Itt az év egyik legfontosabb napja a tőzsdéken - Idegesek a piacok!

Ebben a rendkívül feszült környezetben következik az év egyik legfontosabb napja a piacokon: ma este érkezik a Federal Reserve kamatdöntése, a várakozások szerint pedig a jegybank 25 bázisponttal emelheti az irányadó kamatot. Amennyiben beigazolódnak a várakozások, úgy ez lehet az első kamatemelés az Egyesült Államokban 2023 júliusa óta.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
A Mol vezeti a blue chipeket féltávnál
Szerdán délután továbbra is mérsékelt, 0,2 százalékos emelkedés figyelhető meg a magyar tőzsdén. A blue chipek közül a Mol teljesít különösen jól, már 1,1 százalékos pluszban vannak az olajcég részvényei.
Heteken belül megdőlhet a SpaceX rekordja, minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése készül
Új szakaszához érkezhet a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei sztori, hiszen a befektetők hamarosan az egyik legfontosabb modellfejlesztőben is közvetlenül tulajdont szerezhetnek. A Claude mögött álló Anthropic néhány év alatt nőtt a technológiai szektor meghatározó szereplőjévé, tervezett tőzsdére lépése pedig az egész AI-piac számára fontos próbatétel lehet. A nagy érdeklődés érthető, a befektetési döntés azonban rendkívül összetett. A jelenleg is rendelkezésre álló információk alapján megnéztük, miből keres pénzt a vállalat, mi hajtja a növekedését, és milyen jövőnek kellene megvalósulnia ahhoz, hogy a részvényesek is jól járjanak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Kis pluszok
A nyitást követően a vezető európai tőzsdék közül az angol FTSE 0m4, a német DAX és a francia CAC pedig egyaránt 0,3-0,3 százalékos pluszban vannak.
Kilőtt a Mol!
Kisebb mozgásokat láthatunk a nyitást követően a magyar tőzsdén. Felülteljesít azonban a Mol, a cég részvényei a tegnapi szelvényvágást követően emelkednek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Sydney Sweeney felrobbantotta az internetet - Hatalmasat nyert a reklámmal a cég!
Sydney Sweeney merész, szinte teljesen meztelen reklámkampánya hatalmas vitát váltott ki, ám a sportfogadási platformot fejlesztő Novig számára kifejezetten jól is elsülhet a döntés, hiszen a cég ismertségi mutatói az egekbe szöktek a kampány indítása óta - írja a Business Insider.
Svájci banklicencet szerezne a Revolut
A brit neobank, a Revolut svájci banklicencért folyamodott, és több mint 150 millió svájci frankos befektetést helyezett kilátásba a helyi piacon való terjeszkedés érdekében.
Megnyugtatta a bankrészvényeseket a JP Morgan: náluk erős növekedést hoz a harmadik negyedév
Erős növekedést mutathatnak a JPMorgan Chase harmadik negyedéves befektetési banki és kereskedési bevételei – jelentette be Doug Petno, a pénzintézet társelnöke kedden egy befektetői konferencián. A bank árfolyama 0,67%-os emelkedéssel zárta a tegnapi kereskedést, ahogy szintén jó híreknek köszönhetően a Wells Fargo is emelkedett.
Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam
A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo egy keddi befektetői konferencián az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan - írja a Reuters. Ezzel szemben a Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan hétfőn jelezte, hogy a saját intézményénél a befektetési banki díjbevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza a harmadik negyedévben, miközben a kereskedési bevételek várhatóan stagnálnak majd.
Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam
A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo egy keddi befektetői konferencián az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan - írja a Reuters. Ezzel szemben a Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan hétfőn jelezte, hogy a saját intézményénél a befektetési banki díjbevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza a harmadik negyedévben, miközben a kereskedési bevételek várhatóan stagnálnak majd.
Nagyot spórolhat a legnagyobb svájci bank, ha átmegy a képviselők legújabb javaslata
A UBS évente több százmillió dollárt takaríthatna meg, ha a svájci törvényhozás a kormány eredeti javaslatánál enyhébb feltételekkel engedélyezné a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok (AT1-kötvények) felhasználását a Credit Suisse 2023-as összeomlása nyomán indult bankreform részeként - írja a Reuters.
5 százalék alatt az amerikai 10 éves hozam
Kedden egészen 2007 júliusa óta nem látott szintre, 5,041 százalékig emelkedett az amerikai 10 éves kötvényhozam, ezt követően szerda reggel közvetlenül a lélektani szempontból fontos 5 százalékos szint alatt tartózkodik a jegyzés.
Továbbra is 110 dollár közelében az olaj
A Brent árfolyama 0,4 százalékos csökkenésben áll szerda reggel, ezzel továbbra is 110 dollár közelében tartózkodik a globális benchmark hordónkénti ára.
Aggasztó jóslat érkezett az európai gázpiacról
Az Equinor két vezetője a Reutersnek nyilatkozva közölte, hogy az Európai Unió gáztárolóinak töltöttségi szintje novemberre várhatóan eléri a 75 százalékot. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Elképesztő harc indult az olajért: rendkívüli prémiumot fizetnek az ázsiai vevők
A japán kőolaj-finomítók felpörgették közel-keleti nyersolajvásárlásaikat, miután egy kulcsfontosságú szaúd-arábiai kőolajvezeték leállása komoly aggodalmakat keltett az azonnali kínálat biztonságával kapcsolatban - írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Átrendeződik az AI-piac - Ezek a részvények az első nyertesek
Az utóbbi napokban rendkívüli fordulat bontakozott ki a mesterséges intelligencia körül, az iparág legfontosabb szereplői közül egyre többen arra figyelmeztetnek, hogy túlságosan felgyorsult a technológia fejlődése. A kialakult helyzetre a befektetők reakciója nem maradt el, komoly eladási hullám söpört végig az AI-boom legnagyobb nyertesei között, miközben egészen más részvények szárnyalni kezdtek. Beindult a nagy rotáció, mi pedig megnéztük, mely vállalatok a mostani fordulat kezdeti nyertesei. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Két tűz közé került az amerikai jegybank – Olyan döntés jön, ami alapjaiban rázhatja meg a tőzsdéket
Kellemetlen fordulathoz érkezett az amerikai részvénypiac, hiszen a befektetőknek ismét emelkedő kamatokkal kell számolniuk, miközben az infláció és a magas energiaárak is nyomás alatt tartják a gazdaságot. A szerdai Fed-kamatdöntés előtt a Wall Streeten sincs egyetértés arról, mekkora veszély fenyegeti a tőzsdei emelkedést. Egyes szakértők szerint a vállalati profitnövekedés átsegítheti a piacot a nehezebb időszakon, mások viszont már egy korábbi nagy esés megismétlődésére figyelmeztetnek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Mi várható a tőzsdéken a kamatdöntés napján?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,01 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,17 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,03 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,99 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,87 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,29 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggelre itthon még marad egy kereseti statisztika, azonban a nap legfontosabb eseményére Amerikából számíthatunk. És nem a kiskereskedelmi forgalom statisztikája lesz az, hanem
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 75,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 86,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 093,11
|-0,6%
|-1,3%
|-3,1%
|8,4%
|13,5%
|49,6%
|S&P 500
|7 585,73
|-0,4%
|-1,1%
|-2,6%
|10,8%
|14,7%
|69,3%
|Nasdaq
|28 937,84
|-0,6%
|-1,9%
|-3,7%
|14,6%
|19,1%
|86,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 484,1
|0,0%
|-2,7%
|-7,6%
|26,1%
|41,8%
|108,1%
|Hang Seng
|24 667,24
|-1,0%
|-2,6%
|-1,8%
|-3,8%
|-6,7%
|-1,5%
|CSI 300
|4 450,04
|-0,7%
|-2,4%
|-4,6%
|-3,9%
|-1,8%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 402,28
|-0,2%
|-2,3%
|-3,9%
|3,7%
|7,0%
|62,7%
|CAC
|8 090,28
|-0,3%
|-2,7%
|-6,3%
|-0,7%
|2,4%
|22,9%
|FTSE
|10 658,13
|-0,4%
|-1,4%
|-0,9%
|7,3%
|14,9%
|51,9%
|FTSE MIB
|51 555,19
|-0,1%
|-1,2%
|-3,8%
|14,7%
|19,7%
|100,1%
|IBEX
|19 555,9
|0,0%
|-2,2%
|-3,0%
|13,0%
|27,0%
|126,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|153 518,3
|1,2%
|3,1%
|2,0%
|38,3%
|52,5%
|193,4%
|ATX
|6 746,53
|-0,2%
|-2,3%
|0,2%
|26,7%
|45,2%
|84,2%
|PX
|2 752,28
|-0,3%
|-1,9%
|-1,4%
|2,5%
|20,0%
|112,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 940
|1,1%
|2,8%
|1,9%
|33,7%
|61,9%
|156,6%
|Mol
|5 170
|-3,6%
|2,1%
|4,2%
|75,9%
|83,9%
|111,5%
|Richter
|12 660
|0,8%
|0,6%
|-2,6%
|28,3%
|24,9%
|49,3%
|Magyar Telekom
|2 576
|0,9%
|0,3%
|-2,1%
|43,8%
|35,9%
|490,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|107,02
|4,5%
|13,6%
|27,4%
|86,9%
|68,1%
|47,2%
|Brent
|105,54
|0,0%
|7,8%
|19,2%
|73,4%
|56,4%
|39,8%
|Arany
|4 284,71
|0,2%
|-2,8%
|-2,4%
|-0,9%
|16,9%
|138,8%
|Devizák
|EURHUF
|365,7500
|-0,4%
|0,6%
|0,8%
|-4,7%
|-6,1%
|4,7%
|USDHUF
|316,8450
|-0,5%
|1,4%
|1,2%
|-3,1%
|-4,3%
|7,2%
|GBPHUF
|426,5901
|-0,2%
|0,7%
|0,4%
|-3,2%
|-5,3%
|4,4%
|EURUSD
|1,1544
|0,1%
|-0,7%
|-0,3%
|-1,7%
|-1,8%
|-2,3%
|USDJPY
|154,7100
|0,0%
|0,5%
|-2,7%
|-1,3%
|4,9%
|41,5%
|GBPUSD
|1,3490
|0,1%
|-0,5%
|-0,4%
|0,3%
|-0,7%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 577,31
|-3,3%
|-3,7%
|20,0%
|-14,8%
|-34,5%
|57,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5
|0,4%
|4,4%
|6,7%
|20,0%
|24,3%
|283,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,51
|0,1%
|5,5%
|10,8%
|22,6%
|32,3%
|-1 232,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,83
|1,4%
|5,7%
|7,2%
|-15,1%
|-17,5%
|85,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: JÃ¶rg StÃ¶ber
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