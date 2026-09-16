Terjed a "Rozsomák-peptid", az állítólag minden bajra jó szupergyógyszer, amit senki nem vizsgált meg normálisan - Most betilthatják

Egy új elemzés szerint az Egyesült Államokban egyre többen használják a BPC-157 jelű kísérleti peptidet fájdalomcsillapításra, regenerációra és teljesítményfokozásra, annak ellenére, hogy a klinikai vizsgálatok egyelőre alig támasztják alá a szer biztonságosságát és hatékonyságát. A peptid népszerűségét a közösségi média mellett Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter támogatása is növeli.

A BPC-157-et az Egyesült Államokban nem engedélyezték gyógyszerként, a szer mégis virágzó szürkepiacon terjed. Gyakran a TB-500 nevű másik peptiddel kombinálva használják, amelyet

a felhasználók "Wolverine peptidként" emlegetnek az állítólagos regenerációs hatásai miatt.

A név a Marvel-képregényekből és az X-Men filmekből ismert Wolverine-re (magyarul Farkas vagy Rozsomák) utal, akit Hugh Jackman alakít.

Az FDA korábban biztonsági kockázatokra és a humán adatok hiányára hivatkozva korlátozta a BPC-157 egyedi gyógyszertári előállítását, vagyis a magisztrális készítését, júliusban azonban egy tanácsadó testület Kennedy ösztönzésére a magisztrális engedélyezés mellett szavazott. Az FDA végleges döntése egyelőre nem született meg, mindenesetre az elemzők úgy vélik, hogy a BPC-157 és a hasonló peptidek piaca gyorsan elérheti a 2-3 milliárd dolláros volument, ha a szer legális státuszt kap.

Az nference nevű adatelemző cég több mint 15 millió egészségügyi dokumentumot vizsgált át, és 1039 olyan beteget azonosított, akiknél az orvos kézzel jegyezte fel a peptid használatát a klinikai feljegyzésekben. A szer ugyanis nem rendelkezik nemzeti gyógyszerazonosító kóddal, így az elektronikus nyilvántartásokon keresztül nem követhető. A kutatást vezető Venky Soundararajan hangsúlyozta, hogy a tényleges felhasználói kör ennél jóval szélesebb lehet, mivel az orvosok többsége valószínűleg rá sem kérdez arra, hogy a páciens szed-e BPC-157-et.

Az új felhasználók száma 2020 és 2026 között 33-szorosára nőtt. A 644 dokumentált esetben a betegek a sportsérülésektől és a krónikus fájdalomtól kezdve az emésztőrendszeri panaszokig terjedő problémákra alkalmazták a szert, amelyet leggyakrabban magisztrális gyógyszertárakból vagy szürkepiaci peptidárusítóktól szereztek be. Az új felhasználók körében a férfiak aránya 57-ről 70 százalékra nőtt, az átlagéletkor pedig 55-ről 49 évre csökkent, miközben a dokumentált használók 96 százaléka fehér volt.

A kezelésre adott választ a betegeknek csupán egyharmadánál rögzítették. Bár egyes orvosi feljegyzések tünetjavulásról számoltak be, a korlátozott adatok miatt a peptid hatásairól nem vonhatók le érdemi következtetések. Akik abbahagyták a szedését, azok többségénél az orvos tanácsolta a leállítást, mások pedig mellékhatásokat – például neuropszichiátriai, bőrgyógyászati és emésztőrendszeri tüneteket – jeleztek. Az FDA mellékhatás-nyilvántartásába 2021 óta 10 jelentés érkezett a BPC-157-tel összefüggésben, amelyek mindegyike súlyos eseményről számolt be, ráadásul közülük nyolc 2026-ban történt.

Flynn McGuire, a Utah-i Egyetem kutatója rámutatott, hogy a dokumentált felhasználók mintegy fele egyidejűleg más szereket – tesztoszteront, nem szteroid gyulladáscsökkentőket, kortikoszteroidokat – vagy egyéb beavatkozásokat, például fizioterápiát is igénybe vett. Placebo- vagy kontrollcsoport, egységes adagolás és kimeneteli értékelés hiányában lehetetlen megállapítani, hogy az esetleges javulásból mennyi tulajdonítható ténylegesen a BPC-157-nek. A szerzők és McGuire egyaránt hangsúlyozták, hogy

a peptid valódi klinikai hatásának igazolásához randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatokra lenne szükség.

Forrás: Reuters

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