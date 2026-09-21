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Erős pluszban Amerika
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Erős pluszban Amerika

Portfolio
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Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, miközben a magyar piacon is optimista hangulat jellemezte a hét első kereskedési napját, a nagypapírok közül a Richter teljesített a legjobban. Amerikában szintén határozott emelkedés látható, a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq vezeti a főbb indexeket. A tengerentúli piacot az MI-hez kapcsolódó technológiai papírok, köztük az Intel, az AMD és a Qualcomm erősödése támogatja. A befektetők figyelmének középpontjában továbbra is a közel-keleti feszültség, az olajpiac alakulása és a Fed múlt heti kamatemelése áll.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
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Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.

A londoni FTSE-100 mutató 0,78 százalékkal, a frankfurti DAX-index 1,07 százalékkal, míg a párizsi CAC-40 index 0,92 százalékkal emelkedett.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,31 százalékkal nőtt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 3,70 dollárral (3,56 százalékkal), 100,17 dollárra csökkent.

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Erősen emelkednek az amerikai tőzsdék

Határozott pluszban vannak a vezető amerikai részvényindexek, a legnagyobb emelkedést a Nasdaq mutatja.

  • A Dow Jones 0,59 százalékos emelkedéssel 51 985,3 ponton áll.
  • Az S&P 500 értéke 1,31 százalékkal került feljebb, így 7750,9 ponton jár.
  • A Nasdaq 1,95 százalékos pluszban van, az index jelenleg 27 038,6 ponton áll.
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Az emelkedést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai részvények erősödése támogatja: az Intel, az AMD és a Qualcomm árfolyama is jelentősen emelkedik. A piacnak az olajárak esése is támaszt ad, az amerikai WTI mintegy 5, a Brent 3 százalékkal került lejjebb. A mozgások azt követően alakultak ki, hogy a hétvégén ismét fokozódott a közel-keleti feszültség, miközben az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen újabb támadások lehetőségéről tett fenyegető kijelentéseket.

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Óvatos emelkedéssel zárt a magyar tőzsde hétfőn

Óvatos optimizmussal indult a hét a magyar tőzsdén. A nagypapírok közül a Richter teljesített legjobban a hét első kereskedési napján, míg a kisebb kapitalizációjú magyar részvények közül az Alteo emelkedett ki hétfőn. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Óvatos emelkedéssel zárt a magyar tőzsde hétfőn
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A végére elfogyott a lendület

Végül 0,2 százalékos pluszban zárta a napot a BUX index.

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Kilőttek a grönlandi cégek árfolyamai

Ahogy azt mi is megírtik, megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról, amelynek értelmében Washington jelentős katonai jelenlétet épít ki a sarkvidéki területen, cserébe pedig garantálja, hogy ellenfelei nem vethetik meg a lábukat a szigeten.

A hír hatására az amerikai tőzsdéken valósággal kilőttek a Grönlandhoz köthető részvények:

  • a rendkívül kis piaci kapitalizációjú Greenland Mines 156 százalékos,
  • a szintén kis szereplőnek számító Greenland Energy Company 135 százalékos,
  • a nagyobb piaci mérettel rendelkező Critical Metals pedig 35 százalékos pluszban áll.
grndlnd
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Emelkedésben az amerikai tőzsdék

Jó hangulatban indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 0,6 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,9 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Megszólalt a Mol az ukrán üzemanyagtárolók ügyében

Mint tegnap kiderült, a Mol és az ukrán Naftogaz szándéknyilatkozatot írt alá a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozóján arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében, Magyarország területén üzemanyagtároló kapacitásokat hoznának létre az ukrán piac kiszolgálására. A Mol friss közleménye szerint a technikai, pénzügyi valamint hatósági feltételek vizsgálata akár több évet is igénybe vehet. A vállalat jelezte, hogy a korai szakaszban nem volt szükség a magyar kormányzat bevonására, de az érdemi vizsgálat megindulásával minden szükséges egyeztetést lefolytatnak.

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Megszólalt a Mol az ukrán üzemanyagtárolók ügyében
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Egyre feljebb Európa

Nagy pluszokat láthatunk a kontinens vezető tőzsdéin: a DAX 1,2 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is egy százalékos pluszban áll.

