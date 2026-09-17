Figyelmeztet a Bosch: a használtautópiacon is egyre erősebbek a kínai gyártók

Egyre nagyobb versenyt támasztanak a kínai gyártók az európai haszonjárműiparban a Bosch technológiai vállalat és autóipari beszállító szerint.

Markus Heyn, a Bosch igazgatótanácsának alelnöke és mobilitási üzletágának vezetője a hannoveri IAA Transportation szakkiállításon a német dpa hírügynökségnek azt mondta,

hogy a kínai gyártók egyre nagyobb jelenléttel bírnak az európai piacon és egyre több megrendelésért versenyeznek.

Heyn szerint Kína és az Egyesült Államok eltérő eszközökkel ugyan, de egyaránt támogatja a helyi értékteremtés megőrzését. Az Európai Uniónak ezért szerinte szintén biztosítania kellene az európai gyártást és beszállítói értékláncokat. A Bosch vezetője az Európai Bizottság által tavasszal előterjesztett ipari gyorsító törvény (Industrial Accelerator Act) tervezetére hivatkozott, amelynek célja az uniós ipar megerősítése, többek között azzal, hogy a közbeszerzéseknél előnyben részesítené az Európában gyártott termékeket.

Heyn szerint a tisztességesebb kölcsönös kereskedelmi feltételek hiánya veszélyezteti az európai autóipari beszállítók versenyképességét, mivel a kínai piacon eltérő feltételek vonatkoznak a vállalatokra. Úgy vélte, hogy ezt a strukturális hátrányt még az európai költségek szempontjából legkedvezőbb termelési helyszínek kiválasztásával is nehéz ellensúlyozni.

A Bosch vezetője ugyanakkor a kínai autóipar fejlődésében lehetőségeket is lát a nemzetközi beszállítók számára. A kínai Xinhua hírügynökségnek azt mondta, hogy kínai látogatásai során számára az egyik legfontosabb tapasztalat az ott bemutatott innovációk sokasága. Szerinte a kínai autógyártók hazai piaci megerősödése és külföldi terjeszkedése átalakítja a globális autóipart, miközben a Bosch és kínai ügyfelei közötti együttműködés gyorsabbá és nyitottabbá vált.

A Bosch kínai árbevétele 2025-ben 149,8 milliárd jüan, mintegy 22,47 milliárd dollár volt, ami 4,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalatnak Kínában 38 gyártóüzeme és 28 kutatási-fejlesztési központja működik. Heyn szerint az ország nemcsak fontos termelési bázis, hanem egyre jelentősebb innovációs központ is a Bosch számára, különösen az elektromos hajtás és az intelligens vezetés területén.

A Bosch a haszonjárművek piacán jelentős növekedést vár. Heyn szerint a nehéz-tehergépjárművekhez kapcsolódó üzletág a vállalat egyik fontos növekedési területe, és a Bosch a szegmensben elért árbevételének megduplázását tervezi a 2030-as évek közepéig. A vállalat jelenleg több mint 4 milliárd eurós árbevételt ér el a nehéz-tehergépjárművek technológiáinak értékesítéséből, ezt 2035-re mintegy 8 milliárd euróra növelné.

A Bosch előrejelzése szerint 2026-ban világszerte mintegy 1 százalékkal, körülbelül 3,3 millióra nőhet a teherautó-gyártás, a 2030-as évek közepére pedig megközelítheti a 4 milliót. Heyn szerint az elektromos hajtás egyre fontosabbá válik a haszonjárművekben, de a nehéz, hosszú távú fuvarozásban nem egyetlen technológia fog dominálni. Az akkumulátoros hajtás mellett a hidrogén és az alternatív üzemanyagok is szerepet kaphatnak a fosszilis energiahordozókról való átállásban.

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