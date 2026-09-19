Hatalmas bejelentést tett Donald Trump a mesterséges intelligencia jövőjéről

Donald Trump amerikai elnök egy közösségimédia-bejegyzésben jelentette be, hogy új mesterségesintelligencia-tanácsadót, úgynevezett "MI-cárt" nevez ki, valamint létrehoz egy "MI-erőt" is, ám a kezdeményezések részleteiről egyelőre nem árult el többet.

Trump a saját platformján, a Truth Socialön tette közzé bejegyzését, amelyben hangsúlyozta, hogy nem kívánja akadályozni az MI-ipar növekedését, hiszen szerinte ez nagyobb sztori, mint az internet és az amerikai GDP 25%-át is kiteheti majd az MI-szektor.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a "rossz szándékú" felhasználást a már meglévő büntetőjogi és polgári jogi eszközökkel kívánja kezelni.

Az elnök többször is leszögezte, hogy a mesterséges intelligenciát érintő további szabályozást feleslegesnek tartja.

Ha az ígéret megvalósul, ez már a második "MI-cár" lesz Trump elnöksége alatt. A kockázatitőke-befektető David Sacks tavasszal távozott a posztról, és külső tanácsadói szerepbe lépett át.

Forrás: Reuters

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