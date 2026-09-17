Kamatot emelt az amerikai jegybank - Mi történik a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Jó volt a hangulat Európában
Emelkedéssel zárták a kereskedést az európai részvénypiacok, miután az olajárak mérséklődése és a globális kötvénypiaci eladási hullám alábbhagyása javította a befektetői hangulatot a Fed várt kamatemelését követően.
A páneurópai STOXX 600 index 0,9 százalékkal, 642,6 pontra erősödött, és a legtöbb regionális tőzsdén is a vevők kerekedtek felül. A szektorok közül a bányavállalatok papírjai teljesítettek a legjobban 2,1 százalékos plusszal, míg az autógyártók részvényei 1,7 százalékkal emelkedtek – a BMW, a Renault és a Volkswagen árfolyama egyaránt csaknem 2 százalékkal került feljebb.
A CAC 40 index 8 186,93 ponton zárt a mai kereskedési napon, ami +0,57%-os emelkedést jelent az előző napi záróértékhez képest.
A DAX index 25 716,71 ponton zárt a mai napon, ami 0,7 százalékos emelkedést jelent az előző napi záróértékéhez képest.
Pluszban az amerikai tőzsdék
Jó a hangulat az amerikai részvénypiacokon, miután csökkentek az amerikai állampapírhozamok és az olajárak, miközben a technológiai részvények erősödése is javította a hangulatot. A Dow Jones jelenleg mintegy 0,5 százalékos pluszban jár, bár már járt 2 százalék feletti emelkedésben is.
Az S&P 500 1 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,7 százalékkal emelkedik, részben ledolgozva a Federal Reserve előző napi kamatemelése után elszenvedett veszteségeket.
A piacot elsősorban a technológiai szektor húzza: az Nvidia és az Amazon árfolyama egyaránt mintegy 2 százalékkal, a Microsofté 1 százalékkal tempózik.
Eközben az AI-hoz kapcsolódó papírok közül az Applied Materials 2, a Qualcomm 4, az Intel pedig 3 százalék körüli pluszban jár.
A befektetői hangulatot az amerikai kötvénypiaci hozamok visszaesése is támogatja: a tízéves állampapír hozama több mint 5 bázisponttal 4,949 százalékra csökkent, ismét az 5 százalékos szint alá kerülve. A hozam szerdán még 5 százalék fölé emelkedett, miután a Fed három év után először kamatot emelt.
Mínuszban a BUX, jó napja volt a Richternek
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,01 százalékos mínuszban, 154 173,40 ponton zárt csütörtökön, így hajszállal elmaradt az előző napi történelmi csúcstól. A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt.
A vezető részvények vegyesen teljesítettek: az OTP 0,53 százalékkal 46 880 forintra csökkent, a Mol 5240 forinton stagnált, a Magyar Telekom 0,47 százalékkal 2592 forintra erősödött, míg a Richter 1,43 százalékkal 12 780 forintra emelkedett.
A kisebb és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,51 százalékos emelkedéssel 9203,30 ponton fejezte be a kereskedést.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: a profik szerint most megduplázhatod vele a pénzed!
Megérkezett a felpattanás a tőzsdékre a kamatdöntést követően, a mostani szintek pedig több papír esetében is még rendkívül értékes beszállási lehetőséget kínálnak. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt mutatunk be, amelyre egymás után figyelnek fel a befektetők, a legfrissebb várakozások alapján pedig akár duplázódhat is a papír. Hasonló témákkal is foglalozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Távozik a Zwack egyik igazgatósági tagja
Lemondott igazgatósági tagságáról Harkai-Józsa Gabriella a Zwack Unicumnál – közölte a társaság csütörtökön.
Felpattanás az USA-ban
Erősödéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,7, az S&P 500 1,1, a Nasdaq pedig 1,5 százalékos pluszban kezdett. A hangulatot az olajár és az amerikai kötvényhozamok csökkenése támogatja a Fed tegnapi kamatemelése után. A Brent több mint 3 százalékkal került lejjebb, a WTI pedig 100 dollár alá esett, enyhítve az inflációs félelmeket. A technológiai nagyvállalatok is erősödnek, az Nvidia és az Amazon közel 2 százalékos pluszban áll.
Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken
Továbbra is pluszban járnak a vezető európai részvényindexek: a DAX 0,6, a CAC 40 0,5, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal emelkedik, miközben az átfogó Stoxx 600 mintegy 0,6 százalékos erősödést mutat. A hangulatot az olajár mérséklődése és a kötvénypiaci eladási hullám megtorpanása támogatja a Fed tegnapi kamatemelése után.
Végveszélyben az autógyártás fellegvára: drasztikus lépéseket követelnek Brüsszeltől
Három német tartomány közös nyilatkozatban szólította fel a szövetségi kormányt és az Európai Uniót az autóipar támogatásának felgyorsítására. A legnagyobb német autógyártóknak otthont adó régiók vezetői szerint az ágazat történelmi léptékű megrázkódtatásokkal néz szembe, és kedvezőbb szabályozási környezet nélkül visszafordíthatatlan károk fenyegetik. A nyolcoldalas dokumentum többek között a kínai állami támogatások elleni vizsgálatok kiterjesztését, az energiaköltségek csökkentését, a bürokrácia leépítését és az EU szén-dioxid-kibocsátási előírásainak enyhítését sürgeti.
