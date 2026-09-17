Elszabadulhat a technológia: összehívta a legbefolyásosabb techvezéreket III. Károly király

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Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang, az OpenAI pénzügyi igazgatója, Sarah Friar, valamint a Google DeepMind társalapítója, Demis Hassabis csütörtökön a Dumfries House-ban rendezett zártkörű fórumon vettek részt. Az eseményen az Anthropic képviselői, valamint a brit mesterséges intelligenciáért felelős miniszter, Kanishka Narayan is jelen voltak.

Azok, akik értékelik emberi mivoltunkat és annak alapvető erkölcsi összetevőjét, aggódva várják az önök biztosítékát arra, hogy nem veszítjük el az irányítást a sorsunk felett

– fogalmazott az uralkodó az előre kiadott beszédében. A Buckingham-palota közleménye szerint a tanácskozás középpontjában az állt, miként fordítható a technológia a társadalom és a természet javára.

Az esemény időzítése nem véletlen. Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei a hétvégén megjelent esszéjével globális vitát robbantott ki,

amelyben az élvonalbeli AI-modellek fejlesztésének lassítását szorgalmazta.

Sam Altman, az OpenAI vezetője egyetértett a következtetésekkel, Hassabis pedig "helyes iránynak" nevezte a javaslatot. Az Nvidia élén álló Huang viszont mind a lassítást, mind a további szabályozást elutasította. Az elmúlt héten két AI-kutató is távozott a Google DeepMindtól, illetve az Anthropictól, azt állítva, hogy a technológia akár halálos veszélyt is jelenthet.

Károly király arról kérdezte a technológiai vezetőket, miként kiaknázhatók a mesterséges intelligencia előnyei a biztonsági szempontok garantálása mellett, valamint hogyan építhető ki olyan nemzetközi együttműködés, amely biztosítja, hogy egyetlen ország se maradjon le, miközben az emberiség jövője is védve marad. Az uralkodó már a 2023-as első brit AI-biztonsági csúcstalálkozón is sürgős fellépésre szólított fel.

Az AI-szektor ökológiai lábnyoma szintén napirendre kerülhetett, hiszen a legnagyobb technológiai cégek károsanyag-kibocsátása meredeken nőtt az energiaigényes adatközpontok miatt, amelyek egy része továbbra is fosszilis energiaforrásokra támaszkodik. A skót parlament szerdán megszavazta az új adatközpontok építésére vonatkozó szabályok szigorítását, kötelező környezeti hatásvizsgálatot írva elő – ezzel nyíltan szembehelyezkedve a brit kormány álláspontjával, amely elutasította az építési moratórium gondolatát.

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