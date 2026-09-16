Itt az év egyik legfontosabb kamatdöntése - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A kezdeti hezitálást követően jelentős esésbe kapcsolt az arany, a korábbi 1,2 százalékos emelkedéshez képest már csak 0,4 százalékos pluszban van a jegyzés.

A befektetők nem feltétlenül a mostani, már előre borítékolható kamatemelésre reagálnak így, hanem arra a kilátásra, hogy idén még várható egy hasonló lépés a Fed-től.