Erős emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Határozott pluszban fejezték be a napot a vezető amerikai részvényindexek, a legnagyobb emelkedést a Nasdaq érte el.

A Dow Jones 0,73 százalékos emelkedéssel 52 058,7 ponton zárt.

Az S&P 500 értéke 1,50 százalékkal került feljebb, így 7765,0 ponton fejezte be a napot.

A Nasdaq 2,26 százalékos pluszban, 27 122,1 ponton zárt.

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Az emelkedést az MI-hez kapcsolódó technológiai részvények erősödése is támogatta: az Intel, az AMD és a Qualcomm árfolyama egyaránt jelentősen nőtt. Az olajárak csökkentek, miközben a befektetők a közel-keleti konfliktus fejleményeit figyelték. A hétvégi eszkaláció ellenére az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai egyeztetés lehetősége sem került le a napirendről, Donald Trump ugyanis jelezte, hogy nyitott lehet egy találkozóra Maszúd Pezeskján iráni elnökkel az ENSZ Közgyűlésének hetén.