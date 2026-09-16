Így lett a magyar élménypark első helyezett az európai megmérettetésen

Nemzetközi elismerésben részesült a Planet Budapest: a teljes egészében magyar fejlesztésű kiállítás és élményprogram nyerte el az idei Unicorn Awards főkategóriájának első helyét. A környezeti fenntarthatóság témájára épülő élménypark koncepciójáért, tartalomfejlesztéséért és megvalósításáért a budapesti központú márkaépítő ügynökség, az Unger&Partners felelt - áll a cég közleményében.

Első helyezést ért el az európai rendezvény- és live experience szakma Unicorn Awards versenyén a Planet Budapest. A döntőbe a kontinens 24 országából 105 projekt jutott be, összesen 131 nevező közül. A prezentációkkal egybekötött díjátadót szeptember 8-án tartották Ljubljanában.

A nevezők közel fele a főkategóriának számító B2C kategóriában indult, melynek győztese a magyar Unger&Partners lett. A második helyen a norvég NoSleeptillBrooklyn mentális egészséggel kapcsolatos márkaaktivációs kampánya, a The Breathing Space végzett, míg a harmadik helyet a Milano-Cortina 2026 paralimpiai megnyitóünnepsége, az olasz Filmmaster produkciója szerezte meg.

A nemzetközi zsűri értékelésében külön kiemelte a Planet Budapest mögött álló úgynevezett „edutainment” módszertant, vagyis azt a megközelítést, amely élményszerűvé és közérthetővé teszi a nagy komplexitású témákat. Ez a metódus ugyanis nem egyetlen eseményre korlátozódik, hanem adaptálható, más témák feldolgozására és a világ bármely pontján megvalósuló élmények létrehozására is alkalmas.

A Planet Budapest élménypark a környezeti fenntarthatóságról szólt, február 25. és március 29. között a mintegy 12 ezer négyzetméteres élménytérbe több mint 50 ezer látogató érkezett, köztük mintegy 18 ezer diák az ország minden részéről.

„Húsz év alatt számos márkát segítettünk fölépíteni és sikeressé tenni, Magyarországra hoztuk a Madame Tussauds kiállítását, de a Planet Budapest létrehozása és üzemeltetése minden korábbinál összetettebb feladat volt, melynek során több mint ezer ember munkáját kellett összehangolnunk – mondja a díj kapcsán Unger Zsolt, az Unger&Partners alapítója és szakmai vezetője. – Ezért is fontos visszajelzés számunkra, hogy a nemzetközi zsűri szerint a legjobb európai rendezvényt hoztuk létre.” A cég a koncepcionális tervezésért felelt, de ők koordinálták a tartalomfejlesztést, a gyártást, a kivitelezést, valamint a rendezvény teljes operatív üzemeltetését is. A projekt megvalósításában számos hazai szakember vett részt: fenntarthatósági szakértők, filmes és színházi alkotók, díszlettervezők, mérnökök, színészek, szövegírók, zenei-, technikai- és operációs szakemberek.

A Planet Budapest részeként valósult meg a Portfolio szakmai rendezésével a kétnapos Planet Konferencia: az első konferencia nap a fenntartható agráriumról szól, arról, hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében. A második szakmai nap az energiaátmenetről, arról, hogy milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan teremthető meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon.

Címlapkép forrása: Unicorn Awards, Planet Budapest