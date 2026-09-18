Ki lesz idén az év CFO-ja, és mi lesz a pénzügyi vezetők szerint az építőiparral? - Napokon belül kiderül

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Gazdag programmal jelentkezik a szerdai Future of Finance 2026 konferenciájának két délutáni, vállalati pénzügyekről szóló szekciója. A konferencia III/B szekciójában

először tart előadást nálunk Dercsényi György, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese arról, mik a tervei a Magyar Fejlesztési Banknak az Európai Unió által biztosított forrásokkal,

külön prezentációban lesz szó a kereskedelemtámogató credit managementről: a Hell Energy Magyarország követeléskezelési gyakorlatáról Fergelt István, a társaság finanszírozási vezető helyettese fog beszélni,

„Stresszteszten az építőipar” címmel Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezető tart bevezető előadást, majd moderálja az építőipari cégek pénzügyi helyzetéről szóló panelbeszélgetést,

ez utóbbiban velünk lesz Baláspiri Dávid, a KÉSZ Holding vállalatfinanszírozási vezetője, Nagy Lenke, a Mapei pénzügyi vezetője, Slonszki Attila, a Plan Zrt. ügyvezetője és a GÉPÉSZ Holding igazgatósága tagja, valamint Turjánszki Péter, a Stavmat Építőanyag-kereskedelmi Zrt. gazdasági igazgatója.

Válságban van az építőipar

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint 15 éve nem volt olyan rossz a helyzet, mint most. Koji László az InfoRádió Arénájában elmondta, legalább 2 százalékos GDP-bővülésre lenne szükség a kilábaláshoz, minden évben több ezer vállalkozás csukja be a kaput, mert rendszeres munka ma már csak a kisebb lakossági felújításokkal foglalkozó mikrocégeknek jut. Az építőipar továbbra is Magyarország legveszélyesebb ágazatai közé tartozik, tavaly 16 építési dolgozó halt meg munkahelyi balesetben. A munkavédelmi hatóságok 2025-ben 1885 építőipari cégnél végeztek ellenőrzést, a vállalkozások 67,9 százalékánál találtak szabálytalanságot, a munkások 82,2 százalékát pedig szabálytalan körülmények között foglalkoztatták. A további részletekről itt számoltunk be.

A panelbeszélgetés fókuszában lévő építőiparban júliusban a termelés volumene 4,6%-kal elmaradt az előző havitól, éves összevetésben 12,2%-os volt a visszaesés. A friss adat újra felerősíti az ágazat csökkenő trendjét. Az építőipar mindeddig választási szteroidon volt, az erre időzített projektek kifutásával elfogyott a lendület. Erre utal az is, hogy a megkötött új szerződések volumene 24,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 29,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 20,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Ezzel együtt egyelőre az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene még minimálisan, 0,8%-kal nagyobb volt a 2025. júliusinál, de ha a tendencia folytatódik, gyorsan kiürülnek az építőipari cégek könyvei – írtunk róla nemrég.

A IV. szekció már a teljes közönség előtt fog zajlani, itt egy tőke- és egy likviditásfinanszírozási előadást is meghallgathat a szakmai közönség:

Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese a tőzsdei sikersztorikról és a jövőre vonatkozó tanulságairól beszél majd,

Molnár Tamás, az MBH Bank faktoring és üzletfinanszírozás üzletág ügyvezetője pedig „Likviditásfinanszírozás változó környezetben” címmel prezentálja majd

A konferencia szakmai programját pedig a CFO-k kerekasztala zárja „Hogyan formálják a pénzügyi vezetők a jövő vállalatát?” címmel. Partnerünk lesz e téma megbeszélésében Jutasi Yvette, a Navigator Investments CFO-ja és gazdálkodásért felelős igazgatósági tagja, Nádasi Róbert, a Masterplast vezérigazgató-helyettese, Salamon Zsolt, a Gallus Csoport gazdasági igazgatója, valamint a finanszírozói oldal képviselőjeként Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója.

A panelbeszélgetés során olyan kérdéseket szeretnénk megtárgyalni többek között, mint hogy

a legnagyobb geopolitikai és piaci kockázatok az egyes cégek előtt,

a makrogazdasági feltételezések változásai,

akvizíciós vs. organikus növekedési lehetőségek,

az euróárfolyam piaci hatásai,

a munkaerőhiány és a digitalizáció kérdései, a fiatal munkaerő integrációja,

a szükséges gazdaságpolitikai intézkedések,

az AI és a digitalizáció hatásai a működésre.

A közép- és kelet-európai vállalatok helyzetét ma már nagyobb mértékben határozza meg, hogy melyik ágazatban működnek, mint az, hogy melyik országban – derül ki a Coface friss elemzéséből. A régióba irányuló kínai import egy év alatt jelentősen, 17 százalékkal nőtt, ami tovább erősíti a versenyt és különösen a járműiparban, a vegyiparban és a fémiparban helyez nyomást a helyi vállalatokra. A Coface szerint a közép- és kelet-európai térség gazdasági növekedése a 2025-ös 2,1 százalékról 2026-ban 2 százalékra lassulhat, 2027-ben viszont 2,3 százalékra gyorsulhat. Magyarországon eközben a kiskereskedelem kedvezőbb helyzetben van, a vegyiparnak a gyenge kereslettel, az energiafüggőséggel és a gyengülő profitkilátásokkal kell megküzdenie. A konferencián hasonló témák is terítékre kerülnek majd, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről.