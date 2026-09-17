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Pluszban zártak az amerikai tőzsdék, a tech szektor húzta az indexeket
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Pluszban zártak az amerikai tőzsdék, a tech szektor húzta az indexeket

Portfolio
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Bár a Fed szerdai kamatemelését eséssel fogadta a Wall Street, csütörtökre már javult a hangulat a piacokon. A nagyrészt beárazott döntés után némi megkönnyebbülést hozott, hogy a hosszú amerikai kötvényhozamok emelkedése megtorpant, miközben az olajár is mérséklődött. Ázsiában vegyesek voltak a mozgások, Európában viszont jó hangulatban telt a kereskedés, Amerikában pedig szintén felpattant a piac.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
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Szép lett a zárás is

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék csütörtökön, a befektetői hangulatot a kötvényhozamok és az olajárak csökkenése, valamint a nagy technológiai részvények erősödése támogatta. A piac ezzel részben ledolgozta a szerdai esést, amelyet a Federal Reserve három év után végrehajtott első kamatemelése, illetve Kevin Warsh Fed-elnök szigorú hangvételű kommentárjai váltottak ki.

A Dow Jones 0,6 százalékkal, 316 ponttal emelkedett.

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Az S&P 500 1,1 százalékos, míg a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq 1,7 százalékos pluszban zárt.

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A megnyugvást segítette, hogy a tízéves amerikai állampapír hozama 5,7 bázisponttal, 4,946 százalékra csökkent.

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Váratlan halasztás az Egyesült Államokban: az utolsó pillanatban fújtak visszavonulót az új vámok ügyében

Az Egyesült Államok a tervek szerint legalább a Donald Trump és Hszi Csin-ping elnökök jövő hétre tervezett csúcstalálkozója utánra halasztja a túlkapacitási vámok bejelentését - számolt be a Bloomberg.

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Váratlan halasztás az Egyesült Államokban: az utolsó pillanatban fújtak visszavonulót az új vámok ügyében
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Megy fel az aranyár is

Az arany azonnali árfolyama 2,3 százalékos pluszban, unciánként 4360,36 dolláron áll, miután az előző kereskedési napon közel hathetes mélypontra süllyedt.

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A decemberi határidős jegyzés 0,3 százalékos emelkedéssel, 4399,70 dolláron zárt.

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Kitart az optimizmus

Az amerikai tőzsdék továbbra is masszív pluszban állnak csütörtökön, mintegy két órával a kereskedés vége előtt: a Dow Jones jelenleg 363 ponttal, 0,7 százalékkal emelkedik, az S&P 500 1,1 százalékos, a Nasdaq pedig 1,6 százalékos pluszban áll.

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A technológiai szektor vezeti a menetelést: az Nvidia és az Amazon egyaránt mintegy 2 százalékkal, a Microsoft 1 százalékkal került feljebb.

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Az AI-hoz és a félvezetőiparhoz kapcsolódó részvények között az Intel emelkedése különösen látványos, a papír közel 9 százalékos pluszban jár.

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Jó volt a hangulat Európában

Emelkedéssel zárták a kereskedést az európai részvénypiacok, miután az olajárak mérséklődése és a globális kötvénypiaci eladási hullám alábbhagyása javította a befektetői hangulatot a Fed várt kamatemelését követően.

A páneurópai STOXX 600 index 0,9 százalékkal, 642,6 pontra erősödött, és a legtöbb regionális tőzsdén is a vevők kerekedtek felül. A szektorok közül a bányavállalatok papírjai teljesítettek a legjobban 2,1 százalékos plusszal, míg az autógyártók részvényei 1,7 százalékkal emelkedtek – a BMW, a Renault és a Volkswagen árfolyama egyaránt csaknem 2 százalékkal került feljebb.

A CAC 40 index 8 186,93 ponton zárt a mai kereskedési napon, ami +0,57%-os emelkedést jelent az előző napi záróértékhez képest.

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A DAX index 25 716,71 ponton zárt a mai napon, ami 0,7 százalékos emelkedést jelent az előző napi záróértékéhez képest.

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Pluszban az amerikai tőzsdék

Jó a hangulat az amerikai részvénypiacokon, miután csökkentek az amerikai állampapírhozamok és az olajárak, miközben a technológiai részvények erősödése is javította a hangulatot. A Dow Jones jelenleg mintegy 0,5 százalékos pluszban jár, bár már járt 2 százalék feletti emelkedésben is.

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Az S&P 500 1 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,7 százalékkal emelkedik, részben ledolgozva a Federal Reserve előző napi kamatemelése után elszenvedett veszteségeket.

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A piacot elsősorban a technológiai szektor húzza: az Nvidia és az Amazon árfolyama egyaránt mintegy 2 százalékkal, a Microsofté 1 százalékkal tempózik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Eközben az AI-hoz kapcsolódó papírok közül az Applied Materials 2, a Qualcomm 4, az Intel pedig 3 százalék körüli pluszban jár.

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A befektetői hangulatot az amerikai kötvénypiaci hozamok visszaesése is támogatja: a tízéves állampapír hozama több mint 5 bázisponttal 4,949 százalékra csökkent, ismét az 5 százalékos szint alá kerülve. A hozam szerdán még 5 százalék fölé emelkedett, miután a Fed három év után először kamatot emelt.

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Mínuszban a BUX, jó napja volt a Richternek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,01 százalékos mínuszban, 154 173,40 ponton zárt csütörtökön, így hajszállal elmaradt az előző napi történelmi csúcstól. A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt.

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A vezető részvények vegyesen teljesítettek: az OTP 0,53 százalékkal 46 880 forintra csökkent, a Mol 5240 forinton stagnált, a Magyar Telekom 0,47 százalékkal 2592 forintra erősödött, míg a Richter 1,43 százalékkal 12 780 forintra emelkedett.

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A kisebb és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,51 százalékos emelkedéssel 9203,30 ponton fejezte be a kereskedést.

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Tovább folytatódik az AI körüli vita, most a versenyjog került fókuszba

Az amerikai igazságügyi minisztérium trösztellenes ügyekért felelős vezetője szerint nem tűnik versenykorlátozónak, ha a mesterségesintelligencia-cégek biztonsági kérdésekben egyeztetnek egymással, ez pedig megnyithatja az utat a fejlesztők közötti együttműködés előtt.

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Tovább folytatódik az AI körüli vita, most a versenyjog került fókuszba
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Kitörés előtt álló részvényt találtunk: a profik szerint most megduplázhatod vele a pénzed!

Megérkezett a felpattanás a tőzsdékre a kamatdöntést követően, a mostani szintek pedig több papír esetében is még rendkívül értékes beszállási lehetőséget kínálnak. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt mutatunk be, amelyre egymás után figyelnek fel a befektetők, a legfrissebb várakozások alapján pedig akár duplázódhat is a papír. Hasonló témákkal is foglalozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Kitörés előtt álló részvényt találtunk: a profik szerint most megduplázhatod vele a pénzed!
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Távozik a Zwack egyik igazgatósági tagja

Lemondott igazgatósági tagságáról Harkai-Józsa Gabriella a Zwack Unicumnál – közölte a társaság csütörtökön.

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Távozik a Zwack egyik igazgatósági tagja
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Felpattanás az USA-ban

Erősödéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,7, az S&P 500 1,1, a Nasdaq pedig 1,5 százalékos pluszban kezdett. A hangulatot az olajár és az amerikai kötvényhozamok csökkenése támogatja a Fed tegnapi kamatemelése után. A Brent több mint 3 százalékkal került lejjebb, a WTI pedig 100 dollár alá esett, enyhítve az inflációs félelmeket. A technológiai nagyvállalatok is erősödnek, az Nvidia és az Amazon közel 2 százalékos pluszban áll.

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Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken

Továbbra is pluszban járnak a vezető európai részvényindexek: a DAX 0,6, a CAC 40 0,5, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal emelkedik, miközben az átfogó Stoxx 600 mintegy 0,6 százalékos erősödést mutat. A hangulatot az olajár mérséklődése és a kötvénypiaci eladási hullám megtorpanása támogatja a Fed tegnapi kamatemelése után.

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Végveszélyben az autógyártás fellegvára: drasztikus lépéseket követelnek Brüsszeltől

Három német tartomány közös nyilatkozatban szólította fel a szövetségi kormányt és az Európai Uniót az autóipar támogatásának felgyorsítására. A legnagyobb német autógyártóknak otthont adó régiók vezetői szerint az ágazat történelmi léptékű megrázkódtatásokkal néz szembe, és kedvezőbb szabályozási környezet nélkül visszafordíthatatlan károk fenyegetik. A nyolcoldalas dokumentum többek között a kínai állami támogatások elleni vizsgálatok kiterjesztését, az energiaköltségek csökkentését, a bürokrácia leépítését és az EU szén-dioxid-kibocsátási előírásainak enyhítését sürgeti.

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Végveszélyben az autógyártás fellegvára: drasztikus lépéseket követelnek Brüsszeltől
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Újabb front nyílhat a kereskedelmi háborúban: az EU arra kéri Kínát, hogy önként korlátozza az autóexportot

Az Európai Unió arra kérte Kínát, hogy önkéntesen korlátozza hibrid autóinak exportját az európai piacra a kereskedelmi háború elkerülése érdekében – derül ki a Financial Times értesüléseiből. A tárgyalások tétje óriási, hiszen az EU napi egymilliárd eurós kereskedelmi hiányt halmoz fel Kínával szemben, miközben az európai autóipar tömeges elbocsátásokra kényszerül. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Újabb front nyílhat a kereskedelmi háborúban: az EU arra kéri Kínát, hogy önként korlátozza az autóexportot
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Szerbiában bővít a Waberer's

A Waberer's Csoport szerbiai leányvállalata, az MD International (MDI) két ütemben bővíti helyi logisztikai kapacitásait. A beruházás első lépéseként egy 8 ezer négyzetméteres, korszerű technológiával felszerelt raktárt nyitnak meg, majd 2027-ben egy 20 ezer négyzetméteres, új elosztóközpont építése indul el Borcsán. A fejlesztések célja a raktározási kapacitás növelése, a szolgáltatások hatékonyságának javítása és a cégcsoport balkáni piaci jelenlétének erősítése. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Szerbiában bővít a Waberer's
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Emelkedik Európa, csúcson a magyar tőzsde

Kitart a pozitív hangulat Európában, a DAX 0,5 százalékos pluszban van, a CAC 0,2 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékot erősödött.

A magyar tőzsde is felpattant, elsősorban az OTP és a Richter erősödésének köszönhetően a BUX 0,3 százalékos pluszba került, így új történelmi csúcsot ért el a hazai részvényindex.

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Elszabadulhat a technológia: összehívta a legbefolyásosabb techvezéreket III. Károly király

III. Károly király a mesterségesintelligencia-szektor legbefolyásosabb vezetőit hívta össze skóciai rezidenciájára, hogy garanciát kérjen tőlük arra vonatkozóan, képesek-e kordában tartani az általuk megalkotott technológiát - írta meg a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Elszabadulhat a technológia: összehívta a legbefolyásosabb techvezéreket III. Károly király
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Nagyot esett a Raiffeisen árfolyama, furcsa állításokat cáfol az osztrák bankcsoport

Közel 9 százalékot zuhantak a Raiffeisen Bank International (RBI) részvényei csütörtök reggel, jelenleg pedig -7,9%-on állnak, miután a Grizzly Research short seller bejelentette, hogy short pozíciót vett fel az osztrák bank papírjaira.

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Nagyot esett a Raiffeisen árfolyama, furcsa állításokat cáfol az osztrák bankcsoport
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Történelmi mélyponton a gáztárolók töltöttsége Európában, hamarosan elszállhatnak az árak

A cseppfolyósított földgáz (LNG) világpiaci ára a következő télen jelentősen megemelkedhet, mivel Európa évek óta nem látott alacsony gáztárolói töltöttséggel vág neki a fűtési szezonnak. Ezzel párhuzamosan a Hormuzi-szoros lezárása miatt a katari és az egyesült arab emírségekbeli szállítmányok is kiestek a globális kínálatból – derült ki a bangkoki Gastech konferencián elhangzott iparági elemzésekből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Történelmi mélyponton a gáztárolók töltöttsége Európában, hamarosan elszállhatnak az árak
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Erős kezdés Európában

Pluszban kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig szintén 0,4 százalékos pluszban van. A milánói börze 0,5 százalékos pluszban kezdett, a spanyol piac pedig 0,6 százalékot erősödött.

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Iránykereséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az európai tőzsdéken emelkedéssel indult a kereskedés, ehhez képest a magyar piac lemaradó ma reggel. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Iránykereséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
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Visszavágta terveit a Wizz Air az elszálló üzemanyagárak miatt

Öt százalékkal csökkentette a második félévre eredetileg tervezett kapacitását a Wizz Air a geopolitikai bizonytalanság és az üzemanyagárak ingadozása miatt. A nyári bevételek ugyanakkor a vártnál jobban alakultak, ezért a légitársaság javította második negyedéves egységbevétel-előrejelzését. A csütörtöki befektetői napra kiadott közleményben új középtávú pénzügyi célokat is bemutattak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Visszavágta terveit a Wizz Air az elszálló üzemanyagárak miatt
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Offenzívát indít a Volvo, 13 új modell érkezik az évtized végéig

A Volvo Cars a csütörtöki, stockholmi befektetői napja előtt jelentette be, hogy 2030-ig összesen 13 új modell piacra dobását tervezi, amelyekkel szélesítené kínálatát és új lendületet adna az értékesítéseinek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Offenzívát indít a Volvo, 13 új modell érkezik az évtized végéig
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Figyelmeztet a Bosch: használtautópiacon is egyre erősebbek a kínai gyártók

Egyre nagyobb versenyt támasztanak a kínai gyártók az európai haszonjárműiparban a Bosch technológiai vállalat és autóipari beszállító szerint.

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Figyelmeztet a Bosch: használtautópiacon is egyre erősebbek a kínai gyártók
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A Huawei jövőre új mesterségesintelligencia-chipeket dob piacra

Két új, mesterséges intelligenciára optimalizált félvezető piacra dobását tervezi 2027-ben a kínai Huawei Technologies, miközben a vállalat bővíti AI-számítástechnikai üzletágát, és erősíteni kívánja pozícióját az amerikai Nvidia versenytársaként - jelentette be David Wang, a társaság soros elnöke egy sanghaji rendezvényen.

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A Huawei jövőre új mesterségesintelligencia-chipeket dob piacra
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Emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,03 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,68 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,08 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,33 százalékot emelkedhet, a CAC 0,51 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,92 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,64 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,64 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,69 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Csütörtökre is jut kamatdöntés, kora délután a Bank of England jelenti majd be döntését. Az ING Bank szakértői előzetesen a kamatszint tartására számítanak a brit jegybankároktól, majd szerintük a novemberi ülésen jöhet el a kamatemelés ideje, ha addig magasan maradnak a világpiaci energiaárak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 78,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 27,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 81,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 461,9 -1,2% -1,8% -4,2% 7,1% 12,5% 48,1%
S&P 500 7 551,81 -0,4% -1,1% -3,0% 10,3% 14,3% 68,8%
Nasdaq 28 945,06 0,0% -1,6% -3,7% 14,6% 19,2% 86,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 923 0,7% -1,9% -7,0% 27,0% 42,4% 110,8%
Hang Seng 24 713,78 0,2% -2,2% -1,6% -3,6% -6,5% 0,2%
CSI 300 4 480,27 0,7% -2,0% -4,0% -3,2% -1,0% -6,8%
Európai részvényindexek              
DAX 25 537,75 0,5% -0,2% -3,4% 4,3% 9,5% 63,2%
CAC 8 140,59 0,6% -0,2% -5,7% -0,1% 4,1% 22,9%
FTSE 10 688,47 0,3% 0,2% -0,6% 7,6% 16,2% 52,1%
FTSE MIB 51 969,12 0,8% 0,2% -3,0% 15,6% 22,3% 100,2%
IBEX 19 635,8 0,4% -0,3% -2,6% 13,5% 29,5% 124,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 154 181,91 0,4% 4,2% 2,4% 38,9% 54,4% 194,6%
ATX 6 810,44 0,9% -0,7% 1,1% 27,9% 48,8% 86,6%
PX 2 744,49 -0,3% -1,5% -1,6% 2,2% 20,4% 110,8%
Magyar blue chipek              
OTP 47 130 0,4% 3,8% 2,3% 34,3% 62,5% 157,8%
Mol 5 240 1,4% 4,7% 5,6% 78,2% 87,1% 114,9%
Richter 12 600 -0,5% 0,2% -3,1% 27,7% 27,3% 48,2%
Magyar Telekom 2 580 0,2% 1,7% -1,9% 44,0% 38,7% 491,7%
Nyersanyagok              
WTI 103,62 -3,2% 6,5% 23,4% 81,0% 59,7% 42,6%
Brent 105,84 -2,8% 4,5% 19,5% 73,9% 54,5% 39,6%
Arany 4 353,95 1,6% -0,8% -0,9% 0,7% 18,2% 147,8%
Devizák              
EURHUF 364,4250 -0,4% 0,1% 0,5% -5,1% -6,5% 3,8%
USDHUF 315,8477 -0,3% 1,1% 0,8% -3,4% -3,9% 5,8%
GBPHUF 426,5 0,0% 0,5% 0,4% -3,2% -4,8% 3,7%
EURUSD 1,1538 0,0% -0,9% -0,4% -1,8% -2,6% -1,9%
USDJPY 155,0850 0,0% 1,2% -2,5% -1,1% 5,8% 41,4%
GBPUSD 1,3454 -0,3% -0,8% -0,7% 0,0% -1,5% -2,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 138,63 0,7% -2,7% 20,9% -14,2% -34,8% 59,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5,01 0,4% 3,8% 7,1% 20,4% 24,9% 276,8%
10 éves német állampapírhozam 3,49 -0,7% 2,2% 10,0% 21,8% 31,4% -1 250,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,79 -0,8% 4,0% 6,4% -15,7% -17,5% 84,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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