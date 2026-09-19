26°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Üzlet

Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Mit csinál a pénzével az, akinek már nem néhány millió, hanem több milliárd forint befektetéséről kell döntenie? Részvényt vesz, állampapírt, ingatlant, aranyat, bitcoint, cégeket vagy egészen mást? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en három ismert magyar milliárdos üzletember, Sinkó Ottó, Kovács Nimród és Szűcs Róbert is beszél arról, hogyan gondolkodik a pénzről, a vagyonról és a befektetésekről. Mellettük Magyarország vezető alapkezelői, elemzői és befektetési szakemberei mutatják meg, hol látják most a legjobb lehetőségeket. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Egészen más befektetési döntéseket kell meghozni néhány millió, százmillió vagy több milliárd forintnál. Minél nagyobb a vagyon, annál fontosabbá válik, hogyan osztják meg különböző eszközök, devizák, vállalatok és országok között, mennyi kockázatot vállalnak, és mennyi pénzt tartanak likviden egy következő nagy lehetőségre.

De hogyan csinálják ezt azok, akik már felépítettek egy komoly vagyont?

Október 21-én a Portfolio Investment Day-en ezt közvetlenül tőlük is megkérdezzük.

Sinkó Ottó, a Videoton tulajdonos-vezetője évtizedek óta foglalkozik vállalatépítéssel, befektetési és treasury döntésekkel, vagyonhasznosítással. Kovács Nimród az Egyesült Államokban épített fel sikeres üzleti karriert, majd Magyarországon többek között borászatba és ingatlanba fektetett. Szűcs Róbert, a Jammertal Borbirtok társtulajdonosa szintén arról beszél majd, hogyan gondolkodik a vagyonról és a befektetésekről.

Még több Üzlet

Mutatunk egy részvényt, amiben most jöhet a fordulat

Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Biolabort nyitott a népszerű chatbot fejlesztője: olyasmire készül a mesterséges intelligencia, ami eddig elképzelhetetlen volt

A milliárdos vállalkozók mellett alapkezelők, portfóliómenedzserek és elemzők is konkrét befektetési lehetőségeket hoznak.

Részvény, állampapír, arany, bitcoin, ingatlan vagy készpénz?

Mert ritkán volt ennyire nehéz dolga annak, akinek most kell döntenie a pénzéről. A technológiai részvényeket újabb rekordokra vitte az AI-láz, a mesterséges intelligencia energiaigénye már az árampiacot és az infrastruktúrát is átírja, a fejlett országok kötvényhozamai több évtizedes csúcsok közelébe kerültek, és a kriptopiac is újabb nagy mozgásokon ment keresztül. Magyarországon közben továbbra is óriási összegek vannak állampapírban és befektetési alapokban.

Most az a kérdés, hol van még olyan befektetés, ahol a következő évek növekedését nem árazta be teljesen a piac.

Október 21-én a RaM-ArT Színházban pontosan ez lesz a téma a Portfolio Investment Day-en. Az eseményen a magyar gazdaságtól és a forinttól indulunk, majd az állampapírokon, részvényeken és AI-n keresztül eljutunk az energiáig, bitcoinig és ingatlanig, számtalan konkrét befektetést veszünk elő, és élőben elemezzük őket fundamentális és technikai oldalról.

A befektetési konferencia programja itt érhető el, a regisztráció pedig itt.

akos-kaiser0w3a7247-743349

Mi lesz a forinttal, és tényleg ennyire jó befektetés a magyar állampapír?

Az egyik legnagyobb kérdés 2027 előtt, hogy mi történik az inflációval, a kamatokkal és a forinttal. A nemzetközi kötvénypiacokon az elmúlt hetekben komoly felfordulás volt, több fejlett piacon több évtizedes csúcsra emelkedtek a hozamok. Magyarország közben egészen különleges helyzetbe került. A Schroders egyik portfóliómenedzsere nemrég a magyar állampapírt nevezte a világ egyik legjobb szuverén befektetési lehetőségének, a külföldi befektetők súlya pedig már 34 százalék fölé emelkedett a magyar állampapírpiacon.

De meddig tarthat ez?

Erről első kézből lehet majd hallani. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mutatja meg, mi jöhet 2027-ben a magyar gazdaságban, az inflációban, a kamatokban és a forint árfolyamában. Utána Tardos Gergellyel, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatójával beszélgetünk arról, hogyan finanszírozza magát Magyarország, mire készül az ÁKK, és mi várhat az állampapírpiacra.

Mit csinálnak most a profik a saját portfólióikban?

Vidovszky Áron vezetésével az alapkezelői blokkban Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője beszél arról, hol lát most lehetőségeket és milyen kockázatokra figyel. Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezérigazgatója pedig azt mutatja meg, hol lehetnek most izgalmas magyar tőzsdei lehetőségek.

Meddig mehetnek még a tőzsdék?

Ez lehet az ősz egyik legfontosabb befektetési kérdése. Az AI körüli várakozások új szintre emelték a technológiai szektort, de egyre nehezebb eldönteni, hol beszélhetünk még valódi növekedési lehetőségről, és hol lettek túl magasak az elvárások.

A konferencia második blokkjában ezért azt nézzük meg, meddig tarthat a részvénypiaci rali, túlárazottak-e már a technológiai óriások, és kik lehetnek a következő nagy tőzsdei nyertesek. Külön foglalkozunk azokkal a területekkel is, amelyek az AI-boom következő hullámából profitálhatnak.

A tőzsdei blokkban Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője azt mutatja meg, melyek lehetnek a következő nagy befektetési sztorik, hol lát még érdemi felértékelődési lehetőséget, és mely piacokon nőtt akkorára az optimizmus, hogy már érdemes óvatosnak lenni.

Ezután egészen más szemszögből nézzük meg a befektetéseket. Kovács Nimród évtizedeket töltött az Egyesült Államokban, vállalkozóként és befektetőként is komoly tapasztalatot szerzett, ma pedig borászattal és ingatlanokkal is foglalkozik. Vidovszky Áronnal arról beszélgetnek majd, hogyan gondolkodik a vagyonról, a kockázatról és a befektetésekről egy olyan vállalkozó, aki az amerikai és a magyar üzleti világot is közelről ismeri.

A magyar részvénypiacról is érkeznek konkrét sztorik. Az AutoWallis növekedési terveiről külön előadás lesz, majd Hadházy Tamás, a Pensum Group alapítója beszél a vállalat növekedési történetéről és tőzsdei terveiről.

akos-kaiser0w3a7141-743353

Az AI következő nagy nyertese

A mesterséges intelligencia befektetési sztorijának első szakasza a chipekről és a technológiai óriásokról szólt. A következő egyre inkább az energiáról szólhat.

Az adatközpontoknak elképesztő mennyiségű villamos energiára van szükségük, ezért az AI-boom hatása már messze túlnyúlik a technológiai szektoron. Villamosenergia-termelők, hálózatok, gázerőművek, atomenergia, megújulók és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kerülhet a befektetők fókuszába.

Pletser Tamással, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzserével azt járjuk körül, hogyan lehet befektetőként megfogni az AI áraméhségét, és mely energiapiaci területek lehetnek a következő évek nyertesei.

Bitcoin, luxusingatlan és konkrét tippek a végére

A nap utolsó részében három teljesen eltérő befektetési világ találkozik.

Mogyorósi Attilával, a CoinCash társalapító-vezérigazgatójával azt nézzük meg, véget ért-e a kriptotél, mi jöhet a bitcoin piacán, és mit jelent a változó magyar szabályozási környezet a hazai befektetők számára.

Ezután az ingatlan jön. Megnézzük, hol vannak most vonzó hozamok a kereskedelmi ingatlanpiacon, majd azt is, hol vásárolnak lakást a világ gazdag befektetői, mely nemzetközi prémium ingatlanpiacok vonzzák a pénzt, és hol lehet még értéknövekedésre számítani.

A konferencia végén pedig visszahozzuk az egyik legnépszerűbb formátumunkat. Konkrét befektetéseket teszünk ki a vászonra, és élőben elemezzük őket. Kaszab Balázs és Nagy Viktor fundamentális és technikai oldalról nézi meg a legizgalmasabb eszközöket, fontos árfolyamszintekkel és lehetséges forgatókönyvekkel.

A cél az, hogy aki este kilép a teremből, sokkal tisztábban lássa, hol lehet pénzt keresni 2027-ben, és melyek azok a befektetések, amelyeknél már érdemes óvatosabbnak lenni.

A Portfolio Investment Day október 21-én a RaM-ArT Színházban lesz. Az aktív éves Portfolio Signature előfizetők a PID2026SIGNATURE kóddal díjmentesen vehetnek részt az eseményen.

akos-kaiser0w3a7034-1-743351

Címlapkép forrása: https://Romanenkoorg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Két évtizede nem látott lépésre készül Baka András - Történelmet írhat, ha a Tisza Párt hagyja
Mészáros és Szíjj László jogi levelet írt a kormánynak, Vitézy szerint erőltett jogászkodás és erőtlen fenyegetőzés
Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility