintén elégedetlen, mivel a módosított javaslat továbbra sem oldja meg azt a problémát, hogy a stablecoinok közvetlen versenytársai lehetnek a banki betéteknek, ami veszélyeztetheti a hitelezési tevékenységet. A pénzintézeti érdekképviseletek hétfőn élesen bíráló nyilatkozatot adtak ki az új szövegről, hangsúlyozva, hogy az érdemben nem enyhíti aggályaikat.

A piaci elemzők szerint a kriptopiac nagyrészt már beárazta, hogy a törvényjavaslat belátható időn belül nem lép hatályba. A szavazás ugyan eljárási jellegű, mégis kulcsfontosságú próbának számít, hiszen a választási év szűkös naptárát figyelembe véve a republikánusoknak alig marad idejük a kezdeményezés újraélesztésére, ha a keddi voksolás kudarcot vall.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Riasztó eredményt hozott a kísérlet, amikor összezárták Grokot, Geminit, ChatGPT-t és Claude-ot - Egyiküket kivégezték volna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility