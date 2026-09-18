25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Mérsékelt esés pénteken az európai tőzsdéken
Üzlet

Mérsékelt esés pénteken az európai tőzsdéken

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Megosztás

Egyre nagyobb a mínusz

Egyre nagyobb a mínusz az európai tőzsdéken. A vezető német részvényindex, a DAX már 0,8, a francia CAC pedig 0,9 százalék mínuszban áll. Közben lefordult a magyar tőzsde is, a BUX index 0,8 százalékot esett, amiben elsősorban a Mol 2,1 százalékos esése okozza a legnagyobb szerepet, de 0,9 százalékkal került lejjebb az OTP is, a Magyar Telekom részvényei 0,7 százalékot estek. Egyedül a Richter emelkedik a magyar blue chipek közül 0,6 százalékkal.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Esik a Zwack

A héten megírtuk, hogy a legutóbbi index felülvizsgálat alkalmakor sem teljesítette a BUX indexben való maradáshoz szükséges feltételeket a Zwack, ezért a papírok október 1-jével kikerülnek az indexből. Azóta esik a cég árfolyama, ma 1,7 százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Esik a Mol

A nyitáshoz képest nőtt a mínusz az európai tőzsdéken, a német és a francia részvénypiac is 0,7 százalék mínuszban áll. A magyar tőzsdén is mérsékelt az esés, a BUX 0,5 százalék mínuszban áll, a blue chipek közül már csak a Richter emelkedik, a Mol 1,7 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kis mínusz Európában

Mérsékelt eséssel indult a pénteki kereskedés a nyugat-európai tőzsdéken. A német DAX és a francia CAC is 0,4 százalék mínuszban áll. Az indexkomponensek többsége esik, szektortól függetlenül, de az esés mértéke egyelőre mérsékelt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Éjjel-nappal gyártják a BMW-ket Debrecenben, brutális tempóra kapcsolt a gyár

Három műszakra állt át a BMW debreceni gyára, így már napi 24 órában készülnek az új iX3 modellek, írja a bimmertoday.de. A felfutás tempója rekord a BMW történetében, mindössze nyolc hónappal a sorozatgyártás elindítása után jutott el idáig az üzem. Az iX3 iránt hatalmas a kereslet, Európából már 100 ezer megrendelés érkezett az elektromos SUV-ra, ősszel pedig egy újabb modell gyártása is elindulhat Debrecenben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
Éjjel-nappal gyártják a BMW-ket Debrecenben, brutális tempóra kapcsolt a gyár
Megosztás

Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták az európai tőzsdékre a stratégák

Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták szeptemberben az elemzők az európai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban. A Bloomberg felmérésében szereplő stratégák medián várakozása szerint a Stoxx Europe 600 az év végéig további 5 százalékkal emelkedhet. A magas olajár, az emelkedő kötvényhozamok és a szigorúbb jegybankok komoly kockázatot jelentenek, a vállalati profitok azonban a vártnál sokkal erősebben alakulnak, és az európai gazdasági adatok is javulnak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták az európai tőzsdékre a stratégák
Megosztás

Kis emelkedés a magyar tőzsdén

Mérsékelt emelkedéssel indult a kereskedés pénteken a magyar tőzsdén, a BUX index 0,3 százalék pluszba lendült, az OTP és a Richter papírjai mérsékelten emelkednek, a Mol és a Magyar Telekom kis mértékben esik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ugrik a japán részvénypiac

A japán részvénypiac emelkedéssel indította a pénteki kereskedést, a Nikkei 225 közel 1,6 százalékkal került feljebb, amit elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvények erősödése támogatott. A Kioxia 4,2 százalékkal, a Murata 1,5 százalékkal, a TDK 0,5 százalékkal drágult. A hangulatot javította az amerikai technológiai részvények előző napi felpattanása és az olajár csökkenése is. A befektetők figyelme ugyanakkor elsősorban a Bank of Japan kamatdöntésére irányult, a jegybank kamatot emelt, erre reagáltak a befektetők.

