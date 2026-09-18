21°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Biolabort nyitott a népszerű chatbot fejlesztője: olyasmire készül a mesterséges intelligencia, ami eddig elképzelhetetlen volt
Üzlet

Biolabort nyitott a népszerű chatbot fejlesztője: olyasmire készül a mesterséges intelligencia, ami eddig elképzelhetetlen volt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Anthropic mesterségesintelligencia-startup saját kísérleti biológiai labort épített a San Francisco-i öbölben, és a számítógépes szimulációkon túlmutatva már valódi laboratóriumi kísérleteket is végez – jelentette a Reuters.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Eric Kauderer-Abrams, a vállalat tudományos vezetője erelmondta a lapnak, hogy a Claude nevű mesterséges intelligenciájáról ismert vállalat egyre komolyabb ambíciókat dédelget az élettudományok területén. 

Hangsúlyozta, hogy a biológiában az igazi próbát továbbra is a valós labormunka jelenti, ezért már nem csupán a digitális térben dolgoznak az AI-modelljükkel.

Van saját laborjuk is, illetve más cégek laborjaiban is végeznek biológiai kísérleteket. A cég szóvivője pontosította, hogy a saját labor nem kifejezetten gyógyszerkutatási célokat szolgál.

Az Anthropic arra törekszik, hogy a Claude modell robotegységeket irányítson a laboratóriumi kísérletek végrehajtása során, minimális emberi beavatkozás mellett. Kauderer-Abrams szerint a labormunka automatizálása még nagyon korai szakaszban jár, de óriási lehetőséget rejt a folyamatok érdemi felgyorsítására. Az Anthropic augusztusban mutatta be a Model Hardware Standard nevű szabványát, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia közvetlenül vezérelhessen laboreszközöket.

Még több Üzlet

Javul a hangulat az amerikai tőzsdéken

Amerikába megy Kína vezére - Igazi nagyágyúk lesznek ott a fogadáson

Megszólalt a befolyásos techguru: azonnal szabályozni kell a mesterséges intelligenciát!

A cég júniusban jelentette be, hogy saját preklinikai gyógyszerprogramokat kíván indítani olyan területeken, amelyeket a hagyományos gyógyszeripari szereplők pénzügyileg nem tartanak vonzónak.

Azóta elindította a Claude Science szoftvert, igazgatótanácsába fogadta a Novartis vezérigazgatóját, Vas Narasimhant, és egy mintegy 400 millió dolláros részvénycsomagért felvásárolta a Coefficient Bio nevű startupot. Az élettudományi terület létszám és erőforrások tekintetében már most az Anthropic egyik legnagyobb beruházási szegmensévé vált.

Kauderer-Abrams szerint a mesterséges intelligencia felgyorsíthatja a korábban gyógyszerrel nem célba vehetőnek tartott állapotok kezelésének fejlesztését, például a bispecifikus és trispecifikus antitestek felfedezését.

Ezek olyan összetett molekulák, amelyek egyidejűleg több célpontot is képesek támadni.

Az Anthropic ugyanakkor egyelőre nem folytat klinikai vizsgálatokat, és nem lép közvetlen versenyre a gyógyszergyártókkal.

Egy esetleges gyógyszerjelölt azonosítása után a piacra jutás még évekig tarthat. Összehasonlításképpen az Alphabet gyógyszerkutatási üzletága, az Isomorphic Labs is évek óta dolgozik azon, hogy klinikai fázisba juttassa fejlesztéseit, és ezt a céldátumot korábban 2026 végére tolta ki.

A cég közben bizalmi kérdésekkel is szembesül, mivel gyógyszeripari ügyfelei – köztük a Genentech, a Bristol Myers Squibb és a Novo Nordisk – tarthatnak attól, hogy az Anthropic hozzáférhet a versengő gyógyszerprogramjaik adataihoz. Kauderer-Abrams hangsúlyozta, hogy az Anthropic éppen ezért húzott világos határvonalat, vagyis nem visz gyógyszereket a piacra, és kizárólag olyan területekre összpontosít, amelyekkel a gyógyszeripar jelenleg nem foglalkozik.

Kapcsolódó cikkünk

Megmozdítja Trump a Reaper-flottát - Újabb háború vár Amerikára?

Megszólalt a befolyásos techguru: azonnal szabályozni kell a mesterséges intelligenciát!

Egzisztenciális veszélyre figyelmeztetnek az AI-kutatók: drasztikus lépésre szánta el magát a jól ismert politikus

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility