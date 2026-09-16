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Magyar Péter: a Tisza-kormány eltörli a vállalkozók 5000 forintos kamarai tagdíját
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Magyar Péter: a Tisza-kormány eltörli a vállalkozók 5000 forintos kamarai tagdíját

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A kormány eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kötelezően fizetendő, évi 5000 forintos kamarai hozzájárulást – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

A döntés értelmében a hazai cégeknek és egyéni vállalkozóknak a jövőben nem kell teljesíteniük ezt a fix éves befizetést.

A kormányfő bejegyzésében rámutatott arra is, hogy a kötelezettség megszüntetése rendkívül széles kört érint kedvezően.

"A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget" – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kötelező kamarai hozzájárulást a gazdasági kamarákról szóló törvény alapján kellett megfizetniük a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek. Az érintett vállalkozásoknak a bejegyzést követően kamarai nyilvántartásba kellett vetetniük magukat, és évente 5000 forintos hozzájárulást kellett fizetniük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gránit Banknál vezetett számlájára.

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A rendszer 2012-től működött, eleinte a székhely szerinti területi kamarának, majd 2022. január 1-jétől kezdve közvetlenül az országos kamarának, az MKIK-nak kellett fizetni a hozzájárulást. (A kamarai tájékoztatás szerint az így beszedett pénz 90 százaléka továbbra is a területi kamarákhoz került, 10 százalék maradt az országos központnál.)

A hozzájárulás nem volt bevételarányos: ugyanúgy 5000 forintot kellett fizetnie egy kisebb egyéni vállalkozónak, mint egy nagyobb társas vállalkozásnak.

A kamarai rendszer egyik visszatérő kritikája éppen az volt, hogy a fix összegű díjért cserébe sok vállalkozó nem érzékelt érdemi szolgáltatást.

Magyar Péter bejelentése alapján a döntés nagyjából 900 ezer vállalkozást érinthet; pofonegyszerű számítás alapján a kötelező befizetés megszüntetése éves szinten körülbelül 4,5 milliárd forintot hagyhat a vállalkozásoknál, miközben ugyanekkora nagyságrendű bevételkiesést jelenthet a kamarai rendszer számára, amennyiben a kormány nem pótolja más forrásból.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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