9IvNfzaX
Megosztás

Nagy dobásra készül a Tesla, megindultak a robotrészvények

Nagyot emelkedtek pénteken a kínai robotikai beszállítók részvényei, miután helyi sajtóértesülések szerint a Tesla szakemberei megérkeztek Kínába, hogy átvilágítsák az Optimus humanoid robot alkatrészeit gyártó cégeket, írja a Bloomberg. A hírek szerint az amerikai vállalat már újabb megrendeléseket is leadott, ami arra utalhat, hogy a Tesla készül az Optimus gyártásának felfuttatására. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
Nagy dobásra készül a Tesla, megindultak a robotrészvények
Megosztás

Javul a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,42 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,67 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,66 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,37 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,38 százalékot eshet, míg a FTSE 0,54 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,13 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Sőt, ma hajnalban a Bank of Japan döntéshozói is összeülnek, náluk az általános várakozás 25 bázispontos kamatemelés 1,25%-ra, majd az év végéig még egy további szigorító lépésre számít a piac. Emellett a hét utolsó munkanapján jön egy brit kiskereskedelmi statisztika és az amerikai ipari termelés adata is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 78,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 29,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 80,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 778,04 0,6% -0,5% -3,1% 7,7% 12,5% 49,7%
S&P 500 7 637,76 1,1% 0,6% -1,4% 11,6% 15,7% 72,3%
Nasdaq 29 446,98 1,7% 1,2% -1,8% 16,6% 21,6% 92,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 136,25 0,3% -1,7% -7,3% 27,4% 43,2% 110,3%
Hang Seng 24 604,29 -0,4% -1,4% -3,3% -4,0% -8,6% -1,3%
CSI 300 4 460,16 -0,4% -1,9% -5,9% -3,7% -2,0% -8,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 716,71 0,7% 1,4% -2,4% 5,0% 10,1% 66,0%
CAC 8 186,93 0,6% 0,9% -4,6% 0,5% 5,1% 24,6%
FTSE 10 816,14 1,2% 2,0% 0,9% 8,9% 17,5% 55,3%
FTSE MIB 52 385,5 0,8% 1,1% -2,2% 16,6% 24,9% 103,8%
IBEX 19 831,8 1,0% 0,9% -0,8% 14,6% 31,1% 126,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 154 173,41 0,0% 3,2% 2,7% 38,9% 55,2% 194,4%
ATX 6 865,02 0,8% -0,1% 2,4% 28,9% 49,9% 90,4%
PX 2 779,77 1,3% -0,8% -0,4% 3,5% 22,2% 113,0%
Magyar blue chipek              
OTP 46 880 -0,5% 2,1% 1,9% 33,6% 63,9% 158,9%
Mol 5 240 0,0% 1,2% 5,4% 78,2% 86,5% 115,1%
Richter 12 780 1,4% 2,3% -1,7% 29,5% 29,5% 46,0%
Magyar Telekom 2 592 0,5% 2,5% -0,3% 44,6% 38,8% 507,0%
Nyersanyagok              
WTI 103,21 -0,4% -0,3% 20,0% 80,2% 60,2% 43,2%
Brent 105,84 0,0% -1,7% 16,5% 73,9% 55,6% 40,2%
Arany 4 362 0,2% 0,1% -1,3% 0,9% 18,3% 148,7%
Devizák              
EURHUF 362,8500 -0,4% -0,5% 0,0% -5,5% -7,0% 2,8%
USDHUF 315,9063 0,0% 0,8% 0,9% -3,4% -4,0% 5,1%
GBPHUF 422,2749 -1,0% -0,7% -0,7% -4,2% -6,1% 2,1%
EURUSD 1,1486 -0,5% -1,2% -0,9% -2,2% -3,1% -2,1%
USDJPY 155,0800 0,0% 0,8% -2,6% -1,1% 6,0% 41,0%
GBPUSD 1,3353 -0,8% -1,3% -1,5% -0,7% -2,2% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 354,94 0,3% -0,2% 18,4% -13,9% -34,4% 61,4%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,49 0,0% 0,8% 9,3% 21,8% 32,3% -1 349,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,79 0,0% 2,1% 5,8% -15,7% -17,2% 81,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Olaszország aggasztja a befektetőket

Kivonul az osztrák ingatlanbefektető Magyarországról - Közel tíz budapesti irodaház kerülhet a piacra

Kritikus szinten a német tőzsde, betonszint eshet el!

Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék, a tech szektor húzta az indexeket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility