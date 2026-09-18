Biolabort nyitott a népszerű chatbot fejlesztője: olyasmire készül a mesterséges intelligencia, ami eddig elképzelhetetlen volt

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Eric Kauderer-Abrams, a vállalat tudományos vezetője erelmondta a lapnak, hogy a Claude nevű mesterséges intelligenciájáról ismert vállalat egyre komolyabb ambíciókat dédelget az élettudományok területén.

Hangsúlyozta, hogy a biológiában az igazi próbát továbbra is a valós labormunka jelenti, ezért már nem csupán a digitális térben dolgoznak az AI-modelljükkel.

Van saját laborjuk is, illetve más cégek laborjaiban is végeznek biológiai kísérleteket. A cég szóvivője pontosította, hogy a saját labor nem kifejezetten gyógyszerkutatási célokat szolgál.

Az Anthropic arra törekszik, hogy a Claude modell robotegységeket irányítson a laboratóriumi kísérletek végrehajtása során, minimális emberi beavatkozás mellett. Kauderer-Abrams szerint a labormunka automatizálása még nagyon korai szakaszban jár, de óriási lehetőséget rejt a folyamatok érdemi felgyorsítására. Az Anthropic augusztusban mutatta be a Model Hardware Standard nevű szabványát, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia közvetlenül vezérelhessen laboreszközöket.

A cég júniusban jelentette be, hogy saját preklinikai gyógyszerprogramokat kíván indítani olyan területeken, amelyeket a hagyományos gyógyszeripari szereplők pénzügyileg nem tartanak vonzónak.

Azóta elindította a Claude Science szoftvert, igazgatótanácsába fogadta a Novartis vezérigazgatóját, Vas Narasimhant, és egy mintegy 400 millió dolláros részvénycsomagért felvásárolta a Coefficient Bio nevű startupot. Az élettudományi terület létszám és erőforrások tekintetében már most az Anthropic egyik legnagyobb beruházási szegmensévé vált.

Kauderer-Abrams szerint a mesterséges intelligencia felgyorsíthatja a korábban gyógyszerrel nem célba vehetőnek tartott állapotok kezelésének fejlesztését, például a bispecifikus és trispecifikus antitestek felfedezését.

Ezek olyan összetett molekulák, amelyek egyidejűleg több célpontot is képesek támadni.

Az Anthropic ugyanakkor egyelőre nem folytat klinikai vizsgálatokat, és nem lép közvetlen versenyre a gyógyszergyártókkal.

Egy esetleges gyógyszerjelölt azonosítása után a piacra jutás még évekig tarthat. Összehasonlításképpen az Alphabet gyógyszerkutatási üzletága, az Isomorphic Labs is évek óta dolgozik azon, hogy klinikai fázisba juttassa fejlesztéseit, és ezt a céldátumot korábban 2026 végére tolta ki.

A cég közben bizalmi kérdésekkel is szembesül, mivel gyógyszeripari ügyfelei – köztük a Genentech, a Bristol Myers Squibb és a Novo Nordisk – tarthatnak attól, hogy az Anthropic hozzáférhet a versengő gyógyszerprogramjaik adataihoz. Kauderer-Abrams hangsúlyozta, hogy az Anthropic éppen ezért húzott világos határvonalat, vagyis nem visz gyógyszereket a piacra, és kizárólag olyan területekre összpontosít, amelyekkel a gyógyszeripar jelenleg nem foglalkozik.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio