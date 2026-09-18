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Amerikába megy Kína vezére - Igazi nagyágyúk lesznek ott a fogadáson
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Amerikába megy Kína vezére - Igazi nagyágyúk lesznek ott a fogadáson

Portfolio
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A Wall Street két meghatározó vezetője, Jamie Dimon és Jane Fraser is részt vesz azon az állami vacsorán, amelyet Donald Trump elnök ad Hszi Csin-ping kínai vezető tiszteletére jövő héten Washingtonban - közölte a CNBC.

A JPMorgan Chase és a Citigroup vezérigazgatóinak jelenlétét a CNBC-nek nyilatkozó, névtelenséget kérő források erősítették meg. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a megkeresésekre, a meghívottak listáját hivatalosan még nem hozták nyilvánosságra.

A csütörtökre tervezett díszvacsorán a pénzügyi szektor képviselői mellett a technológiai ipar meghatározó alakjai is képviseltetik magukat.

A vendégek között szerepel Sam Altman, az OpenAI, valamint Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója is.

Fraser nem először vesz részt az amerikai–kínai diplomáciai eseményeken, hiszen májusban ő is tagja volt annak az üzleti delegációnak, amely elkísérte Trumpot pekingi látogatására. A csúcsbankárok és technológiai cégvezetők jelenléte azt jelzi, hogy Washington az amerikai üzleti élet kulcsszereplőit bevonva igyekszik nyomást gyakorolni Pekingre, miközben a bizalomépítésre és a kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra fűzésére törekszik.

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Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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