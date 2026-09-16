Új főtitkár került a Magyar Biztosítók Szövetsége élére

A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) Ügyvezető Elnöksége szerdai ülésén Kerékgyártó Csabát választotta meg a szervezet új főtitkárának, aki ideiglenes jelleggel már 2026. július 1-jétől betöltötte ezt a pozíciót Molnos Dániel nyugdíjba vonulása után - közölte a MABISZ.

"A MABISZ 1991-es alapítása óta elődeim sokat tettek azért, hogy a biztosítási szakma méltó helyre kerülhessen a társadalomban, munkájukat és az eddig elért eredményeket ezúton is köszönöm, kiváló alapot adnak az új irányokhoz. A magam és kollégáim nevében is

köszönöm Molnos Dánielnek mindazt, amit a magyar biztosítási szektorért tett,

a MABISZ adminisztratív szervezete élén. Köszönöm az Ügyvezető Elnökség bizalmát! A Szövetség főtitkáraként elsődleges célom, hogy

a MABISZ Stratégiáját meg tudjuk valósítani, a szervezetünket pedig korszerűsítsük, modernizáljuk.

Ennek érdekében fontos, hogy a társadalom és a gazdaság minél jobban megértse a biztosításnak a társadalmi viszonyokat stabilizáló, végső soron a növekedést lehetővé tévő funkcióját, és a közös társadalmi célnak megfelelően alakíthassuk tovább a biztosítások szabályozási, gazdasági környezetét, ezáltal lehetővé téve a biztosítási kultúra terjedését a már hagyományosan biztosítással védett területeken éppúgy, mint az új kihívásokkal küzdő (pl. mezőgazdaság) vagy a teljesen új (pl. kiberkockázatok, új technológiák) területeken" – hangsúlyozta megválasztását követően Kerékgyártó Csaba, a Magyar Biztosítók Szövetségének újonnan megválasztott főtitkára.