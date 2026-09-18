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Javul a hangulat az amerikai tőzsdéken
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Javul a hangulat az amerikai tőzsdéken

Portfolio
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Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
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Fordult két nagy index is

Zárás előtt bő egy órával pluszba fordult a Nasdaq és az S&P 500 - előbbi 0,2%, utóbbi 0,07% emelkedést mutat. A Dow még mindig mínuszos, de a mai esés nagy részét ledolgozta, jelenleg -0,11%-on áll.

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Ebből még bármi lehet

Még két óra van tőzsdezárásig Amerikában: a három nagy index egyelőre mínuszos, de a Nasdaq bármikor pluszba fordulhat.

Jelenleg a Dow Jones 0,31%-os, az S&P 500 0,11%-os, a Nasdaq pedig 0,01%-os mínuszt mutat.

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Amerikába megy Kína vezére - Igazi nagyágyúk lesznek ott a fogadáson

A Wall Street két meghatározó vezetője, Jamie Dimon és Jane Fraser is részt vesz azon az állami vacsorán, amelyet Donald Trump elnök ad Hszi Csin-ping kínai vezető tiszteletére jövő héten Washingtonban - közölte a CNBC.

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Amerikába megy Kína vezére - Igazi nagyágyúk lesznek ott a fogadáson
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Megszólalt a befolyásos techguru: azonnal szabályozni kell a mesterséges intelligenciát!

A Microsoft mesterséges intelligenciáért felelős vezetője, Mustafa Suleyman is megszólalt az OpenAI által feltárt újabb biztonsági incidensek ügyében: szerint az mesterséges intelligencia szabályozására van szükség - írta meg a CNBC.

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Megszólalt a befolyásos techguru: azonnal szabályozni kell a mesterséges intelligenciát!
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Mínuszok Amerikában is

Mérsékelt esés látható a fontosabb amerikai tőzsdeindexekben ma: mindhárom fontosabb mutató pirosba fordult. A befektetők óvatosabbnak tűnnek: a Fed nemrég kamatot emelt, az olajpiaci válság továbbra is megoldatlan, a kötvényhozamok pedig még mindig magasak. Egyre több amerikai elemzőház jósol nagyobb korrekciót, medvepiacot Amerikában.

A mai nap eddig

  • a Dow Jones 0,47%-os,
  • az S&P 500 0,25%-os,
  • a Nasdaq 0,17%-os mínuszban van.
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Mínuszok Európában

Stagnálás körüli szinteken kezdték a kereskedést pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban, az S&P 500 pedig 0,2 százalék pluszban áll. Eközben a vezető európai részvényindexeknél egyre nagyobb a mínusz, a DAX és a CAC is 1,2 százalékos esésben van.

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Trónfosztás a légitársaságoknál, már nem a Qatar Airways a világ legjobb légitársasága

A Singapore Airlines lett a világ legjobb légitársasága a Skytrax idei rangsorában, ezzel letaszította a trónról a tavalyi győztes Qatar Airwayst. A közel 25 millió utas véleménye alapján összeállított lista élmezőnyét az ázsiai légitársaságok uralják, a top 10-be csak egy európai szereplő került be, amerikai pedig egy sem. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Trónfosztás a légitársaságoknál, már nem a Qatar Airways a világ legjobb légitársasága
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Nagyot esett a Raiffeisen, egy ismert befektető azonnal bevásárolt

Bevásárolt a Raiffeisen Bank International részvényeiből a Petrus Advisers, miután a Grizzly Research shortos befektetési cég súlyos vádakat fogalmazott meg az osztrák bankkal szemben, és egyetlen nap alatt 6 százalékot zuhant az árfolyam. A Petrus szerint a jelentés gyengén alátámasztott, ezért a csütörtöki esésben részvényeket vásároltak. A Raiffeisen visszautasította a vádakat, és jogi lépéseket is fontolgat.

