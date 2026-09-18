Több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett vissza a Duna Aszfalt az Eximbanknak és az MFB-nek

A Szíjj László tulajdonában álló vállalat tájékoztatása szerint a tőketartozás mellett az összes felmerült kamatot is kiegyenlítették, ami tavaly november óta

több mint 10 milliárd forintos törlesztést jelentett az állami tulajdonú pénzintézeteknek.

A közlemény szerint a tranzakció nem befolyásolja a beruházás megvalósítását: a GED Africa projekt jelenleg 40 százalékos készültségi szinten áll, a kivitelezés pedig a terveknek megfelelően halad tovább.

A mostani bejelentés annak az ügynek a lezárását jelzi, amely augusztus végén került a figyelem középpontjába: a Duna Aszfalt akkor közölte, hogy önkéntesen, lejárat előtt visszaváltja a GED Africa-projekt finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az Eximbanknál és az MFB-nél. A társaság a lépést azzal indokolta, hogy tudomásul veszi a magyar állam álláspontját az állami kezességvállalással kapcsolatban, és a projekt, illetve Magyarország nemzetközi megítélésének stabilizálását tartja szem előtt.

Az ügy előzménye, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium júliusban feljelentést tett az Eximbank négy, összesen mintegy ezermilliárd forintot érintő finanszírozási ügylete miatt. Ezek között szerepelt a Szíjj László érdekeltségi körébe tartozó Duna Aszfalt afrikai beruházásának finanszírozása is: a kifogásolt konstrukció egy 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozás volt, amelyhez nagyságrendileg 101 milliárd forintos magyar állami készfizető kezesség kapcsolódott.

A Kasomeno-Mwenda-projekt a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti közúti, híd- és határátkelő-fejlesztéshez kapcsolódik. A kormányzat azért tartotta kockázatosnak az ügyletet, mert a beruházás két magas kockázati besorolású országot érintett, miközben a projekt tulajdonosi hátterével kapcsolatban is merültek fel vitás kérdések. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter augusztusban arról beszélt, hogy a visszaváltással 400 millió dollár, vagyis mintegy 126 milliárd forint tőke és annak kamatai áramolhatnak vissza az Eximhez és az MFB-hez, egyúttal megszűnhet a kapcsolódó állami kezesség is.

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