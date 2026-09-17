"Amerika tudja csak, mekkora veszélyt jelent az AI" - széttárja a karját a szuperhatalom

Lehet, hogy az Egyesült Államok vezető MI-szolgáltatói – hatalmas számítási kapacitásuknak köszönhetően – egyedül tudják, pontosan hol tartanak modelljeik a fejlettségi szintet illetően. Azokat a kockázatokat, amelyeket ők már érzékelnek, Kínában egyelőre nem tapasztalják
– fogalmazott Xu a vállalat éves Connect konferenciáján, Sanghajban. Hozzátette, a kínai fejlesztőknek fel kellene pörgetniük a tempót, hogy eljussanak arra a szintre, ahol már ők is szembesülhetnek ezekkel a veszélyekkel.
Xu nyilatkozata egybeesik azzal, hogy az Egyesült Államokban ismét felerősödtek a mesterséges intelligencia biztonságával kapcsolatos aggodalmak. Az OpenAI közölte, hogy rendszeresen közzéteszi modelljei nem várt vagy jogosulatlan viselkedési mintáit, az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei pedig a fejlesztések lassítását szorgalmazta, hogy a biztonsági intézkedések lépést tarthassanak a technológiai fejlődéssel.
Kína mindeközben eltérő stratégiát követ, mert a fejlett MI-t alapvetően kezelhető technológiaként értékeli, és a gyors piaci bevezetést részesíti előnyben. Ezzel párhuzamosan kötelező szabványokat és biztonsági értékeléseket dolgoz ki, amelyek többek között megelőznék az autonóm ügynökök ellenőrzés alóli kibúvását vagy a külső rendszerek elleni támadásokat. Az országban jelenleg is dolgoznak az MI-ügynökök biztonságára vonatkozó, kötelező nemzeti szabvány kialakításán.
A Huawei maga is az autonóm MI-ügynökök gyors elterjedésére számít. A vállalat előrejelzése szerint 2035-re az ügynökök – vagyis az olyan MI-rendszerek, amelyek minimális emberi felügyelet mellett képesek feladatok megtervezésére, döntéshozatalra és szoftverek használatára – adják majd a globális MI-adatfeldolgozási forgalom több mint 90 százalékát. A cég ekkorra akár 900 milliárd aktív ügynök megjelenésével kalkulál, így az ügynökök biztonságát és az adatvédelmet kulcsfontosságú technológiai területként kezeli.
A Huawei Kína legfontosabb hazai beszállítója a fejlett MI-modellek tanításához szükséges számítási infrastruktúra területén. Kiemelkedő pozíciója az ország mintegy 50 milliárd dolláros MI-chippiacán közvetlenül a 2023 óta érvényben lévő amerikai exportkorlátozásoknak köszönhető, amelyek elvágták a kínai vállalatokat az Nvidia élvonalbeli chipjeitől. Xu külön is megjegyezte, hogy a Huawei jelenleg nem képes elegendő MI-számítási eszközt gyártani a belföldi kereslet kielégítésére.
Forrás: Reuters
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