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Így lett a magyar élménypark első helyezett az európai megmérettetésen
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Így lett a magyar élménypark első helyezett az európai megmérettetésen

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Nemzetközi elismerésben részesült a Planet Budapest: a teljes egészében magyar fejlesztésű kiállítás és élményprogram nyerte el az idei Unicorn Awards főkategóriájának első helyét. A környezeti fenntarthatóság témájára épülő élménypark koncepciójáért, tartalomfejlesztéséért és megvalósításáért a budapesti központú márkaépítő ügynökség, az Unger&Partners felelt - áll a cég közleményében.

Első helyezést ért el az európai rendezvény- és live experience szakma Unicorn Awards versenyén a Planet Budapest. A döntőbe a kontinens 24 országából 105 projekt jutott be, összesen 131 nevező közül. A prezentációkkal egybekötött díjátadót szeptember 8-án tartották Ljubljanában.

A nevezők közel fele a főkategóriának számító B2C kategóriában indult, melynek győztese a magyar Unger&Partners lett. A második helyen a norvég NoSleeptillBrooklyn mentális egészséggel kapcsolatos márkaaktivációs kampánya, a The Breathing Space végzett, míg a harmadik helyet a Milano-Cortina 2026 paralimpiai megnyitóünnepsége, az olasz Filmmaster produkciója szerezte meg.

A nemzetközi zsűri értékelésében külön kiemelte a Planet Budapest mögött álló úgynevezett „edutainment” módszertant, vagyis azt a megközelítést, amely élményszerűvé és közérthetővé teszi a nagy komplexitású témákat. Ez a metódus ugyanis nem egyetlen eseményre korlátozódik, hanem adaptálható, más témák feldolgozására és a világ bármely pontján megvalósuló élmények létrehozására is alkalmas.

A Planet Budapest élménypark a környezeti fenntarthatóságról szólt, február 25. és március 29. között a mintegy 12 ezer négyzetméteres élménytérbe több mint 50 ezer látogató érkezett, köztük mintegy 18 ezer diák az ország minden részéről.

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„Húsz év alatt számos márkát segítettünk fölépíteni és sikeressé tenni, Magyarországra hoztuk a Madame Tussauds kiállítását, de a Planet Budapest létrehozása és üzemeltetése minden korábbinál összetettebb feladat volt, melynek során több mint ezer ember munkáját kellett összehangolnunk – mondja a díj kapcsán Unger Zsolt, az Unger&Partners alapítója és szakmai vezetője. – Ezért is fontos visszajelzés számunkra, hogy a nemzetközi zsűri szerint a legjobb európai rendezvényt hoztuk létre.” A cég a koncepcionális tervezésért felelt, de ők koordinálták a tartalomfejlesztést, a gyártást, a kivitelezést, valamint a rendezvény teljes operatív üzemeltetését is. A projekt megvalósításában számos hazai szakember vett részt: fenntarthatósági szakértők, filmes és színházi alkotók, díszlettervezők, mérnökök, színészek, szövegírók, zenei-, technikai- és operációs szakemberek.

A Planet Budapest részeként valósult meg a Portfolio szakmai rendezésével a kétnapos Planet Konferencia: az első konferencia nap a fenntartható agráriumról szól, arról, hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében. A második szakmai nap az energiaátmenetről, arról, hogy milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan teremthető meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon.

Címlapkép forrása: Unicorn Awards, Planet Budapest

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