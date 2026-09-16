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Itt az év egyik legfontosabb napja a tőzsdéken - Idegesek a piacok!
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Itt az év egyik legfontosabb napja a tőzsdéken - Idegesek a piacok!

Portfolio
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Az iráni háború nyomán egyre súlyosbodó energiapiaci válság hatására 2007 júliusa óta nem látott szintre szökött a 10 éves amerikai államkötvény hozama, a feszültséget pedig tovább fokozza, hogy újabb kulcsfontosságú olajkereskedelmi útvonal zárult el. Mindeközben az elmúlt napokban a mesterséges intelligencia körül kialakult aggodalmak is alaposan felforgatták a piacokat.

Ebben a rendkívül feszült környezetben következik az év egyik legfontosabb napja a piacokon: ma este érkezik a Federal Reserve kamatdöntése, a várakozások szerint pedig a jegybank 25 bázisponttal emelheti az irányadó kamatot. Amennyiben beigazolódnak a várakozások, úgy ez lehet az első kamatemelés az Egyesült Államokban 2023 júliusa óta.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
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A Mol vezeti a blue chipeket féltávnál

Szerdán délután továbbra is mérsékelt, 0,2 százalékos emelkedés figyelhető meg a magyar tőzsdén. A blue chipek közül a Mol teljesít különösen jól, már 1,1 százalékos pluszban vannak az olajcég részvényei.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Heteken belül megdőlhet a SpaceX rekordja, minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése készül

Új szakaszához érkezhet a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei sztori, hiszen a befektetők hamarosan az egyik legfontosabb modellfejlesztőben is közvetlenül tulajdont szerezhetnek. A Claude mögött álló Anthropic néhány év alatt nőtt a technológiai szektor meghatározó szereplőjévé, tervezett tőzsdére lépése pedig az egész AI-piac számára fontos próbatétel lehet. A nagy érdeklődés érthető, a befektetési döntés azonban rendkívül összetett. A jelenleg is rendelkezésre álló információk alapján megnéztük, miből keres pénzt a vállalat, mi hajtja a növekedését, és milyen jövőnek kellene megvalósulnia ahhoz, hogy a részvényesek is jól járjanak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Heteken belül megdőlhet a SpaceX rekordja, minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése készül
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Kis pluszok

A nyitást követően a vezető európai tőzsdék közül az angol FTSE 0m4, a német DAX és a francia CAC pedig egyaránt 0,3-0,3 százalékos pluszban vannak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kilőtt a Mol!

Kisebb mozgásokat láthatunk a nyitást követően a magyar tőzsdén. Felülteljesít azonban a Mol, a cég részvényei a tegnapi szelvényvágást követően emelkednek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Kilőtt a Mol!
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Sydney Sweeney felrobbantotta az internetet - Hatalmasat nyert a reklámmal a cég!

Sydney Sweeney merész, szinte teljesen meztelen reklámkampánya hatalmas vitát váltott ki, ám a sportfogadási platformot fejlesztő Novig számára kifejezetten jól is elsülhet a döntés, hiszen a cég ismertségi mutatói az egekbe szöktek a kampány indítása óta - írja a Business Insider.

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Sydney Sweeney felrobbantotta az internetet - Hatalmasat nyert a reklámmal a cég!
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Svájci banklicencet szerezne a Revolut

A brit neobank, a Revolut svájci banklicencért folyamodott, és több mint 150 millió svájci frankos befektetést helyezett kilátásba a helyi piacon való terjeszkedés érdekében.

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Svájci banklicencet szerezne a Revolut
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Megnyugtatta a bankrészvényeseket a JP Morgan: náluk erős növekedést hoz a harmadik negyedév

Erős növekedést mutathatnak a JPMorgan Chase harmadik negyedéves befektetési banki és kereskedési bevételei – jelentette be Doug Petno, a pénzintézet társelnöke kedden egy befektetői konferencián. A bank árfolyama 0,67%-os emelkedéssel zárta a tegnapi kereskedést, ahogy szintén jó híreknek köszönhetően a Wells Fargo is emelkedett.

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Megnyugtatta a bankrészvényeseket a JP Morgan: náluk erős növekedést hoz a harmadik negyedév
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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam

A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo egy keddi befektetői konferencián az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan - írja a Reuters. Ezzel szemben a Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan hétfőn jelezte, hogy a saját intézményénél a befektetési banki díjbevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza a harmadik negyedévben, miközben a kereskedési bevételek várhatóan stagnálnak majd.

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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam
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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam

A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo egy keddi befektetői konferencián az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan - írja a Reuters. Ezzel szemben a Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan hétfőn jelezte, hogy a saját intézményénél a befektetési banki díjbevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza a harmadik negyedévben, miközben a kereskedési bevételek várhatóan stagnálnak majd.

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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam
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Nagyot spórolhat a legnagyobb svájci bank, ha átmegy a képviselők legújabb javaslata

A UBS évente több százmillió dollárt takaríthatna meg, ha a svájci törvényhozás a kormány eredeti javaslatánál enyhébb feltételekkel engedélyezné a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok (AT1-kötvények) felhasználását a Credit Suisse 2023-as összeomlása nyomán indult bankreform részeként - írja a Reuters.

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Nagyot spórolhat a legnagyobb svájci bank, ha átmegy a képviselők legújabb javaslata
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5 százalék alatt az amerikai 10 éves hozam

Kedden egészen 2007 júliusa óta nem látott szintre, 5,041 százalékig emelkedett az amerikai 10 éves kötvényhozam, ezt követően szerda reggel közvetlenül a lélektani szempontból fontos 5 százalékos szint alatt tartózkodik a jegyzés.

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Továbbra is 110 dollár közelében az olaj

A Brent árfolyama 0,4 százalékos csökkenésben áll szerda reggel, ezzel továbbra is 110 dollár közelében tartózkodik a globális benchmark hordónkénti ára.

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Aggasztó jóslat érkezett az európai gázpiacról

Az Equinor két vezetője a Reutersnek nyilatkozva közölte, hogy az Európai Unió gáztárolóinak töltöttségi szintje novemberre várhatóan eléri a 75 százalékot. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Aggasztó jóslat érkezett az európai gázpiacról
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Elképesztő harc indult az olajért: rendkívüli prémiumot fizetnek az ázsiai vevők

A japán kőolaj-finomítók felpörgették közel-keleti nyersolajvásárlásaikat, miután egy kulcsfontosságú szaúd-arábiai kőolajvezeték leállása komoly aggodalmakat keltett az azonnali kínálat biztonságával kapcsolatban - írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.    

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Elképesztő harc indult az olajért: rendkívüli prémiumot fizetnek az ázsiai vevők
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Átrendeződik az AI-piac - Ezek a részvények az első nyertesek

Az utóbbi napokban rendkívüli fordulat bontakozott ki a mesterséges intelligencia körül, az iparág legfontosabb szereplői közül egyre többen arra figyelmeztetnek, hogy túlságosan felgyorsult a technológia fejlődése. A kialakult helyzetre a befektetők reakciója nem maradt el, komoly eladási hullám söpört végig az AI-boom legnagyobb nyertesei között, miközben egészen más részvények szárnyalni kezdtek. Beindult a nagy rotáció, mi pedig megnéztük, mely vállalatok a mostani fordulat kezdeti nyertesei.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Átrendeződik az AI-piac - Ezek a részvények az első nyertesek
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Két tűz közé került az amerikai jegybank – Olyan döntés jön, ami alapjaiban rázhatja meg a tőzsdéket

Kellemetlen fordulathoz érkezett az amerikai részvénypiac, hiszen a befektetőknek ismét emelkedő kamatokkal kell számolniuk, miközben az infláció és a magas energiaárak is nyomás alatt tartják a gazdaságot. A szerdai Fed-kamatdöntés előtt a Wall Streeten sincs egyetértés arról, mekkora veszély fenyegeti a tőzsdei emelkedést. Egyes szakértők szerint a vállalati profitnövekedés átsegítheti a piacot a nehezebb időszakon, mások viszont már egy korábbi nagy esés megismétlődésére figyelmeztetnek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Két tűz közé került az amerikai jegybank – Olyan döntés jön, ami alapjaiban rázhatja meg a tőzsdéket
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Mi várható a tőzsdéken a kamatdöntés napján?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,01 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,17 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,03 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,99 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,87 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,29 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggelre itthon még marad egy kereseti statisztika, azonban a nap legfontosabb eseményére Amerikából számíthatunk. És nem a kiskereskedelmi forgalom statisztikája lesz az, hanem

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 75,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 86,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 093,11 -0,6% -1,3% -3,1% 8,4% 13,5% 49,6%
S&P 500 7 585,73 -0,4% -1,1% -2,6% 10,8% 14,7% 69,3%
Nasdaq 28 937,84 -0,6% -1,9% -3,7% 14,6% 19,1% 86,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 484,1 0,0% -2,7% -7,6% 26,1% 41,8% 108,1%
Hang Seng 24 667,24 -1,0% -2,6% -1,8% -3,8% -6,7% -1,5%
CSI 300 4 450,04 -0,7% -2,4% -4,6% -3,9% -1,8% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 402,28 -0,2% -2,3% -3,9% 3,7% 7,0% 62,7%
CAC 8 090,28 -0,3% -2,7% -6,3% -0,7% 2,4% 22,9%
FTSE 10 658,13 -0,4% -1,4% -0,9% 7,3% 14,9% 51,9%
FTSE MIB 51 555,19 -0,1% -1,2% -3,8% 14,7% 19,7% 100,1%
IBEX 19 555,9 0,0% -2,2% -3,0% 13,0% 27,0% 126,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 153 518,3 1,2% 3,1% 2,0% 38,3% 52,5% 193,4%
ATX 6 746,53 -0,2% -2,3% 0,2% 26,7% 45,2% 84,2%
PX 2 752,28 -0,3% -1,9% -1,4% 2,5% 20,0% 112,5%
Magyar blue chipek              
OTP 46 940 1,1% 2,8% 1,9% 33,7% 61,9% 156,6%
Mol 5 170 -3,6% 2,1% 4,2% 75,9% 83,9% 111,5%
Richter 12 660 0,8% 0,6% -2,6% 28,3% 24,9% 49,3%
Magyar Telekom 2 576 0,9% 0,3% -2,1% 43,8% 35,9% 490,8%
Nyersanyagok              
WTI 107,02 4,5% 13,6% 27,4% 86,9% 68,1% 47,2%
Brent 105,54 0,0% 7,8% 19,2% 73,4% 56,4% 39,8%
Arany 4 284,71 0,2% -2,8% -2,4% -0,9% 16,9% 138,8%
Devizák              
EURHUF 365,7500 -0,4% 0,6% 0,8% -4,7% -6,1% 4,7%
USDHUF 316,8450 -0,5% 1,4% 1,2% -3,1% -4,3% 7,2%
GBPHUF 426,5901 -0,2% 0,7% 0,4% -3,2% -5,3% 4,4%
EURUSD 1,1544 0,1% -0,7% -0,3% -1,7% -1,8% -2,3%
USDJPY 154,7100 0,0% 0,5% -2,7% -1,3% 4,9% 41,5%
GBPUSD 1,3490 0,1% -0,5% -0,4% 0,3% -0,7% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 577,31 -3,3% -3,7% 20,0% -14,8% -34,5% 57,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5 0,4% 4,4% 6,7% 20,0% 24,3% 283,3%
10 éves német állampapírhozam 3,51 0,1% 5,5% 10,8% 22,6% 32,3% -1 232,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,83 1,4% 5,7% 7,2% -15,1% -17,5% 85,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: JÃ¶rg StÃ¶ber

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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