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Visszavágta terveit a Wizz Air az elszálló üzemanyagárak miatt
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Visszavágta terveit a Wizz Air az elszálló üzemanyagárak miatt

Portfolio
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Öt százalékkal csökkentette a második félévre eredetileg tervezett kapacitását a Wizz Air a geopolitikai bizonytalanság és az üzemanyagárak ingadozása miatt. A nyári bevételek ugyanakkor a vártnál jobban alakultak, ezért a légitársaság javította második negyedéves egységbevétel-előrejelzését. A csütörtöki befektetői napra kiadott közleményben új középtávú pénzügyi célokat is bemutattak.

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A kapacitáscsökkentés a korábbi tervekhez képest értendő, önmagában tehát nem jelent éves visszaesést.

A vállalat az intézkedést a geopolitikai helyzettel és az üzemanyagárak változékonyságával indokolta.

Kedvezőbb viszont a kép a bevételeknél: a második negyedévben az egy rendelkezésre álló üléskilométerre jutó bevétel, vagyis a RASK már az előző év szintjén alakulhat. Korábban alacsony egyszámjegyű százalékos csökkenést vártak. A javítás mögött a vártnál erősebb nyári bevételi teljesítmény áll.

A teljes, 2027-es pénzügyi évre továbbra sem ad előrejelzést a társaság, likviditása ugyanakkor meghaladja a 2,2 milliárd eurót.

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A 2030-as pénzügyi évre 10 milliárd eurós árbevételt és 10 százalékos üzemi eredményhányadot céloznak. Ekkorra 335, kizárólag neo-típusú repülőgépből álló flottával 127 millió utast szállítanának.

A stratégia középpontjában a közép-kelet-európai alaptevékenység és a kiválasztott növekedési piacok állnak. A tartós nyereségességet a hálózat optimalizálásával, a flotta termelékenységének helyreállításával és szigorú költségkontrollal teremtenék meg, ami az adósságterhek mérséklését is megalapozhatja.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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