Terjed a "Rozsomák-peptid", az állítólag minden bajra jó szupergyógyszer, amit senki nem vizsgált meg normálisan - Most betilthatják

A BPC-157-et az Egyesült Államokban nem engedélyezték gyógyszerként, a szer mégis virágzó szürkepiacon terjed. Gyakran a TB-500 nevű másik peptiddel kombinálva használják, amelyet
a felhasználók "Wolverine peptidként" emlegetnek az állítólagos regenerációs hatásai miatt.
A név a Marvel-képregényekből és az X-Men filmekből ismert Wolverine-re (magyarul Farkas vagy Rozsomák) utal, akit Hugh Jackman alakít.
Az FDA korábban biztonsági kockázatokra és a humán adatok hiányára hivatkozva korlátozta a BPC-157 egyedi gyógyszertári előállítását, vagyis a magisztrális készítését, júliusban azonban egy tanácsadó testület Kennedy ösztönzésére a magisztrális engedélyezés mellett szavazott. Az FDA végleges döntése egyelőre nem született meg, mindenesetre az elemzők úgy vélik, hogy a BPC-157 és a hasonló peptidek piaca gyorsan elérheti a 2-3 milliárd dolláros volument, ha a szer legális státuszt kap.
Az nference nevű adatelemző cég több mint 15 millió egészségügyi dokumentumot vizsgált át, és 1039 olyan beteget azonosított, akiknél az orvos kézzel jegyezte fel a peptid használatát a klinikai feljegyzésekben. A szer ugyanis nem rendelkezik nemzeti gyógyszerazonosító kóddal, így az elektronikus nyilvántartásokon keresztül nem követhető. A kutatást vezető Venky Soundararajan hangsúlyozta, hogy a tényleges felhasználói kör ennél jóval szélesebb lehet, mivel az orvosok többsége valószínűleg rá sem kérdez arra, hogy a páciens szed-e BPC-157-et.
Az új felhasználók száma 2020 és 2026 között 33-szorosára nőtt. A 644 dokumentált esetben a betegek a sportsérülésektől és a krónikus fájdalomtól kezdve az emésztőrendszeri panaszokig terjedő problémákra alkalmazták a szert, amelyet leggyakrabban magisztrális gyógyszertárakból vagy szürkepiaci peptidárusítóktól szereztek be. Az új felhasználók körében a férfiak aránya 57-ről 70 százalékra nőtt, az átlagéletkor pedig 55-ről 49 évre csökkent, miközben a dokumentált használók 96 százaléka fehér volt.
A kezelésre adott választ a betegeknek csupán egyharmadánál rögzítették. Bár egyes orvosi feljegyzések tünetjavulásról számoltak be, a korlátozott adatok miatt a peptid hatásairól nem vonhatók le érdemi következtetések. Akik abbahagyták a szedését, azok többségénél az orvos tanácsolta a leállítást, mások pedig mellékhatásokat – például neuropszichiátriai, bőrgyógyászati és emésztőrendszeri tüneteket – jeleztek. Az FDA mellékhatás-nyilvántartásába 2021 óta 10 jelentés érkezett a BPC-157-tel összefüggésben, amelyek mindegyike súlyos eseményről számolt be, ráadásul közülük nyolc 2026-ban történt.
Flynn McGuire, a Utah-i Egyetem kutatója rámutatott, hogy a dokumentált felhasználók mintegy fele egyidejűleg más szereket – tesztoszteront, nem szteroid gyulladáscsökkentőket, kortikoszteroidokat – vagy egyéb beavatkozásokat, például fizioterápiát is igénybe vett. Placebo- vagy kontrollcsoport, egységes adagolás és kimeneteli értékelés hiányában lehetetlen megállapítani, hogy az esetleges javulásból mennyi tulajdonítható ténylegesen a BPC-157-nek. A szerzők és McGuire egyaránt hangsúlyozták, hogy
a peptid valódi klinikai hatásának igazolásához randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatokra lenne szükség.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Kris Connor/Getty Images
Trump azonnal betámadta a Fed kamatemelését
Fordulatot követel.
Így vizsgázott az önvezető Tesla esőben Budapesten: az amerikai diplomata is kipróbálta a jövő technológiáját
Tanács Zoltán miniszter is jelen volt.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a Balatonon: ha most hibázik a tulajdonos, teljesen magára marad a bajban
Kongatják a vészharangot a kikötőkben.
Fordulat az AKKO Investnél: veszteségből nyereségbe váltott a cég
Itt vannak az első félév számai.
Támadás érte a Revolutot, váltságdíjat követelnek a hackerek
Bizalmas adatokat értékesíthetnek.
A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Magyar Péter közölte: odacsapnak a milliárdos oligarcháknak, átalakítják a trafikrendszert
Biciklizés közben ismertette a kormányülés szerdai programját.
16 extra kőolajszállítmányt vásárol az Orlen
Leállt a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték.
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.
Üres frázisokkal nem lehet megvédeni Európát – Ítéletet mond Putyinról a sínylődő hátország
Itt a háború következő fordulópontja.
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.