Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Vegyesen zárt a három nagy részvényindex a tengerentúlon: a Dow Jones 0,21%-ot csökkent, az S&P 500 viszont 0,16%-ot, a Nasdaq 0,40%-ot emelkedett.

A befektetők alapvetően attól tartanak, hogy az olajválság elhúzódhat, ahogy az iráni háború továbbra is megoldatlannak tűnik, közben a kötvényhozamok emelkednek, a Fed pedig szigorít - mindez könnyen vezethet medvepiachoz. Az elmúlt órákban azonban csökkentek az olajárak és az amerikai állampapír-hozamok is, ezért a hangulat is javulni kezdett.