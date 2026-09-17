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Offenzívát indít a Volvo, 13 új modell érkezik az évtized végéig
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Offenzívát indít a Volvo, 13 új modell érkezik az évtized végéig

Portfolio
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A Volvo Cars a csütörtöki, stockholmi befektetői napja előtt jelentette be, hogy 2030-ig összesen 13 új modell piacra dobását tervezi, amelyekkel szélesítené kínálatát és új lendületet adna az értékesítéseinek.

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Håkan Samuelsson vezérigazgató irányítása alatt a svéd gyártó egyszerűsítette modellpalettáját, és egyre inkább a regionális megközelítés felé fordult, így a korábbi széles körű testreszabhatóság helyett az egyes piacok igényeire szabott modelleket helyezi előtérbe.

A 13 új modellből hatot kifejezetten a kínai piacra szánnak, hetet pedig a nyugati piacokra.

A nyugati piacokra szánt járművek a Volvo saját SPA2 és SPA3 platformjaira épülnek, míg a kínai modelleket a testvérvállalat, a Geely Auto közreműködésével fejlesztik. A vállalat a termékoffenzívától azt reméli, hogy az EBIT-marzsa a 2025-ös 3,5 százalékról 8 százalék fölé emelkedik.

Samuelsson közleményében a stratégia négy pilléreként a regionalizált termékkínálatot, az elektrifikáció terén betöltött vezető szerepet, a Geelyvel fennálló szinergiákat, valamint az autón túlmutató, átfogó ügyfélélményt emelte ki.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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