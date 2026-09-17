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A Waberer's 2023-ban szerzett 55 százalékos többségi részesedést a szerb FMCG-disztribúciós piacon meghatározó MDI-ben. A mostani kapacitásbővítés ezen akvizíció szerves folytatása, amely a leányvállalat helyi piacismeretét ötvözi a magyar anyavállalat regionális hálózatával és logisztikai tapasztalataival.

A fejlesztés első ütemében,

2026 végén egy 8 ezer négyzetméteres raktárkomplexum kezdi meg működését.

Az új létesítmény 50 százalékkal növeli az MDI jelenlegi raktárterületét, és mintegy négyezer raklaphelyet biztosít. A gyorsabb és rugalmasabb árukezelést a megnövelt számú rakodókapu, valamint egy új raktárirányítási rendszer bevezetése is támogatja. Az ügyfelek kiszolgálása a tervek szerint a költözés ideje alatt is zavartalan marad.

A beruházási program második üteme 2027 első negyedévében indul Borcsán, ahol egy zöldmezős, bérlői igényekre szabott (build-to-suit) elosztóközpontot építenek. A létesítmény két, egyenként 10 ezer négyzetméteres egységből áll majd. A többfunkciós tárolóterületeket kiemelten energiatakarékos megoldásokkal alakítják ki, megcélozva a BREEAM Very Good fenntarthatósági minősítést.

A beruházások nemcsak az MDI számára teszik lehetővé új, 3PL (harmadik feles logisztikai) és kereskedelmi megbízók fogadását, hanem a Waberer's Csoport ingatlanfejlesztési portfólióját is új földrajzi térséggel bővítik. A vállalat a Magyarországon és Szlovákiában megszerzett ingatlanpiaci tapasztalatait felhasználva teremt alapot szerbiai disztribúciós hálózatának hosszú távú növekedéséhez.

Címlapkép forrása: Portfolio