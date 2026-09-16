Így vizsgázott az önvezető Tesla esőben Budapesten: az amerikai diplomata is kipróbálta a jövő technológiáját

A diplomata Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter kíséretében egy önvezető Tesla modellel tett próbakört. A tesztre ráadásul esős időjárási körülmények között került sor, ami különösen komoly kihívást jelent az autonóm rendszerek számára, ám
a technológia ebben a helyzetben is jól vizsgázott.
Savage kiemelte, hogy most először nyílt alkalma személyesen is kipróbálni az önvezető funkciókat.
A tapasztalatok nemcsak a technológiai fejlődés irányát jelzik, hanem rávilágítanak a két ország közötti szoros csúcstechnológiai partnerségre is.
"Az ilyen pillanatok tökéletesen példázzák az Egyesült Államok és Magyarország együttműködését a jövőnket formáló, legkorszerűbb technológiák terén" – hangsúlyozta az ügyvivő, aki bejegyzésében köszönetét fejezte ki a tárcavezetőnek és a Tesla szakembereinek a bemutatóért.
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Tanács Zoltán miniszter is jelen volt.
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