Újabb front nyílhat a kereskedelmi háborúban: az EU arra kéri Kínát, hogy önként korlátozza az autóexportot
Az Európai Unió arra kérte Kínát, hogy önkéntesen korlátozza hibrid autóinak exportját az európai piacra a kereskedelmi háború elkerülése érdekében – derül ki a Financial Times értesüléseiből. A tárgyalások tétje óriási, hiszen az EU napi egymilliárd eurós kereskedelmi hiányt halmoz fel Kínával szemben, miközben az európai autóipar tömeges elbocsátásokra kényszerül. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Szerbiában bővít a Waberer's
A Waberer's Csoport szerbiai leányvállalata, az MD International (MDI) két ütemben bővíti helyi logisztikai kapacitásait. A beruházás első lépéseként egy 8 ezer négyzetméteres, korszerű technológiával felszerelt raktárt nyitnak meg, majd 2027-ben egy 20 ezer négyzetméteres, új elosztóközpont építése indul el Borcsán. A fejlesztések célja a raktározási kapacitás növelése, a szolgáltatások hatékonyságának javítása és a cégcsoport balkáni piaci jelenlétének erősítése. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Emelkedik Európa, csúcson a magyar tőzsde
Kitart a pozitív hangulat Európában, a DAX 0,5 százalékos pluszban van, a CAC 0,2 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékot erősödött.
A magyar tőzsde is felpattant, elsősorban az OTP és a Richter erősödésének köszönhetően a BUX 0,3 százalékos pluszba került, így új történelmi csúcsot ért el a hazai részvényindex.
Elszabadulhat a technológia: összehívta a legbefolyásosabb techvezéreket III. Károly király
III. Károly király a mesterségesintelligencia-szektor legbefolyásosabb vezetőit hívta össze skóciai rezidenciájára, hogy garanciát kérjen tőlük arra vonatkozóan, képesek-e kordában tartani az általuk megalkotott technológiát - írta meg a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Nagyot esett a Raiffeisen árfolyama, furcsa állításokat cáfol az osztrák bankcsoport
Közel 9 százalékot zuhantak a Raiffeisen Bank International (RBI) részvényei csütörtök reggel, jelenleg pedig -7,9%-on állnak, miután a Grizzly Research short seller bejelentette, hogy short pozíciót vett fel az osztrák bank papírjaira.
Történelmi mélyponton a gáztárolók töltöttsége Európában, hamarosan elszállhatnak az árak
A cseppfolyósított földgáz (LNG) világpiaci ára a következő télen jelentősen megemelkedhet, mivel Európa évek óta nem látott alacsony gáztárolói töltöttséggel vág neki a fűtési szezonnak. Ezzel párhuzamosan a Hormuzi-szoros lezárása miatt a katari és az egyesült arab emírségekbeli szállítmányok is kiestek a globális kínálatból – derült ki a bangkoki Gastech konferencián elhangzott iparági elemzésekből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Erős kezdés Európában
Pluszban kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig szintén 0,4 százalékos pluszban van. A milánói börze 0,5 százalékos pluszban kezdett, a spanyol piac pedig 0,6 százalékot erősödött.
Iránykereséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Az európai tőzsdéken emelkedéssel indult a kereskedés, ehhez képest a magyar piac lemaradó ma reggel. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Visszavágta terveit a Wizz Air az elszálló üzemanyagárak miatt
Öt százalékkal csökkentette a második félévre eredetileg tervezett kapacitását a Wizz Air a geopolitikai bizonytalanság és az üzemanyagárak ingadozása miatt. A nyári bevételek ugyanakkor a vártnál jobban alakultak, ezért a légitársaság javította második negyedéves egységbevétel-előrejelzését. A csütörtöki befektetői napra kiadott közleményben új középtávú pénzügyi célokat is bemutattak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Offenzívát indít a Volvo, 13 új modell érkezik az évtized végéig
A Volvo Cars a csütörtöki, stockholmi befektetői napja előtt jelentette be, hogy 2030-ig összesen 13 új modell piacra dobását tervezi, amelyekkel szélesítené kínálatát és új lendületet adna az értékesítéseinek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Figyelmeztet a Bosch: használtautópiacon is egyre erősebbek a kínai gyártók
Egyre nagyobb versenyt támasztanak a kínai gyártók az európai haszonjárműiparban a Bosch technológiai vállalat és autóipari beszállító szerint.
A Huawei jövőre új mesterségesintelligencia-chipeket dob piacra
Két új, mesterséges intelligenciára optimalizált félvezető piacra dobását tervezi 2027-ben a kínai Huawei Technologies, miközben a vállalat bővíti AI-számítástechnikai üzletágát, és erősíteni kívánja pozícióját az amerikai Nvidia versenytársaként - jelentette be David Wang, a társaság soros elnöke egy sanghaji rendezvényen.
Emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,03 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,68 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,08 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,33 százalékot emelkedhet, a CAC 0,51 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,92 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,64 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,64 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,69 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Csütörtökre is jut kamatdöntés, kora délután a Bank of England jelenti majd be döntését. Az ING Bank szakértői előzetesen a kamatszint tartására számítanak a brit jegybankároktól, majd szerintük a novemberi ülésen jöhet el a kamatemelés ideje, ha addig magasan maradnak a világpiaci energiaárak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 78,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 27,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 81,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 461,9
|-1,2%
|-1,8%
|-4,2%
|7,1%
|12,5%
|48,1%
|S&P 500
|7 551,81
|-0,4%
|-1,1%
|-3,0%
|10,3%
|14,3%
|68,8%
|Nasdaq
|28 945,06
|0,0%
|-1,6%
|-3,7%
|14,6%
|19,2%
|86,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 923
|0,7%
|-1,9%
|-7,0%
|27,0%
|42,4%
|110,8%
|Hang Seng
|24 713,78
|0,2%
|-2,2%
|-1,6%
|-3,6%
|-6,5%
|0,2%
|CSI 300
|4 480,27
|0,7%
|-2,0%
|-4,0%
|-3,2%
|-1,0%
|-6,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 537,75
|0,5%
|-0,2%
|-3,4%
|4,3%
|9,5%
|63,2%
|CAC
|8 140,59
|0,6%
|-0,2%
|-5,7%
|-0,1%
|4,1%
|22,9%
|FTSE
|10 688,47
|0,3%
|0,2%
|-0,6%
|7,6%
|16,2%
|52,1%
|FTSE MIB
|51 969,12
|0,8%
|0,2%
|-3,0%
|15,6%
|22,3%
|100,2%
|IBEX
|19 635,8
|0,4%
|-0,3%
|-2,6%
|13,5%
|29,5%
|124,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|154 181,91
|0,4%
|4,2%
|2,4%
|38,9%
|54,4%
|194,6%
|ATX
|6 810,44
|0,9%
|-0,7%
|1,1%
|27,9%
|48,8%
|86,6%
|PX
|2 744,49
|-0,3%
|-1,5%
|-1,6%
|2,2%
|20,4%
|110,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|47 130
|0,4%
|3,8%
|2,3%
|34,3%
|62,5%
|157,8%
|Mol
|5 240
|1,4%
|4,7%
|5,6%
|78,2%
|87,1%
|114,9%
|Richter
|12 600
|-0,5%
|0,2%
|-3,1%
|27,7%
|27,3%
|48,2%
|Magyar Telekom
|2 580
|0,2%
|1,7%
|-1,9%
|44,0%
|38,7%
|491,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,62
|-3,2%
|6,5%
|23,4%
|81,0%
|59,7%
|42,6%
|Brent
|105,84
|-2,8%
|4,5%
|19,5%
|73,9%
|54,5%
|39,6%
|Arany
|4 353,95
|1,6%
|-0,8%
|-0,9%
|0,7%
|18,2%
|147,8%
|Devizák
|EURHUF
|364,4250
|-0,4%
|0,1%
|0,5%
|-5,1%
|-6,5%
|3,8%
|USDHUF
|315,8477
|-0,3%
|1,1%
|0,8%
|-3,4%
|-3,9%
|5,8%
|GBPHUF
|426,5
|0,0%
|0,5%
|0,4%
|-3,2%
|-4,8%
|3,7%
|EURUSD
|1,1538
|0,0%
|-0,9%
|-0,4%
|-1,8%
|-2,6%
|-1,9%
|USDJPY
|155,0850
|0,0%
|1,2%
|-2,5%
|-1,1%
|5,8%
|41,4%
|GBPUSD
|1,3454
|-0,3%
|-0,8%
|-0,7%
|0,0%
|-1,5%
|-2,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 138,63
|0,7%
|-2,7%
|20,9%
|-14,2%
|-34,8%
|59,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,01
|0,4%
|3,8%
|7,1%
|20,4%
|24,9%
|276,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3,49
|-0,7%
|2,2%
|10,0%
|21,8%
|31,4%
|-1 250,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,79
|-0,8%
|4,0%
|6,4%
|-15,7%
|-17,5%
|84,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Mutatjuk a válaszokat!
Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma
Diszkrét üzenetet kapott Teherán.
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
A Szegedi úti felüljáró terveit szerda este egy lakossági fórumon mutatták be.
CRM – három betű, ami a szemünk láttára rajzolja át a világ hatalmi térképét
Mi lesz így Magyarországgal?
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban
Szigorúbb nyugdíjreformot sürgetnek.
Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros
Egy másik vezetőt is említettek.
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozik a hidegfront Magyarországról
nagyot fordul az időjárás péntekre.
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: "még ráérünk ezzel foglalkozni". Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: "bár
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.