Beperelték Donald Trumpot: alkotmánysértéssel vádolták meg az elnököt - Ebből precedens lehet

Az MSNBC / MS NOW, a CNN és a Politico hétfőn közös keresetet nyújtott be a Trump-kormányzat ellen, miután az elnök bejelentette, hogy kitiltja őket a Fehér Ház területéről. A három médium az amerikai alkotmány első alkotmánymódosításában rögzített sajtószabadság védelmére hivatkozik.

Donald Trump amerikai elnök döntése értelmében

a három nagy hírszervezet munkatársai nem léphetnek be a Fehér Ház épületébe és annak területére.

Az MSNBC, a CNN és a Politico most közös jogi lépésre szánta el magát, és hétfőn a három médiaportál bejelentette, hogy pert indít a kormányzat ellen.

A három szerkesztőség álláspontja szerint a kitiltás sérti az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmánymódosítását, amely garantálja a sajtó- és a szólásszabadságot.

A per tétje túlmutat az érintett szerkesztőségek ügyén, hiszen precedensértékű döntést hozhat arról, hogy az elnöki hatalom meddig terjedhet a Fehér Házba akkreditált újságírók munkájának korlátozásában. A sajtószabadság védelmezői régóta figyelmeztetnek arra, hogy a médiumok szelektív kizárása a kormányzati tájékoztatásból aláássa a demokratikus ellenőrzés alapjait.

Forrás: Reuters

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