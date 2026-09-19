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Tömeg elbocsátások jöhetnek a Porschénál
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Tömeg elbocsátások jöhetnek a Porschénál

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A Volkswagen-csoport nagyszabású átszervezési terve értelmében újabb több mint négyezer munkahely szűnhet meg a Porschénál a Handelsblatt szombati értesülései szerint, miután a sportautó-gyártó leányvállalat problémái miatt a konszern profit warning kiadására kényszerült.

A Volkswagen felügyelőbizottsága által nemrég jóváhagyott dokumentumok

mintegy 4100 fős létszámcsökkentést vetítenek előre a Porschénál, amellyel a márka nagyjából 700 millió eurós költségtúllépését kívánják orvosolni.

A német lap szerint a tervezett leépítések a már meglévő megállapodásokon felül értendők.

A Porsche vezetése és a munkavállalói képviselők júliusban már megegyeztek további 5000 munkahely megszüntetéséről a korábban meghatározott 4000-en felül, így az eddig elfogadott leépítések összességében a stuttgarti gyártó minden ötödik dolgozóját érintik 2035-ig.

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A Volkswagen nem reagált azonnal a megkeresésre, a Porsche szóvivője pedig nem kívánta kommentálni az anyavállalat felügyelőbizottságának állítólagos terveit. Az anyacég egyébként ilyen intézkedéseket csak javasolni tud a Porschénak, elrendelésükre nincs joga.

A Volkswagen pénteken lefelé módosította az egész évre vonatkozó működési marzsára adott előrejelzését, a korábbi 4,0–5,5 százalékos sáv helyett most legfeljebb 1 százalékos üzemi marzsra számít. A korrekció nagyrészt a Porschénál végrehajtott leírásoknak tudható be. A leányvállalat élén álló Michael Leiters vezérigazgatóra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy kidolgozza a márka kilábalási stratégiáját a kínai eladások gyengélkedése és az elektromosautó-stratégia költséges átszabása után.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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