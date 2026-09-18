Biolabort nyitott a népszerű chatbot fejlesztője: olyasmire készül a mesterséges intelligencia, ami eddig elképzelhetetlen volt

Eric Kauderer-Abrams, a vállalat tudományos vezetője erelmondta a lapnak, hogy a Claude nevű mesterséges intelligenciájáról ismert vállalat egyre komolyabb ambíciókat dédelget az élettudományok területén.
Hangsúlyozta, hogy a biológiában az igazi próbát továbbra is a valós labormunka jelenti, ezért már nem csupán a digitális térben dolgoznak az AI-modelljükkel.
Van saját laborjuk is, illetve más cégek laborjaiban is végeznek biológiai kísérleteket. A cég szóvivője pontosította, hogy a saját labor nem kifejezetten gyógyszerkutatási célokat szolgál.
Az Anthropic arra törekszik, hogy a Claude modell robotegységeket irányítson a laboratóriumi kísérletek végrehajtása során, minimális emberi beavatkozás mellett. Kauderer-Abrams szerint a labormunka automatizálása még nagyon korai szakaszban jár, de óriási lehetőséget rejt a folyamatok érdemi felgyorsítására. Az Anthropic augusztusban mutatta be a Model Hardware Standard nevű szabványát, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia közvetlenül vezérelhessen laboreszközöket.
A cég júniusban jelentette be, hogy saját preklinikai gyógyszerprogramokat kíván indítani olyan területeken, amelyeket a hagyományos gyógyszeripari szereplők pénzügyileg nem tartanak vonzónak.
Azóta elindította a Claude Science szoftvert, igazgatótanácsába fogadta a Novartis vezérigazgatóját, Vas Narasimhant, és egy mintegy 400 millió dolláros részvénycsomagért felvásárolta a Coefficient Bio nevű startupot. Az élettudományi terület létszám és erőforrások tekintetében már most az Anthropic egyik legnagyobb beruházási szegmensévé vált.
Kauderer-Abrams szerint a mesterséges intelligencia felgyorsíthatja a korábban gyógyszerrel nem célba vehetőnek tartott állapotok kezelésének fejlesztését, például a bispecifikus és trispecifikus antitestek felfedezését.
Ezek olyan összetett molekulák, amelyek egyidejűleg több célpontot is képesek támadni.
Az Anthropic ugyanakkor egyelőre nem folytat klinikai vizsgálatokat, és nem lép közvetlen versenyre a gyógyszergyártókkal.
Egy esetleges gyógyszerjelölt azonosítása után a piacra jutás még évekig tarthat. Összehasonlításképpen az Alphabet gyógyszerkutatási üzletága, az Isomorphic Labs is évek óta dolgozik azon, hogy klinikai fázisba juttassa fejlesztéseit, és ezt a céldátumot korábban 2026 végére tolta ki.
A cég közben bizalmi kérdésekkel is szembesül, mivel gyógyszeripari ügyfelei – köztük a Genentech, a Bristol Myers Squibb és a Novo Nordisk – tarthatnak attól, hogy az Anthropic hozzáférhet a versengő gyógyszerprogramjaik adataihoz. Kauderer-Abrams hangsúlyozta, hogy az Anthropic éppen ezért húzott világos határvonalat, vagyis nem visz gyógyszereket a piacra, és kizárólag olyan területekre összpontosít, amelyekkel a gyógyszeripar jelenleg nem foglalkozik.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Újabb tartályhajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban
Eddig úgy néz ki, senkinek nem esett baja.
Amerikába megy Kína vezére - Igazi nagyágyúk lesznek ott a fogadáson
Kiszivárgott a névsor.
Megszólalt a befolyásos techguru: azonnal szabályozni kell a mesterséges intelligenciát!
Meglehetősen súlyos a helyzet.
Veszélyben a Patriot egyeduralma? Beszállt az európai nagyágyú az ukránok rakétakoalíciójába
Az amerikai rendszer alternatíváját szeretnék kifejleszteni.
Óriási a riadalom Amerikában: nyoma veszett a legmodernebb vadászgép alkatrészeinek, egy rivális nagyhatalomhoz kerülhettek
A lopakodó technológia egyik érzékeny komponense tűnt el.
Újabb döntést hozott a kormány: még több katonát vethetnek be a bűnözés ellen az európai metropoliszban
Muszáj lépni a drogkereskedők ellen.
Csapdát állítana az Egyesült Államok a keleti szuperhatalom legfélelmetesebb fegyvereinek
Nem félni kell a kínai repülőgép-hordozóktól, hanem elsüllyeszteni őket.
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Kóstold végig Magyarország legjobb borait! (x)
Szeptember 26-án jön a Winelovers 100 Nagykóstoló
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.