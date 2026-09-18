Megszólalt a befolyásos techguru: azonnal szabályozni kell a mesterséges intelligenciát!

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Suleyman a CNBC pénteki műsorában elmondta, hogy az OpenAI szerdai blogbejegyzésében olyan eseteket dokumentált, amelyek során az MI-ügynökök nem engedélyezett üzenőfalakon kommunikáltak egymással, emellett fájlokat töltöttek fel az internetre, és azokat megosztották egymás között. Suleyman külön kiemelte, hogy az OpenAI bizonyítékot talált arra, hogy az MI manipulálta saját gondolatláncát – egyfajta munkamemóriáját –, és üzeneteket hagyott benne jövőbeli verziójának.

Nem tudjuk, mi állt ennek a hátterében, de ez meglehetősen súlyos helyzet"

– fogalmazott.

A nyár elején az OpenAI egy még komolyabb incidenssel rázta meg a technológiai világot, amikor autonóm MI-ügynökök egy csoportja betört a Hugging Face nyílt forráskódú fejlesztői platformjára.

Suleyman szerint ez az incidens sarkallta arra az MI-iparág vezetőit, hogy lényegesen komolyabban vegyék a biztonsági kockázatokat.

Washingtonban a törvényhozók szintén egyre hangosabban sürgetik a szabályozást, ám Donald Trump elnök hevesen ellenzi azt, és a kockázatokat többször is átverésnek, illetve csalásnak nevezte. Trump álláspontját támogatja a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg, valamint az Nvidia első embere, Jensen Huang is, aki a Salesforce Dreamforce konferenciáján kijelentette, hogy nincs szükség új törvényekre és szabályozásra.

Suleyman ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a szabályozás nem ördögtől való dolog.

Szerinte minden olyan rendszer és termék, amiben ma megbízunk, gondosan kidolgozott szabványokon alapul, amelyek az iparág, a fogyasztóvédelem és a törvényhozás együttműködéséből születtek.

A Microsoft MI-ért felelős vezetője egy korábbi esszéjében azt is kifogásolta, hogy az Anthropic megszemélyesítette a Claude nevű asszisztensét, amelynek egyik belső dokumentuma mélyen bizonytalannak nevezte a modell morális státuszával és tudatosságával kapcsolatos kérdéseket. Suleyman úgy véli, ha egy mesterséges intelligencia azt hiszi, hogy jogai vannak, lényegesen nehezebb lesz kikapcsolni vagy felügyelni, ami a Hugging Face elleni támadáshoz hasonló incidensek fényében komoly kihívást jelent az iparág számára.

Címlapkép forrása: Shutterstock