Mérsékelt esés pénteken az európai tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Egyre nagyobb a mínusz
Egyre nagyobb a mínusz az európai tőzsdéken. A vezető német részvényindex, a DAX már 0,8, a francia CAC pedig 0,9 százalék mínuszban áll. Közben lefordult a magyar tőzsde is, a BUX index 0,8 százalékot esett, amiben elsősorban a Mol 2,1 százalékos esése okozza a legnagyobb szerepet, de 0,9 százalékkal került lejjebb az OTP is, a Magyar Telekom részvényei 0,7 százalékot estek. Egyedül a Richter emelkedik a magyar blue chipek közül 0,6 százalékkal.
Esik a Zwack
A héten megírtuk, hogy a legutóbbi index felülvizsgálat alkalmakor sem teljesítette a BUX indexben való maradáshoz szükséges feltételeket a Zwack, ezért a papírok október 1-jével kikerülnek az indexből. Azóta esik a cég árfolyama, ma 1,7 százalékkal került lejjebb.
Esik a Mol
A nyitáshoz képest nőtt a mínusz az európai tőzsdéken, a német és a francia részvénypiac is 0,7 százalék mínuszban áll. A magyar tőzsdén is mérsékelt az esés, a BUX 0,5 százalék mínuszban áll, a blue chipek közül már csak a Richter emelkedik, a Mol 1,7 százalékot esett.
Kis mínusz Európában
Mérsékelt eséssel indult a pénteki kereskedés a nyugat-európai tőzsdéken. A német DAX és a francia CAC is 0,4 százalék mínuszban áll. Az indexkomponensek többsége esik, szektortól függetlenül, de az esés mértéke egyelőre mérsékelt.
Éjjel-nappal gyártják a BMW-ket Debrecenben, brutális tempóra kapcsolt a gyár
Három műszakra állt át a BMW debreceni gyára, így már napi 24 órában készülnek az új iX3 modellek, írja a bimmertoday.de. A felfutás tempója rekord a BMW történetében, mindössze nyolc hónappal a sorozatgyártás elindítása után jutott el idáig az üzem. Az iX3 iránt hatalmas a kereslet, Európából már 100 ezer megrendelés érkezett az elektromos SUV-ra, ősszel pedig egy újabb modell gyártása is elindulhat Debrecenben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták az európai tőzsdékre a stratégák
Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták szeptemberben az elemzők az európai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban. A Bloomberg felmérésében szereplő stratégák medián várakozása szerint a Stoxx Europe 600 az év végéig további 5 százalékkal emelkedhet. A magas olajár, az emelkedő kötvényhozamok és a szigorúbb jegybankok komoly kockázatot jelentenek, a vállalati profitok azonban a vártnál sokkal erősebben alakulnak, és az európai gazdasági adatok is javulnak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Kis emelkedés a magyar tőzsdén
Mérsékelt emelkedéssel indult a kereskedés pénteken a magyar tőzsdén, a BUX index 0,3 százalék pluszba lendült, az OTP és a Richter papírjai mérsékelten emelkednek, a Mol és a Magyar Telekom kis mértékben esik.
Ugrik a japán részvénypiac
A japán részvénypiac emelkedéssel indította a pénteki kereskedést, a Nikkei 225 közel 1,6 százalékkal került feljebb, amit elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvények erősödése támogatott. A Kioxia 4,2 százalékkal, a Murata 1,5 százalékkal, a TDK 0,5 százalékkal drágult. A hangulatot javította az amerikai technológiai részvények előző napi felpattanása és az olajár csökkenése is. A befektetők figyelme ugyanakkor elsősorban a Bank of Japan kamatdöntésére irányult, a jegybank kamatot emelt, erre reagáltak a befektetők.
