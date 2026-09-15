Veszélyes kémszoftver terjed a népszerű üzenetküldőkön, kiadták a figyelmeztetést

Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Hollandia közös kiberbiztonsági figyelmeztetést adott ki egy iráni állami kötődésű kémszoftverről, amelyet a teheráni rezsim kritikusainak – köztük újságíróknak, aktivistáknak és másként gondolkodóknak – a megfigyelésére használnak.

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A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) kedden közzétett tájékoztatása szerint az iráni állami szereplők a "CHOSEN BRICK" névre keresztelt kémszoftvercsaládot vetették be célzott adathalász-támadásokhoz, amelyeket a WhatsAppon és a Telegramon keresztül hajtottak végre. A támadók jellemzően megbízható ismerősnek adták ki magukat, és az áldozatokra szabták a megkereséseiket, egyes esetekben hamis dokumentumokkal, például kitalált MRI-leletekkel véve rá őket a kártevő letöltésére.

A kémszoftver a figyelmeztetés szerint

képes a névjegyzékek, e-mailek és közösségimédia-fiókok adatainak begyűjtésére, a képernyő tartalmának rögzítésére, valamint az eszköz mikrofonjának elérésére is.

Az NCSC közlése alapján egyes áldozatok személyes adatai később Irán-párti szivárogtató oldalakon bukkantak fel. Az FBI saját tájékoztatójában az iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztériumot (MOIS) nevezte meg a kémszoftver üzemeltetőjeként, amely a kártevőt hírszerzési célokra, adatszivárogtatásra és a célszemélyek jó hírnevének rombolására használja. A közlemény egy 2026. márciusi figyelmeztetés frissítése, amely a MOIS-hoz köthető, "Handala Hack" néven ismert hackercsoport tevékenységét írta le.

A Handala az iráni háború kezdete óta több amerikai vállalatot és magánszemélyt is célba vett. Márciusban romboló kibertámadást hajtott végre a michigani székhelyű Stryker orvostechnikai vállalat ellen, majd ugyanabban a hónapban nyilvánosságra hozta Kash Patel FBI-igazgató személyes e-mailjeit.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio