Dízelkrízis: forradalmi megoldással rukkoltak elő - így csökkenthető 90 százalékkal az üzemanyag-fogyasztás a bányáknál

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A megoldás lényege, hogy a külszíni bányák rámpáin felfelé haladó, áramszedővel felszerelt teherautók a felsővezetékről vételeznek elektromos áramot. A kerékhajtás elektromos motorja éppen akkor veszi át a dízelmotor szerepét, amikor a teljesen megrakott járművek energiaigénye eléri a csúcsot. A vállalat közlése szerint
a rendszer az emelkedőkön akár 90 százalékos üzemanyag-megtakarítást biztosít.
Ráadásul az elektromos hajtás révén a teherautók mintegy két perccel gyorsabban teszik meg az adott szakaszt, ami lerövidíti a ciklusidőt, így kisebb flottaigényt eredményez.
A First Quantum három legnagyobb bányájában összesen több mint 15 kilométernyi felsővezeték üzemel, és 2025-ben közel 500 ezer kilométernyi, trolirendszerrel segített szállítást regisztráltak. A zambiai bányáknál a megújuló energiával táplált rendszer tavaly mintegy 45 ezer tonna üvegházhatásúgáz-kibocsátást váltott ki, az egyéb villamosítási kezdeményezésekkel együtt pedig az összesített megtakarítás meghaladta a 130 ezer tonna CO₂-egyenértéket.
A rendszer egyik fő előnye a mobilitásában rejlik, ugyanis a transzformátorok, a kapcsolóházak és a felsővezetékek rugalmasan áthelyezhetők, ahogy a külszíni bánya a fejtési fázisok előrehaladtával bővül. A fejlesztésben 2011 óta a Liebherr, a Hitachi és a Komatsu is részt vesz.
A trolitechnológia következő mérföldkövét az jelenti, hogy a First Quantum idén áprilisban a zambiai Kansanshi réz- és aranybányájában üzembe helyezte a világ első ultranagy méretű, akkumulátoros-elektromos bányagépét, egy teljesen elektromos Hitachi EH4000 típusú teherautót. A jármű az akkumulátoros technológiát a felsővezetékes rendszerrel ötvözi, így menet közben a felsővezetékről is képes energiát felvenni, ami jelentősen csökkenti a statikus töltési igényt. A First Quantum és a Hitachi 2024 júniusában kezdte meg a projekt tesztelését Kansanshiban, ahol azt vizsgálják, hogy a jármű valós üzemi körülmények között, a kőzetanyag-szállítás teljes folyamatában megállja-e a helyét.
A brit szabadalom egy már működő, ipari méretekben bizonyított technológiát véd, nem pedig egy még csak bevezetés előtt álló koncepciót. Az akkumulátoros-elektromos teherautókkal való ötvözése azt mutatja, hogy
a felsővezetékes infrastruktúra a bányászat dekarbonizációjának és dízelmentesítésének kulcseleme lehet anélkül, hogy az a szállítási teljesítmény rovására menne.
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