Nagy dobásra készül a Tesla, megindultak a robotrészvények
Nagyot emelkedtek pénteken a kínai robotikai beszállítók részvényei, miután helyi sajtóértesülések szerint a Tesla szakemberei megérkeztek Kínába, hogy átvilágítsák az Optimus humanoid robot alkatrészeit gyártó cégeket, írja a Bloomberg. A hírek szerint az amerikai vállalat már újabb megrendeléseket is leadott, ami arra utalhat, hogy a Tesla készül az Optimus gyártásának felfuttatására. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Javul a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,42 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,67 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,66 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,37 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,38 százalékot eshet, míg a FTSE 0,54 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,13 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Sőt, ma hajnalban a Bank of Japan döntéshozói is összeülnek, náluk az általános várakozás 25 bázispontos kamatemelés 1,25%-ra, majd az év végéig még egy további szigorító lépésre számít a piac. Emellett a hét utolsó munkanapján jön egy brit kiskereskedelmi statisztika és az amerikai ipari termelés adata is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 78,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 29,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 80,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 778,04
|0,6%
|-0,5%
|-3,1%
|7,7%
|12,5%
|49,7%
|S&P 500
|7 637,76
|1,1%
|0,6%
|-1,4%
|11,6%
|15,7%
|72,3%
|Nasdaq
|29 446,98
|1,7%
|1,2%
|-1,8%
|16,6%
|21,6%
|92,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 136,25
|0,3%
|-1,7%
|-7,3%
|27,4%
|43,2%
|110,3%
|Hang Seng
|24 604,29
|-0,4%
|-1,4%
|-3,3%
|-4,0%
|-8,6%
|-1,3%
|CSI 300
|4 460,16
|-0,4%
|-1,9%
|-5,9%
|-3,7%
|-2,0%
|-8,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 716,71
|0,7%
|1,4%
|-2,4%
|5,0%
|10,1%
|66,0%
|CAC
|8 186,93
|0,6%
|0,9%
|-4,6%
|0,5%
|5,1%
|24,6%
|FTSE
|10 816,14
|1,2%
|2,0%
|0,9%
|8,9%
|17,5%
|55,3%
|FTSE MIB
|52 385,5
|0,8%
|1,1%
|-2,2%
|16,6%
|24,9%
|103,8%
|IBEX
|19 831,8
|1,0%
|0,9%
|-0,8%
|14,6%
|31,1%
|126,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|154 173,41
|0,0%
|3,2%
|2,7%
|38,9%
|55,2%
|194,4%
|ATX
|6 865,02
|0,8%
|-0,1%
|2,4%
|28,9%
|49,9%
|90,4%
|PX
|2 779,77
|1,3%
|-0,8%
|-0,4%
|3,5%
|22,2%
|113,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 880
|-0,5%
|2,1%
|1,9%
|33,6%
|63,9%
|158,9%
|Mol
|5 240
|0,0%
|1,2%
|5,4%
|78,2%
|86,5%
|115,1%
|Richter
|12 780
|1,4%
|2,3%
|-1,7%
|29,5%
|29,5%
|46,0%
|Magyar Telekom
|2 592
|0,5%
|2,5%
|-0,3%
|44,6%
|38,8%
|507,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,21
|-0,4%
|-0,3%
|20,0%
|80,2%
|60,2%
|43,2%
|Brent
|105,84
|0,0%
|-1,7%
|16,5%
|73,9%
|55,6%
|40,2%
|Arany
|4 362
|0,2%
|0,1%
|-1,3%
|0,9%
|18,3%
|148,7%
|Devizák
|EURHUF
|362,8500
|-0,4%
|-0,5%
|0,0%
|-5,5%
|-7,0%
|2,8%
|USDHUF
|315,9063
|0,0%
|0,8%
|0,9%
|-3,4%
|-4,0%
|5,1%
|GBPHUF
|422,2749
|-1,0%
|-0,7%
|-0,7%
|-4,2%
|-6,1%
|2,1%
|EURUSD
|1,1486
|-0,5%
|-1,2%
|-0,9%
|-2,2%
|-3,1%
|-2,1%
|USDJPY
|155,0800
|0,0%
|0,8%
|-2,6%
|-1,1%
|6,0%
|41,0%
|GBPUSD
|1,3353
|-0,8%
|-1,3%
|-1,5%
|-0,7%
|-2,2%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 354,94
|0,3%
|-0,2%
|18,4%
|-13,9%
|-34,4%
|61,4%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,49
|0,0%
|0,8%
|9,3%
|21,8%
|32,3%
|-1 349,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,79
|0,0%
|2,1%
|5,8%
|-15,7%
|-17,2%
|81,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
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