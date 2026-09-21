Erős pluszban Amerika

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.
A londoni FTSE-100 mutató 0,78 százalékkal, a frankfurti DAX-index 1,07 százalékkal, míg a párizsi CAC-40 index 0,92 százalékkal emelkedett.
Az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,31 százalékkal nőtt.
Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 3,70 dollárral (3,56 százalékkal), 100,17 dollárra csökkent.
Erősen emelkednek az amerikai tőzsdék
Határozott pluszban vannak a vezető amerikai részvényindexek, a legnagyobb emelkedést a Nasdaq mutatja.
- A Dow Jones 0,59 százalékos emelkedéssel 51 985,3 ponton áll.
- Az S&P 500 értéke 1,31 százalékkal került feljebb, így 7750,9 ponton jár.
- A Nasdaq 1,95 százalékos pluszban van, az index jelenleg 27 038,6 ponton áll.
Az emelkedést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai részvények erősödése támogatja: az Intel, az AMD és a Qualcomm árfolyama is jelentősen emelkedik. A piacnak az olajárak esése is támaszt ad, az amerikai WTI mintegy 5, a Brent 3 százalékkal került lejjebb. A mozgások azt követően alakultak ki, hogy a hétvégén ismét fokozódott a közel-keleti feszültség, miközben az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen újabb támadások lehetőségéről tett fenyegető kijelentéseket.
Óvatos emelkedéssel zárt a magyar tőzsde hétfőn
Óvatos optimizmussal indult a hét a magyar tőzsdén. A nagypapírok közül a Richter teljesített legjobban a hét első kereskedési napján, míg a kisebb kapitalizációjú magyar részvények közül az Alteo emelkedett ki hétfőn. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
A végére elfogyott a lendület
Végül 0,2 százalékos pluszban zárta a napot a BUX index.
Kilőttek a grönlandi cégek árfolyamai
Ahogy azt mi is megírtik, megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról, amelynek értelmében Washington jelentős katonai jelenlétet épít ki a sarkvidéki területen, cserébe pedig garantálja, hogy ellenfelei nem vethetik meg a lábukat a szigeten.
A hír hatására az amerikai tőzsdéken valósággal kilőttek a Grönlandhoz köthető részvények:
- a rendkívül kis piaci kapitalizációjú Greenland Mines 156 százalékos,
- a szintén kis szereplőnek számító Greenland Energy Company 135 százalékos,
- a nagyobb piaci mérettel rendelkező Critical Metals pedig 35 százalékos pluszban áll.
Emelkedésben az amerikai tőzsdék
Jó hangulatban indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 0,6 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,9 százalékkal került feljebb.
Megszólalt a Mol az ukrán üzemanyagtárolók ügyében
Mint tegnap kiderült, a Mol és az ukrán Naftogaz szándéknyilatkozatot írt alá a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozóján arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében, Magyarország területén üzemanyagtároló kapacitásokat hoznának létre az ukrán piac kiszolgálására. A Mol friss közleménye szerint a technikai, pénzügyi valamint hatósági feltételek vizsgálata akár több évet is igénybe vehet. A vállalat jelezte, hogy a korai szakaszban nem volt szükség a magyar kormányzat bevonására, de az érdemi vizsgálat megindulásával minden szükséges egyeztetést lefolytatnak.
Egyre feljebb Európa
Nagy pluszokat láthatunk a kontinens vezető tőzsdéin: a DAX 1,2 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is egy százalékos pluszban áll.
Kilőtt a bitcoin - Véget érhetett a kriptotél?
A bitcoin ma átlépte a 85 000 dolláros szintet, folytatva az elmúlt napok erőteljes raliját. A piaci szereplők jelenleg azt mérlegelik, hogy végleg véget ért-e a kriptoeszközök árfolyamának tartós visszaesését hozó, úgynevezett kriptotél, amely a 2025. októberi, 126 000 dollár feletti történelmi csúcsot követően vette kezdetét - tudósított a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Kijöttek az Appeninn legfrissebb számai
Az Appeninn ingatlanbefektetési társaság bérbeadásból származó bevétele 5 százalékkal, 11,339 millió euróra nőtt 2026 első félévében, operatív jövedelmezősége pedig a jelentős forinterősödés ellenére is stabil maradt. A korrigált EBITDA-margin továbbra is 60 százalék felett alakult. A társaság aktív régiós terjeszkedésbe kezdett: a tarnówi logisztikai központ megvásárlása mellett nem sokkal a félév zárása után újabb, 100 millió eurót meghaladó lengyelországi akvizíciót zárt. A tranzakciók nyomán az Appeninn lengyelországi ingatlanállományának értéke elérte a 170 millió eurót, lefedve mindhárom stratégiai szegmenst: az irodát, a logisztikát és a kiskereskedelmet.
