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Így vizsgázott az önvezető Tesla esőben Budapesten: az amerikai diplomata is kipróbálta a jövő technológiáját
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Így vizsgázott az önvezető Tesla esőben Budapesten: az amerikai diplomata is kipróbálta a jövő technológiáját

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Az önvezető technológia akár ötször biztonságosabbá teheti a közúti közlekedést a hagyományos vezetéshez képest. Erre világított rá legutóbbi közösségimédia-bejegyzésében Caroline Savage, az Egyesült Államok nagykövetségének ügyvivője, aki egy sikeres tesztvezetés kapcsán mutatta be a legújabb technológiai fejlesztésekben rejlő lehetőségeket.

A diplomata Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter kíséretében egy önvezető Tesla modellel tett próbakört. A tesztre ráadásul esős időjárási körülmények között került sor, ami különösen komoly kihívást jelent az autonóm rendszerek számára, ám

a technológia ebben a helyzetben is jól vizsgázott.

Savage kiemelte, hogy most először nyílt alkalma személyesen is kipróbálni az önvezető funkciókat.

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"Az ilyen pillanatok tökéletesen példázzák az Egyesült Államok és Magyarország együttműködését a jövőnket formáló, legkorszerűbb technológiák terén" – hangsúlyozta az ügyvivő, aki bejegyzésében köszönetét fejezte ki a tárcavezetőnek és a Tesla szakembereinek a bemutatóért.

Címlapkép forrása: John Paraskevas/Newsday RM via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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