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Kilőtt a bitcoin - Véget érhetett a kriptotél?

A bitcoin ma átlépte a 85 000 dolláros szintet, folytatva az elmúlt napok erőteljes raliját. A piaci szereplők jelenleg azt mérlegelik, hogy végleg véget ért-e a kriptoeszközök árfolyamának tartós visszaesését hozó, úgynevezett kriptotél, amely a 2025. októberi, 126 000 dollár feletti történelmi csúcsot követően vette kezdetét - tudósított a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Kilőtt a bitcoin - Véget érhetett a kriptotél?
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Kijöttek az Appeninn legfrissebb számai

Az Appeninn ingatlanbefektetési társaság bérbeadásból származó bevétele 5 százalékkal, 11,339 millió euróra nőtt 2026 első félévében, operatív jövedelmezősége pedig a jelentős forinterősödés ellenére is stabil maradt. A korrigált EBITDA-margin továbbra is 60 százalék felett alakult. A társaság aktív régiós terjeszkedésbe kezdett: a tarnówi logisztikai központ megvásárlása mellett nem sokkal a félév zárása után újabb, 100 millió eurót meghaladó lengyelországi akvizíciót zárt. A tranzakciók nyomán az Appeninn lengyelországi ingatlanállományának értéke elérte a 170 millió eurót, lefedve mindhárom stratégiai szegmenst: az irodát, a logisztikát és a kiskereskedelmet.

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Kijöttek az Appeninn legfrissebb számai
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Riasztó jelenség ütötte fel a fejét: üresen konganak a dízeltartályok

Az iráni konfliktus és az orosz–ukrán háború miatt súlyosbodó globális gázolajhiány az iparági szereplők szerint legkorábban jövőre enyhülhet - írja a Reuters. A szűkös kínálat rekordszintre emelte az árakat, ami komoly terhet ró a világgazdaságra, mivel a gázolaj a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a teherfuvarozás megkerülhetetlen üzemanyaga. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Riasztó jelenség ütötte fel a fejét: üresen konganak a dízeltartályok
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Stratégiai megállapodást kötött Trump, elindulnak a katonák - Azonnal kilőttek az árfolyamok

Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról, amelynek értelmében Washington jelentős katonai jelenlétet épít ki a sarkvidéki területen, cserébe pedig garantálja, hogy ellenfelei nem vethetik meg a lábukat a szigeten. A hír hatására az amerikai tőzsdéken kilőttek a Grönlandhoz köthető részvények - jelentette a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Stratégiai megállapodást kötött Trump, elindulnak a katonák - Azonnal kilőttek az árfolyamok
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Nagy zuhanással indíthat a Novo Nordisk részvénye

A Novo Nordisk részvényei 7 százalékos zuhanással indíthatják a napot az amerikai tőzsdén, miután a dán gyógyszergyártó a londoni befektetői napján felvázolta növekedési stratégiáját az elhízás elleni gyógyszerek piacán kibontakozó, egyre élesebb versennyel szemben - jelentette a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Nagy zuhanással indíthat a Novo Nordisk részvénye
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Nem csak a dízel drágul: súlyos motorolajhiány ütötte fel a fejét

Súlyos, világméretű motorolajhiány alakult ki, ami az üzemanyag- és élelmiszerárak emelkedése mellett újabb teherként nehezedik a fogyasztókra - írja a Financial Times. Az áremelkedés mértéke messze meghaladja a nyersolaj vagy az üzemanyagok drágulását. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Nem csak a dízel drágul: súlyos motorolajhiány ütötte fel a fejét
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Erős nyitás a magyar tőzsdén

Jó hangulatban indul a nap a magyar tőzsdén, mind a 4 blue chip emelkedik, a kisebb papírok közül a PannErgy-re érdemes ma figyelni.

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Erős nyitás a magyar tőzsdén
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Egyre feljebb Európa

Kifejezetten jó hangulatban indul a nap Európa tőzsdéin, a DAX 0,7 százalékos emelkedése mellett a CAC 0,6 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

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Megugrott a PannErgy profitja, megerősítette éves várakozását a társaság

Erős első félévet zárt a PannErgy, a BÉT-en közzétett dokumentumok alapján a társaság árbevétele 6 százalékkal nőtt, a nettó eredmény pedig 75 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A geotermikus hőértékesítés is emelkedett, főként a győri rendszer jobb teljesítménye miatt. A menedzsment a féléves számok után megerősítette az idei EBITDA-várakozását. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Megugrott a PannErgy profitja, megerősítette éves várakozását a társaság
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Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
  • Ázsiában a dél-koreai Kospi 1,66 százalékkal emelkedett, míg a kisebb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Kosdaq 0,82 százalékos pluszban járt. Az ausztrál S&P/ASX 200 lényegében stagnált. A japán piacok ünnepnap miatt zárva tartanak. Hongkongban a Hang Seng index 0,57 százalékkal került feljebb, míg a kínai szárazföldi CSI 300 0,42 százalékkal emelkedett.
  • Emelkedés várható Európa vezető tőzsdéin, a DAX index 0,5 százalékkal , a CAC és a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,57 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a magyar makronaptár még üres marad, az Egyesült Államokból azonban megérkezik az augusztusi chicagói Fed-index, amely a hét első amerikai konjunktúramutatója lesz.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 75,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 30,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 77,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 682,64 -0,2% -1,7% -3,1% 7,5% 12,0% 49,4%
S&P 500 7 650,5 0,2% -0,1% -0,5% 11,8% 15,4% 72,6%
Nasdaq 29 644,17 0,7% 0,9% 0,5% 17,4% 21,2% 93,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 018,95 1,4% 1,6% -3,6% 29,2% 43,5% 113,2%
Hang Seng 24 750,78 0,6% -0,2% -2,8% -3,4% -6,8% -0,7%
CSI 300 4 507,39 1,1% -0,1% -4,6% -2,6% 0,2% -7,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 304,06 -1,6% -1,0% -3,2% 3,3% 6,9% 63,4%
CAC 8 065,02 -1,5% -1,4% -5,2% -1,0% 2,7% 22,8%
FTSE 10 659,13 -1,5% 0,1% -0,6% 7,3% 15,5% 53,1%
FTSE MIB 51 545,25 -1,6% -1,8% -2,8% 14,7% 21,8% 100,5%
IBEX 19 513,8 -1,6% -1,6% -2,1% 12,7% 28,6% 122,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 152 753,8 -0,9% 0,2% 2,7% 37,6% 53,3% 191,6%
ATX 6 798,18 -1,0% -1,3% 2,3% 27,6% 46,6% 88,5%
PX 2 720,56 -2,1% -2,3% -2,5% 1,3% 19,1% 108,4%
Magyar blue chipek              
OTP 46 160 -1,5% -1,8% 1,5% 31,5% 59,8% 154,9%
Mol 5 160 -1,5% -4,1% 4,8% 75,5% 84,5% 111,8%
Richter 12 830 0,4% 2,4% -0,8% 30,1% 30,0% 46,5%
Magyar Telekom 2 562 -1,2% 0,5% -0,3% 43,0% 38,3% 500,0%
Nyersanyagok              
WTI 101,44 -1,7% 0,2% 17,3% 77,2% 58,7% 40,8%
Brent 104,98 0,0% 0,2% 15,3% 72,5% 55,5% 39,0%
Arany 4 352,01 -0,2% -0,2% -0,2% 0,6% 19,6% 148,1%
Devizák              
EURHUF 364,6500 0,5% 0,4% -0,2% -5,0% -6,4% 3,4%
USDHUF 318,1382 0,7% 1,7% 0,9% -2,7% -3,8% 5,8%
GBPHUF 424,6499 0,6% 0,2% -0,6% -3,6% -5,2% 2,7%
EURUSD 1,1462 -0,2% -1,3% -1,0% -2,4% -2,7% -2,3%
USDJPY 155,7400 0,0% 1,5% -2,4% -0,6% 5,2% 41,6%
GBPUSD 1,3362 0,1% -1,2% -1,3% -0,7% -1,4% -2,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 878,75 5,9% 4,7% 25,0% -8,8% -30,9% 71,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5 1,5% 0,7% 6,3% 20,1% 22,2% 265,3%
10 éves német állampapírhozam 3,5 1,3% 0,6% 8,3% 22,3% 30,9% -1 354,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,79 1,6% 2,3% 5,1% -15,7% -16,3% 81,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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