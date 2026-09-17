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Itt a döntés: így változik a benzin és a dízel ára!
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Itt a döntés: így változik a benzin és a dízel ára!

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Ma a benzin és a dízel is drágul, írja a holtankoljak.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Csütörtökön mindkét üzemanyagtípus ára emelkedett.

A 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, míg a gázolajé 8 forinttal nőtt a szerdai árakhoz képest.

A friss töltőállomási adatok alapján a mai országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 635 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
benya
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Címlapkép forrása: Shutterstock

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