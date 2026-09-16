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Meglepő új funkciót jön a ChatGPT-nél, ennek nem mindenki fog örülni
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Meglepő új funkciót jön a ChatGPT-nél, ennek nem mindenki fog örülni

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Az OpenAI újabb lépést tett a mesterségesintelligencia-alapú hirdetési piac felé azzal, hogy hirdetőknek szánt intelligens eszközöket mutatott be, és megkezdte a cégek által szponzorált chatbot-ügynökök tesztelését a ChatGPT-ben.
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Az úgynevezett Sponsored Agents (szponzorált ügynökök) funkció lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a hirdetéseken keresztül közvetlen beszélgetést indítsanak a vállalati chatbotokkal, az interakciót követően pedig azonnal az adott cég weboldalára navigáljanak. Az OpenAI kiemelte, hogy ezek az ügynökök jól látható jelölést kapnak, így egyértelműen elkülönülnek a ChatGPT saját válaszaitól és a felhasználó eredeti beszélgetési szálától.

A megoldást egyelőre meghatározott amerikai hirdetői körrel tesztelik.

A vállalat bemutatta a ChatGPT Ads Manager felületet is, amellyel a hirdetők természetes nyelven megadott utasítások segítségével hozhatnak létre, módosíthatnak és elemezhetnek kampányokat. Az eszköz egyetlen weboldal vagy kampányterv alapján képes a teljes hirdetési struktúrát felépíteni, teljesítményelemzést készíteni és optimalizálási javaslatokat tenni.

A hirdetéskezelő szöveg- és képjavaslatokat is generál a hirdető céloldala és a kiválasztott kampánycélok alapján. Az opcionálisan elérhető, mesterséges intelligenciával működő szöveg-testreszabási funkció képes a meglévő címsorokat és leírásokat a beszélgetés kontextusához igazítani, valamint a szövegeket automatikusan a felhasználó által preferált nyelvre fordítani.

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Az OpenAI első CRM-partnere a HubSpot, e-kereskedelmi partnere pedig a Shopify lett. A Shopify-alkalmazás szeptember 23-tól nemzetközi szinten is elérhetővé válik minden olyan piacon, ahol a ChatGPT Ads szolgáltatás működik.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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