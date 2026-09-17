Kvantumszámítógépet épít az európai nagyhatalom - Az Atomenergia-bizottság beszáll a projektbe

Közös szoftverfejlesztésbe kezd az Alice & Bob kvantuminformatikai startup és a francia Atomenergia-bizottság (CEA) a kvantumszámítógépek és a hagyományos szuperszámítógépek együttes használatának biztosítására. A projekt célja, hogy megelőzzék az Nvidia CUDA platformjához hasonló szoftvermonopólium kialakulását.

Az együttműködés keretében a felek a Bull szuperszámítógép-gyártó által fejlesztett Qaptiva szoftvert fejlesztik tovább, amely

az Nvidia CUDA-Q platformjának közvetlen versenytársa lehet.

A partnerek el kívánják kerülni azt a piaci szűk keresztmetszetet, amelyet a CUDA hozott létre a mesterséges intelligencia szektorában – nyilatkozták a szervezetek vezetői a Reutersnek.

A közel 6 milliárd eurós éves költségvetéssel gazdálkodó CEA – amely egyebek mellett Franciaország nukleáris elrettentő képességéért is felel – közölte, hogy a program a francia kvantumipar megerősítését is szolgálja. A kutatóközpont korai megrendelőként lépne fel a hazai startupok felé, miközben hozzáférést biztosít számukra a saját számítási infrastruktúrájához.

A fejlesztés lényege a hagyományos szuperszámítógépek és a kvantumprocesszorok összekapcsolása, így a kvantumgépre csak azokat a részfeladatokat bízzák, amelyeknél a technológia valódi előnyt kínál a klasszikus architektúrával szemben.

A CEA már telepítette a francia Quandela és a Pasqal kvantumszámítógépeit a hagyományos szuperszámítógépes rendszerei mellé, az Alice & Bob megoldását pedig a tervek szerint 2027-ben integrálja. Az új architektúra elsődleges alkalmazási területe az anyagtudomány lesz.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio