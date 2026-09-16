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Itt az év egyik legfontosabb kamatdöntése - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
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Itt az év egyik legfontosabb kamatdöntése - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio
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Az elmúlt két nap nyomott hangulatát követően ma látszott némi fellélegzés az európai tőzsdéken, ez alól a magyar piac sem volt kivétel. Alapvetően az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság potenciális reálgazdasági hatásai és az AI-fejlesztések esetleges lassításával kapcsolatos félelmek uralják a piacokat, de ma nem érkeztek olyan hírek, amelyek tovább rontottak volna az eddig ismert összképen.

Ma este elérkezett az év egyik legfontosabb piaci eseménye, kamatdöntő ülést tartott ugyanis a Federal Reserve: az amerikai jegybank 25 bázisponttal megemelte az irányadó kamatot, illetve jelezték, hogy további emelés is következhet. A tőzsdék némi hezitálás után lefelé vették az irányt, az aranyat is elkezdték adni.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
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Nem lett szép a vége

A kamatemelést követően nyomott hangulatban ért véget az amerikai tőzsdei kereskedés: a Dow végül 1,2 százalékot estt, az S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig stagnált.

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Egyre lejjebb az arany

A sárga nemesfém árfolyama már 0,8 százalékos mínuszban van, ami azt jelenti, hogy a kamatdöntés előtti állapothoz képest már 2 százalékot esett a jegyzés.

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Megvan az irány: lefelé

A Dow már 510 ponttal, azaz 1,1 százalékkal került lejjebb, miközben az S&P 500 0,2 százalékos mínuszban jár, a Nasdaq pedig egyelőre 0,3 százalékos pluszban áll.

„Az egyszerű tény az, hogy az infláció túl magas, és már túl régóta az” – mondta Kevin Warsh Fed-elnök a döntést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy a nyári inflációs adatok szerinte nem mutatják az alapfolyamatok érdemi javulását.

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Megremegnek a kezek

Már javában tart a kamatemelés utáni sajtótájékoztató, a befektetők pedig idegesek: most épp lefelé vették az irányt a vezető börzék, igaz, a Dow-n kívül még pluszok vannak az S&P 500-nál és a Nasdaqnál is.

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Már esik az arany

A kezdeti hezitálást követően jelentős esésbe kapcsolt az arany, a korábbi 1,2 százalékos emelkedéshez képest már csak 0,4 százalékos pluszban van a jegyzés.

A befektetők nem feltétlenül a mostani, már előre borítékolható kamatemelésre reagálnak így, hanem arra a kilátásra, hogy idén még várható egy hasonló lépés a Fed-től.

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Az aranyban még nincs nagy mozgás

Az arany egyelőre érdemben nem reagált a döntést megelőzően azt biztosra vehető kamatemelésre, jelenleg 1,2 százalékos pluszban áll az árfolyam.

A kamatdöntést követő sajtótájékoztató 20.30-kor kezdődik, itt lehet érdemi kommunikációra számítani a kamatpálya várható alakulásával kapcsolatban; ebben a cikkben élőben közvetítjük az eseményt.

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Feljebb tették a vezető indexeket

Az amerikai kamatemelést követően óvatosan emelkednek a vezető tőzsdék; a Nasdaq 0,9 százalékos, az S&P 500 fél százalékos, a Dow pedig 0,2 százalékos pluszban áll.

A jegybank jelezte, hogy további emelés is következhet; a lépés célja az elszabaduló olajárak és más tényezők által fűtött infláció megfékezése.

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16 extra kőolajszállítmányt vásárol az Orlen

A lengyel Orlen 16 extra kőolajszállítmányt vásárolt lengyel, litván és cseh finomítói számára, miután a Szaúd-Arábiából érkező szállítások az iránpárti milíciák támadásai miatt akadozni kezdtek - írja a Reuters. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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16 extra kőolajszállítmányt vásárol az Orlen
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Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az alapkamatot az amerikai jegybank. A frissített előrejelzésben magasabb növekedéssel, csökenő munkanélküliségi rátával és csak minimálisan emelkedő inflációval számolnak. A kamatpálya feljebb tolódott. A sajtótájékoztató 20.30-kor kezdődik. Ebben a cikkben élőben közvetítjük azt is.

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Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank
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Hamarosan itt az amerikai kamatdöntés

Az amerikai jegybank, a Fed kamatdöntése érkezett, amelyet a piac 90 százalékos eséllyel kamatemelésként árazott be. Az igazi kérdés azonban nem maga a kamatdöntés, hanem a jegybanki előrejelzések alakulása, különösen a várt kamatpálya, amelynek komoly piacmozgató hatása lehet. A bizonytalanságot tovább növeli az iráni háborús helyzet, amely mind az inflációs, mind a növekedési kilátásokat beárnyékolja.

