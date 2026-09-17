Offenzívát indít a Volvo, 13 új modell érkezik az évtized végéig

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket! Információ és jelentkezés

Håkan Samuelsson vezérigazgató irányítása alatt a svéd gyártó egyszerűsítette modellpalettáját, és egyre inkább a regionális megközelítés felé fordult, így a korábbi széles körű testreszabhatóság helyett az egyes piacok igényeire szabott modelleket helyezi előtérbe.

A 13 új modellből hatot kifejezetten a kínai piacra szánnak, hetet pedig a nyugati piacokra.

A nyugati piacokra szánt járművek a Volvo saját SPA2 és SPA3 platformjaira épülnek, míg a kínai modelleket a testvérvállalat, a Geely Auto közreműködésével fejlesztik. A vállalat a termékoffenzívától azt reméli, hogy az EBIT-marzsa a 2025-ös 3,5 százalékról 8 százalék fölé emelkedik.

Samuelsson közleményében a stratégia négy pilléreként a regionalizált termékkínálatot, az elektrifikáció terén betöltött vezető szerepet, a Geelyvel fennálló szinergiákat, valamint az autón túlmutató, átfogó ügyfélélményt emelte ki.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio