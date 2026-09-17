Történelmi mélyponton a gáztárolók töltöttsége Európában, hamarosan elszállhatnak az árak

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket! Információ és jelentkezés

Az Európai Unió földgáztárolói jelenleg 67 százalékos töltöttségi szinten állnak,

ami az adott időszakra vetítve történelmi mélypontnak számít, és messze elmarad az uniós célkitűzéstől, amely december elejére 80 százalékos értéket ír elő.

A norvég Equinor szakértői szerint november elsejére legfeljebb 75 százalékos töltöttség érhető el. A 2022-es ukrajnai válsággal ellentétben az európai országok a nyár folyamán nem töltötték fel a tárolóikat, mivel az inverz piaci szerkezet, vagyis a backwardation – amikor a spot árak tartósan meghaladják a határidős jegyzéseket – nem ösztönzött készletezésre.

A kínálati oldalt tovább szűkíti, hogy az Irán elleni háború miatt a Hormuzi-szoros továbbra sem hajózható, ez pedig a Shell becslése szerint idén 36 millió tonna LNG kiesését eredményezi a piacon. Az ázsiai spot árak ennek hatására közel megháromszorozódtak, így a konfliktus előtti nagyjából 10 dolláros szintről mintegy 30 dollár/MMBtu közelébe emelkedtek, ami már most érezhetően mérsékeli a keresletet a régióban.

A Wood Mackenzie elemzőcég elnöke, Simon Flowers úgy véli, hogy egy hideg tél esetén az árak akár a 40 dollár/MMBtu-s szintet is elérhetik, ami hordónként megközelítőleg 240 dolláros Brent olajárnak felelne meg. Ez a szint már jelentős keresletvisszaesést váltana ki a piacon. Enyhe időjárás esetén az árak továbbra is magasak maradnának, de nem emelkednének számottevően a jelenlegi szint fölé – tette hozzá a szakértő, megjegyezve, hogy a Hormuzi-szoros forgalma az év végéig feltehetően korlátozott marad.

Az Equinor szakértője rámutatott, hogy ha Európában és Ázsiában egyaránt hideg tél köszönt be, az európai vásárlóknak éles versenyben kell megküzdeniük az ázsiai szereplőkkel az amerikai LNG-szállítmányokért. Az ExxonMobil globális LNG-értékesítésért felelős alelnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államokból Északkelet-Ázsiába vezető 45 napos szállítási útidő komoly logisztikai kihívást jelent az ázsiai importőrök számára, ha gyorsan kell reagálniuk a megnövekedett keresletre.

A német állami SEFE energiacég szerdán közölte, hogy megkezdte gáztárolóinak feltöltését. A Shell integrált gázüzletágért felelős vezetője, Cederic Cremers hangsúlyozta, hogy akár enyhe, akár kemény tél vár ránk, a tárolók utántöltési igénye mindenképpen jelentős lesz, mind a tél folyamán, mind azt követően.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images