Trump hatalmas kriptovagyona miatt robbant ki a vita az Egyesült Államokban

A törvényjavaslat egységes szabályozási keretet teremtene a digitális eszközök piacán, amit az iparág szereplői régóta várnak.
A kriptoipar több százmillió dollárt költött a jogszabály elfogadását támogató lobbikampányra.
A republikánus szenátorok vasárnap egy módosított szövegváltozatot terjesztettek elő, amellyel a bankszektor és egyes demokrata törvényhozók aggályait igyekeztek kezelni, egyelőre azonban csak vegyes sikert értek el.
Az átdolgozott szöveg az egyik legvitatottabb kérdésben, a köztisztséget viselő személyek kriptobefektetéseinek korlátozásában hoz változásokat. A tervezet szélesebb jogkört biztosítana a tagállami főügyészeknek a szabályok érvényesítésére, emellett előírná, hogy a politikusok a jelentősebb kriptopiaci érdekeltségeiket kötelesek eladni vagy vakvagyonkezelői alapba (blind trust) helyezni. A demokraták ezt a szigorítást elsősorban Donald Trump mémcoinja és a fiai által irányított World Liberty Financial nevű kriptovállalkozás miatt szorgalmazták. Trump júniusban hozta nyilvánosságra, hogy
kriptobefektetéseiből 1,4 milliárd dolláros bevételre tett szert.
Elizabeth Warren, a szenátus bankbizottságának rangidős demokrata tagja szerint a módosítások nem elégségesek. Több demokrata törvényhozó is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új szöveg továbbra is lehetővé tenné az Igazságügyi Minisztérium számára a tagállami főügyészek által indított perek egyoldalú leállítását.
A republikánusok ezzel a törvénnyel nem csupán szemet hunynak Trump korrupciója felett, hanem fel is erősítik azt
– fogalmazott Warren újságíróknak.
A bankszektor szintén elégedetlen, mivel a módosított javaslat továbbra sem oldja meg azt a problémát, hogy a stablecoinok közvetlen versenytársai lehetnek a banki betéteknek, ami veszélyeztetheti a hitelezési tevékenységet. A pénzintézeti érdekképviseletek hétfőn élesen bíráló nyilatkozatot adtak ki az új szövegről, hangsúlyozva, hogy az érdemben nem enyhíti aggályaikat.
A piaci elemzők szerint a kriptopiac nagyrészt már beárazta, hogy a törvényjavaslat belátható időn belül nem lép hatályba. A szavazás ugyan eljárási jellegű, mégis kulcsfontosságú próbának számít, hiszen a választási év szűkös naptárát figyelembe véve a republikánusoknak alig marad idejük a kezdeményezés újraélesztésére, ha a keddi voksolás kudarcot vall.
Forrás: Reuters
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