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Nagyot esett a Raiffeisen, egy ismert befektető azonnal bevásárolt
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300 százalékos rali után jöhet az újabb nagy dobás ennél a részvénynél

Közel 300 százalékot emelkedett az Eli Lilly árfolyama azóta, hogy 2022-ben engedélyezték első GLP-1 gyógyszerét, a vállalat piaci értéke pedig már meghaladja az ezermilliárd dollárt. A Berenberg szerint a rali ezzel még nem ért véget, a bank vételre javította ajánlását és 1400 dolláros célárat adott a részvényre, ami további 21 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. Az elemző szerint a következő évek növekedését a fogyókúrás gyógyszerek mellett az Eli Lilly egyre erősebb gyógyszerfejlesztési portfóliója is hajthatja. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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300 százalékos rali után jöhet az újabb nagy dobás ennél a részvénynél
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Egyre nagyobb a mínusz

Egyre nagyobb a mínusz az európai tőzsdéken. A vezető német részvényindex, a DAX már 0,8, a francia CAC pedig 0,9 százalék mínuszban áll. Közben lefordult a magyar tőzsde is, a BUX index 0,8 százalékot esett, amiben elsősorban a Mol 2,1 százalékos esése okozza a legnagyobb szerepet, de 0,9 százalékkal került lejjebb az OTP is, a Magyar Telekom részvényei 0,7 százalékot estek. Egyedül a Richter emelkedik a magyar blue chipek közül 0,6 százalékkal.

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Esik a Zwack

A héten megírtuk, hogy a legutóbbi index felülvizsgálat alkalmakor sem teljesítette a BUX indexben való maradáshoz szükséges feltételeket a Zwack, ezért a papírok október 1-jével kikerülnek az indexből. Azóta esik a cég árfolyama, ma 1,7 százalékkal került lejjebb.

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Esik a Mol

A nyitáshoz képest nőtt a mínusz az európai tőzsdéken, a német és a francia részvénypiac is 0,7 százalék mínuszban áll. A magyar tőzsdén is mérsékelt az esés, a BUX 0,5 százalék mínuszban áll, a blue chipek közül már csak a Richter emelkedik, a Mol 1,7 százalékot esett.

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Kis mínusz Európában

Mérsékelt eséssel indult a pénteki kereskedés a nyugat-európai tőzsdéken. A német DAX és a francia CAC is 0,4 százalék mínuszban áll. Az indexkomponensek többsége esik, szektortól függetlenül, de az esés mértéke egyelőre mérsékelt.

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Éjjel-nappal gyártják a BMW-ket Debrecenben, brutális tempóra kapcsolt a gyár

Három műszakra állt át a BMW debreceni gyára, így már napi 24 órában készülnek az új iX3 modellek, írja a bimmertoday.de. A felfutás tempója rekord a BMW történetében, mindössze nyolc hónappal a sorozatgyártás elindítása után jutott el idáig az üzem. Az iX3 iránt hatalmas a kereslet, Európából már 100 ezer megrendelés érkezett az elektromos SUV-ra, ősszel pedig egy újabb modell gyártása is elindulhat Debrecenben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Éjjel-nappal gyártják a BMW-ket Debrecenben, brutális tempóra kapcsolt a gyár
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Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták az európai tőzsdékre a stratégák

Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták szeptemberben az elemzők az európai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban. A Bloomberg felmérésében szereplő stratégák medián várakozása szerint a Stoxx Europe 600 az év végéig további 5 százalékkal emelkedhet. A magas olajár, az emelkedő kötvényhozamok és a szigorúbb jegybankok komoly kockázatot jelentenek, a vállalati profitok azonban a vártnál sokkal erősebben alakulnak, és az európai gazdasági adatok is javulnak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták az európai tőzsdékre a stratégák
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Kis emelkedés a magyar tőzsdén

Mérsékelt emelkedéssel indult a kereskedés pénteken a magyar tőzsdén, a BUX index 0,3 százalék pluszba lendült, az OTP és a Richter papírjai mérsékelten emelkednek, a Mol és a Magyar Telekom kis mértékben esik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ugrik a japán részvénypiac

A japán részvénypiac emelkedéssel indította a pénteki kereskedést, a Nikkei 225 közel 1,6 százalékkal került feljebb, amit elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvények erősödése támogatott. A Kioxia 4,2 százalékkal, a Murata 1,5 százalékkal, a TDK 0,5 százalékkal drágult. A hangulatot javította az amerikai technológiai részvények előző napi felpattanása és az olajár csökkenése is. A befektetők figyelme ugyanakkor elsősorban a Bank of Japan kamatdöntésére irányult, a jegybank kamatot emelt, erre reagáltak a befektetők.

