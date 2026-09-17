Kamatot emelt az amerikai jegybank - Mi történik a tőzsdéken?

Emelkedéssel zárták a kereskedést az európai részvénypiacok, miután az olajárak mérséklődése és a globális kötvénypiaci eladási hullám alábbhagyása javította a befektetői hangulatot a Fed várt kamatemelését követően.

A páneurópai STOXX 600 index 0,9 százalékkal, 642,6 pontra erősödött, és a legtöbb regionális tőzsdén is a vevők kerekedtek felül. A szektorok közül a bányavállalatok papírjai teljesítettek a legjobban 2,1 százalékos plusszal, míg az autógyártók részvényei 1,7 százalékkal emelkedtek – a BMW, a Renault és a Volkswagen árfolyama egyaránt csaknem 2 százalékkal került feljebb.

A CAC 40 index 8 186,93 ponton zárt a mai kereskedési napon, ami +0,57%-os emelkedést jelent az előző napi záróértékhez képest.

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A DAX index 25 716,71 ponton zárt a mai napon, ami 0,7 százalékos emelkedést jelent az előző napi záróértékéhez képest.