Pluszban zártak az amerikai tőzsdék, a tech szektor húzta az indexeket

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék csütörtökön, a befektetői hangulatot a kötvényhozamok és az olajárak csökkenése, valamint a nagy technológiai részvények erősödése támogatta. A piac ezzel részben ledolgozta a szerdai esést, amelyet a Federal Reserve három év után végrehajtott első kamatemelése, illetve Kevin Warsh Fed-elnök szigorú hangvételű kommentárjai váltottak ki.

A Dow Jones 0,6 százalékkal, 316 ponttal emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,1 százalékos, míg a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq 1,7 százalékos pluszban zárt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A megnyugvást segítette, hogy a tízéves amerikai állampapír hozama 5,7 bázisponttal, 4,946 százalékra csökkent.