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Nagy dobásra készül a Tesla, megindultak a robotrészvények

Nagyot emelkedtek pénteken a kínai robotikai beszállítók részvényei, miután helyi sajtóértesülések szerint a Tesla szakemberei megérkeztek Kínába, hogy átvilágítsák az Optimus humanoid robot alkatrészeit gyártó cégeket, írja a Bloomberg. A hírek szerint az amerikai vállalat már újabb megrendeléseket is leadott, ami arra utalhat, hogy a Tesla készül az Optimus gyártásának felfuttatására. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Nagy dobásra készül a Tesla, megindultak a robotrészvények
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Javul a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,42 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,67 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,66 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,37 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,38 százalékot eshet, míg a FTSE 0,54 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,13 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Sőt, ma hajnalban a Bank of Japan döntéshozói is összeülnek, náluk az általános várakozás 25 bázispontos kamatemelés 1,25%-ra, majd az év végéig még egy további szigorító lépésre számít a piac. Emellett a hét utolsó munkanapján jön egy brit kiskereskedelmi statisztika és az amerikai ipari termelés adata is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 78,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 29,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 80,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 778,04 0,6% -0,5% -3,1% 7,7% 12,5% 49,7%
S&P 500 7 637,76 1,1% 0,6% -1,4% 11,6% 15,7% 72,3%
Nasdaq 29 446,98 1,7% 1,2% -1,8% 16,6% 21,6% 92,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 136,25 0,3% -1,7% -7,3% 27,4% 43,2% 110,3%
Hang Seng 24 604,29 -0,4% -1,4% -3,3% -4,0% -8,6% -1,3%
CSI 300 4 460,16 -0,4% -1,9% -5,9% -3,7% -2,0% -8,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 716,71 0,7% 1,4% -2,4% 5,0% 10,1% 66,0%
CAC 8 186,93 0,6% 0,9% -4,6% 0,5% 5,1% 24,6%
FTSE 10 816,14 1,2% 2,0% 0,9% 8,9% 17,5% 55,3%
FTSE MIB 52 385,5 0,8% 1,1% -2,2% 16,6% 24,9% 103,8%
IBEX 19 831,8 1,0% 0,9% -0,8% 14,6% 31,1% 126,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 154 173,41 0,0% 3,2% 2,7% 38,9% 55,2% 194,4%
ATX 6 865,02 0,8% -0,1% 2,4% 28,9% 49,9% 90,4%
PX 2 779,77 1,3% -0,8% -0,4% 3,5% 22,2% 113,0%
Magyar blue chipek              
OTP 46 880 -0,5% 2,1% 1,9% 33,6% 63,9% 158,9%
Mol 5 240 0,0% 1,2% 5,4% 78,2% 86,5% 115,1%
Richter 12 780 1,4% 2,3% -1,7% 29,5% 29,5% 46,0%
Magyar Telekom 2 592 0,5% 2,5% -0,3% 44,6% 38,8% 507,0%
Nyersanyagok              
WTI 103,21 -0,4% -0,3% 20,0% 80,2% 60,2% 43,2%
Brent 105,84 0,0% -1,7% 16,5% 73,9% 55,6% 40,2%
Arany 4 362 0,2% 0,1% -1,3% 0,9% 18,3% 148,7%
Devizák              
EURHUF 362,8500 -0,4% -0,5% 0,0% -5,5% -7,0% 2,8%
USDHUF 315,9063 0,0% 0,8% 0,9% -3,4% -4,0% 5,1%
GBPHUF 422,2749 -1,0% -0,7% -0,7% -4,2% -6,1% 2,1%
EURUSD 1,1486 -0,5% -1,2% -0,9% -2,2% -3,1% -2,1%
USDJPY 155,0800 0,0% 0,8% -2,6% -1,1% 6,0% 41,0%
GBPUSD 1,3353 -0,8% -1,3% -1,5% -0,7% -2,2% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 354,94 0,3% -0,2% 18,4% -13,9% -34,4% 61,4%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,49 0,0% 0,8% 9,3% 21,8% 32,3% -1 349,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,79 0,0% 2,1% 5,8% -15,7% -17,2% 81,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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