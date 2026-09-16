Itt az év egyik legfontosabb napja a tőzsdéken - Idegesek a piacok!

Új szakaszához érkezhet a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei sztori, hiszen a befektetők hamarosan az egyik legfontosabb modellfejlesztőben is közvetlenül tulajdont szerezhetnek. A Claude mögött álló Anthropic néhány év alatt nőtt a technológiai szektor meghatározó szereplőjévé, tervezett tőzsdére lépése pedig az egész AI-piac számára fontos próbatétel lehet. A nagy érdeklődés érthető, a befektetési döntés azonban rendkívül összetett. A jelenleg is rendelkezésre álló információk alapján megnéztük, miből keres pénzt a vállalat, mi hajtja a növekedését, és milyen jövőnek kellene megvalósulnia ahhoz, hogy a részvényesek is jól járjanak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.