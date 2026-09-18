Mérsékelt esés pénteken az európai tőzsdéken

Három műszakra állt át a BMW debreceni gyára, így már napi 24 órában készülnek az új iX3 modellek, írja a bimmertoday.de. A felfutás tempója rekord a BMW történetében, mindössze nyolc hónappal a sorozatgyártás elindítása után jutott el idáig az üzem. Az iX3 iránt hatalmas a kereslet, Európából már 100 ezer megrendelés érkezett az elektromos SUV-ra, ősszel pedig egy újabb modell gyártása is elindulhat Debrecenben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.