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Hamarosan itt az amerikai kamatdöntés
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Hatalmas olajügylet van születőben - 30 milliárd hordó a tét

Az Oklahoma City-i székhelyű Continental Resources szándéknyilatkozatot írt alá a venezuelai állami olajvállalattal, a PDVSA-val egy hatalmas kőolajmező fejlesztéséről az Orinoco-övezetben. A mintegy 126 ezer hektáros terület becsült készlete eléri a 30 milliárd hordót. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Hatalmas olajügylet van születőben - 30 milliárd hordó a tét
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Váratlan fordulat: napokon belül újraindulhat a kulcsfontosságú olajvezeték!

Szaúd-Arábia napokon belül az Arab-félszigetet átszelő, napi hétmillió hordós kapacitású kelet–nyugati kőolajvezeték részleges újraindítását tervezi, miután múlt héten iraki milíciák dróntámadása miatt le kellett állítani a szállítást. A teljes kapacitás helyreállítása akár hat hetet is igénybe vehet.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Váratlan fordulat: napokon belül újraindulhat a kulcsfontosságú olajvezeték!
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Nincs egyértelmű irány a kamatdöntés előtt

Bizonytalan hangulatban zajlik a kereskedés az amerikai tőzsdéken a hazai idő szerint 20 órakor rendezett kamatdöntés előtt. A Dow 0,1 százalékos esése mellett az S&P 500 0,2 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,7 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Pusztítás a Petroline-olajvezetéken: kiderült, mekkora a kár

A Saudi Aramco által üzemeltetett, mintegy 1200 kilométer hosszú Petroline-csővezetéket Irak felől indított dróntámadás érte múlt pénteken, ami két szivattyúállomást rongált meg. A vezeték ideiglenesen leállt, a javítási munkálatok várható időtartama egyelőre nem ismert.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Pusztítás a Petroline-olajvezetéken: kiderült, mekkora a kár
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Erős zárás a magyar tőzsdén, itt a történelmi csúcs

A kedvező nemzetközi részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is jól teljesített, a BUX index végül 0,4 százalékkal került feljebb,

ami egyben új történelmi zárócsúcsot is jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Új aranybánya nyílt a tőzsdéken: ebben az 5 részvényben most nagy pénz lehet!

A piacokat az utóbbi időben több rendkívüli esemény is felforgatta, van azonban egy olyan iparág, amely különösen nagy nyertesként került ki ezekből a mozgásokból. Jó hír, hogy a befektetők fókusza kifejezetten még csak ezután irányulhat rá igazán, így most több nevet is tudunk mutatni. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Új aranybánya nyílt a tőzsdéken: ebben az 5 részvényben most nagy pénz lehet!
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Ítéletet mondott az MVM-ről a hitelminősítő

A Fitch Ratings megerősítette az MVM Zrt. hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott, BBB kategóriájú besorolását, a kilátás pedig változatlanul negatív maradt.

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Ítéletet mondott az MVM-ről a hitelminősítő
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Pozitív hangulat a kamatdöntés napján

A nyitást követően a Nadaq 0,6, az S&P 500 0,3 százalékos pluszban van. A Dow alulteljesítő, 0,2 százalékos mínuszban áll most az index.

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A rákvakcinától az LSD alapú gyógyszerig: küszöbön állnak a legújabb csodafegyverek - Mutatjuk, hogy kereshetünk rajtuk

Megremegett az elmúlt napokban a mesterségesintelligencia-sztori a tőzsdéken, közben emelkednek a kötvényhozamok, a Fed kamatemelése egyre valószínűbb, a közel-keleti feszültségek közepette pedig az olajár ismét emelkedik, inflációs félelmeket gerjesztve. Bőven vannak bizonytalansági tényezők a tőzsdéken, és a nagy kérdés az, hogy ha a techszektor kifullad, milyen eszközök felé érdemes fordulni. Mutatunk néhány izgalmas sztorit egy teljesen más dinamikájú szektorból. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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A rákvakcinától az LSD alapú gyógyszerig: küszöbön állnak a legújabb csodafegyverek - Mutatjuk, hogy kereshetünk rajtuk
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A Mol vezeti a blue chipeket féltávnál

Szerdán délután továbbra is mérsékelt, 0,2 százalékos emelkedés figyelhető meg a magyar tőzsdén. A blue chipek közül a Mol teljesít különösen jól, már 1,1 százalékos pluszban vannak az olajcég részvényei.

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Heteken belül megdőlhet a SpaceX rekordja, minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése készül

Új szakaszához érkezhet a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei sztori, hiszen a befektetők hamarosan az egyik legfontosabb modellfejlesztőben is közvetlenül tulajdont szerezhetnek. A Claude mögött álló Anthropic néhány év alatt nőtt a technológiai szektor meghatározó szereplőjévé, tervezett tőzsdére lépése pedig az egész AI-piac számára fontos próbatétel lehet. A nagy érdeklődés érthető, a befektetési döntés azonban rendkívül összetett. A jelenleg is rendelkezésre álló információk alapján megnéztük, miből keres pénzt a vállalat, mi hajtja a növekedését, és milyen jövőnek kellene megvalósulnia ahhoz, hogy a részvényesek is jól járjanak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Heteken belül megdőlhet a SpaceX rekordja, minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése készül
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Kis pluszok

A nyitást követően a vezető európai tőzsdék közül az angol FTSE 0m4, a német DAX és a francia CAC pedig egyaránt 0,3-0,3 százalékos pluszban vannak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kilőtt a Mol!

Kisebb mozgásokat láthatunk a nyitást követően a magyar tőzsdén. Felülteljesít azonban a Mol, a cég részvényei a tegnapi szelvényvágást követően emelkednek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Kilőtt a Mol!
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Sydney Sweeney felrobbantotta az internetet - Hatalmasat nyert a reklámmal a cég!

Sydney Sweeney merész, szinte teljesen meztelen reklámkampánya hatalmas vitát váltott ki, ám a sportfogadási platformot fejlesztő Novig számára kifejezetten jól is elsülhet a döntés, hiszen a cég ismertségi mutatói az egekbe szöktek a kampány indítása óta - írja a Business Insider.

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Sydney Sweeney felrobbantotta az internetet - Hatalmasat nyert a reklámmal a cég!
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Svájci banklicencet szerezne a Revolut

A brit neobank, a Revolut svájci banklicencért folyamodott, és több mint 150 millió svájci frankos befektetést helyezett kilátásba a helyi piacon való terjeszkedés érdekében.

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Svájci banklicencet szerezne a Revolut
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Megnyugtatta a bankrészvényeseket a JP Morgan: náluk erős növekedést hoz a harmadik negyedév

Erős növekedést mutathatnak a JPMorgan Chase harmadik negyedéves befektetési banki és kereskedési bevételei – jelentette be Doug Petno, a pénzintézet társelnöke kedden egy befektetői konferencián. A bank árfolyama 0,67%-os emelkedéssel zárta a tegnapi kereskedést, ahogy szintén jó híreknek köszönhetően a Wells Fargo is emelkedett.

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Megnyugtatta a bankrészvényeseket a JP Morgan: náluk erős növekedést hoz a harmadik negyedév
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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam

A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo egy keddi befektetői konferencián az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan - írja a Reuters. Ezzel szemben a Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan hétfőn jelezte, hogy a saját intézményénél a befektetési banki díjbevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza a harmadik negyedévben, miközben a kereskedési bevételek várhatóan stagnálnak majd.

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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam
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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam

A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo egy keddi befektetői konferencián az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan - írja a Reuters. Ezzel szemben a Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan hétfőn jelezte, hogy a saját intézményénél a befektetési banki díjbevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza a harmadik negyedévben, miközben a kereskedési bevételek várhatóan stagnálnak majd.

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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam
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Nagyot spórolhat a legnagyobb svájci bank, ha átmegy a képviselők legújabb javaslata

A UBS évente több százmillió dollárt takaríthatna meg, ha a svájci törvényhozás a kormány eredeti javaslatánál enyhébb feltételekkel engedélyezné a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok (AT1-kötvények) felhasználását a Credit Suisse 2023-as összeomlása nyomán indult bankreform részeként - írja a Reuters.

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Nagyot spórolhat a legnagyobb svájci bank, ha átmegy a képviselők legújabb javaslata
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5 százalék alatt az amerikai 10 éves hozam

Kedden egészen 2007 júliusa óta nem látott szintre, 5,041 százalékig emelkedett az amerikai 10 éves kötvényhozam, ezt követően szerda reggel közvetlenül a lélektani szempontból fontos 5 százalékos szint alatt tartózkodik a jegyzés.

US10Y_2026-09-16_07-29-16
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Továbbra is 110 dollár közelében az olaj

A Brent árfolyama 0,4 százalékos csökkenésben áll szerda reggel, ezzel továbbra is 110 dollár közelében tartózkodik a globális benchmark hordónkénti ára.

BRENT_2026-09-16_07-28-25
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Aggasztó jóslat érkezett az európai gázpiacról

Az Equinor két vezetője a Reutersnek nyilatkozva közölte, hogy az Európai Unió gáztárolóinak töltöttségi szintje novemberre várhatóan eléri a 75 százalékot. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Aggasztó jóslat érkezett az európai gázpiacról
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Elképesztő harc indult az olajért: rendkívüli prémiumot fizetnek az ázsiai vevők

A japán kőolaj-finomítók felpörgették közel-keleti nyersolajvásárlásaikat, miután egy kulcsfontosságú szaúd-arábiai kőolajvezeték leállása komoly aggodalmakat keltett az azonnali kínálat biztonságával kapcsolatban - írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.    

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Elképesztő harc indult az olajért: rendkívüli prémiumot fizetnek az ázsiai vevők
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Átrendeződik az AI-piac - Ezek a részvények az első nyertesek

Az utóbbi napokban rendkívüli fordulat bontakozott ki a mesterséges intelligencia körül, az iparág legfontosabb szereplői közül egyre többen arra figyelmeztetnek, hogy túlságosan felgyorsult a technológia fejlődése. A kialakult helyzetre a befektetők reakciója nem maradt el, komoly eladási hullám söpört végig az AI-boom legnagyobb nyertesei között, miközben egészen más részvények szárnyalni kezdtek. Beindult a nagy rotáció, mi pedig megnéztük, mely vállalatok a mostani fordulat kezdeti nyertesei.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Átrendeződik az AI-piac - Ezek a részvények az első nyertesek
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Két tűz közé került az amerikai jegybank – Olyan döntés jön, ami alapjaiban rázhatja meg a tőzsdéket

Kellemetlen fordulathoz érkezett az amerikai részvénypiac, hiszen a befektetőknek ismét emelkedő kamatokkal kell számolniuk, miközben az infláció és a magas energiaárak is nyomás alatt tartják a gazdaságot. A szerdai Fed-kamatdöntés előtt a Wall Streeten sincs egyetértés arról, mekkora veszély fenyegeti a tőzsdei emelkedést. Egyes szakértők szerint a vállalati profitnövekedés átsegítheti a piacot a nehezebb időszakon, mások viszont már egy korábbi nagy esés megismétlődésére figyelmeztetnek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Két tűz közé került az amerikai jegybank – Olyan döntés jön, ami alapjaiban rázhatja meg a tőzsdéket
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Mi várható a tőzsdéken a kamatdöntés napján?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,01 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,17 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,03 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,99 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,87 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,29 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggelre itthon még marad egy kereseti statisztika, azonban a nap legfontosabb eseményére Amerikából számíthatunk. És nem a kiskereskedelmi forgalom statisztikája lesz az, hanem

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 75,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 86,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 093,11 -0,6% -1,3% -3,1% 8,4% 13,5% 49,6%
S&P 500 7 585,73 -0,4% -1,1% -2,6% 10,8% 14,7% 69,3%
Nasdaq 28 937,84 -0,6% -1,9% -3,7% 14,6% 19,1% 86,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 484,1 0,0% -2,7% -7,6% 26,1% 41,8% 108,1%
Hang Seng 24 667,24 -1,0% -2,6% -1,8% -3,8% -6,7% -1,5%
CSI 300 4 450,04 -0,7% -2,4% -4,6% -3,9% -1,8% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 402,28 -0,2% -2,3% -3,9% 3,7% 7,0% 62,7%
CAC 8 090,28 -0,3% -2,7% -6,3% -0,7% 2,4% 22,9%
FTSE 10 658,13 -0,4% -1,4% -0,9% 7,3% 14,9% 51,9%
FTSE MIB 51 555,19 -0,1% -1,2% -3,8% 14,7% 19,7% 100,1%
IBEX 19 555,9 0,0% -2,2% -3,0% 13,0% 27,0% 126,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 153 518,3 1,2% 3,1% 2,0% 38,3% 52,5% 193,4%
ATX 6 746,53 -0,2% -2,3% 0,2% 26,7% 45,2% 84,2%
PX 2 752,28 -0,3% -1,9% -1,4% 2,5% 20,0% 112,5%
Magyar blue chipek              
OTP 46 940 1,1% 2,8% 1,9% 33,7% 61,9% 156,6%
Mol 5 170 -3,6% 2,1% 4,2% 75,9% 83,9% 111,5%
Richter 12 660 0,8% 0,6% -2,6% 28,3% 24,9% 49,3%
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Forrás: Refinitiv, Portfolio
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