Riasztó jelenség ütötte fel a fejét: üresen konganak a dízeltartályok
Az iráni konfliktus és az orosz–ukrán háború miatt súlyosbodó globális gázolajhiány az iparági szereplők szerint legkorábban jövőre enyhülhet - írja a Reuters. A szűkös kínálat rekordszintre emelte az árakat, ami komoly terhet ró a világgazdaságra, mivel a gázolaj a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a teherfuvarozás megkerülhetetlen üzemanyaga. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Stratégiai megállapodást kötött Trump, elindulnak a katonák - Azonnal kilőttek az árfolyamok
Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról, amelynek értelmében Washington jelentős katonai jelenlétet épít ki a sarkvidéki területen, cserébe pedig garantálja, hogy ellenfelei nem vethetik meg a lábukat a szigeten. A hír hatására az amerikai tőzsdéken kilőttek a Grönlandhoz köthető részvények - jelentette a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Nagy zuhanással indíthat a Novo Nordisk részvénye
A Novo Nordisk részvényei 7 százalékos zuhanással indíthatják a napot az amerikai tőzsdén, miután a dán gyógyszergyártó a londoni befektetői napján felvázolta növekedési stratégiáját az elhízás elleni gyógyszerek piacán kibontakozó, egyre élesebb versennyel szemben - jelentette a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Nem csak a dízel drágul: súlyos motorolajhiány ütötte fel a fejét
Súlyos, világméretű motorolajhiány alakult ki, ami az üzemanyag- és élelmiszerárak emelkedése mellett újabb teherként nehezedik a fogyasztókra - írja a Financial Times. Az áremelkedés mértéke messze meghaladja a nyersolaj vagy az üzemanyagok drágulását. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Erős nyitás a magyar tőzsdén
Jó hangulatban indul a nap a magyar tőzsdén, mind a 4 blue chip emelkedik, a kisebb papírok közül a PannErgy-re érdemes ma figyelni.
Egyre feljebb Európa
Kifejezetten jó hangulatban indul a nap Európa tőzsdéin, a DAX 0,7 százalékos emelkedése mellett a CAC 0,6 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Megugrott a PannErgy profitja, megerősítette éves várakozását a társaság
Erős első félévet zárt a PannErgy, a BÉT-en közzétett dokumentumok alapján a társaság árbevétele 6 százalékkal nőtt, a nettó eredmény pedig 75 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A geotermikus hőértékesítés is emelkedett, főként a győri rendszer jobb teljesítménye miatt. A menedzsment a féléves számok után megerősítette az idei EBITDA-várakozását. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
- Ázsiában a dél-koreai Kospi 1,66 százalékkal emelkedett, míg a kisebb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Kosdaq 0,82 százalékos pluszban járt. Az ausztrál S&P/ASX 200 lényegében stagnált. A japán piacok ünnepnap miatt zárva tartanak. Hongkongban a Hang Seng index 0,57 százalékkal került feljebb, míg a kínai szárazföldi CSI 300 0,42 százalékkal emelkedett.
- Emelkedés várható Európa vezető tőzsdéin, a DAX index 0,5 százalékkal , a CAC és a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,57 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a magyar makronaptár még üres marad, az Egyesült Államokból azonban megérkezik az augusztusi chicagói Fed-index, amely a hét első amerikai konjunktúramutatója lesz.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 75,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 30,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 77,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 682,64
|-0,2%
|-1,7%
|-3,1%
|7,5%
|12,0%
|49,4%
|S&P 500
|7 650,5
|0,2%
|-0,1%
|-0,5%
|11,8%
|15,4%
|72,6%
|Nasdaq
|29 644,17
|0,7%
|0,9%
|0,5%
|17,4%
|21,2%
|93,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 018,95
|1,4%
|1,6%
|-3,6%
|29,2%
|43,5%
|113,2%
|Hang Seng
|24 750,78
|0,6%
|-0,2%
|-2,8%
|-3,4%
|-6,8%
|-0,7%
|CSI 300
|4 507,39
|1,1%
|-0,1%
|-4,6%
|-2,6%
|0,2%
|-7,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 304,06
|-1,6%
|-1,0%
|-3,2%
|3,3%
|6,9%
|63,4%
|CAC
|8 065,02
|-1,5%
|-1,4%
|-5,2%
|-1,0%
|2,7%
|22,8%
|FTSE
|10 659,13
|-1,5%
|0,1%
|-0,6%
|7,3%
|15,5%
|53,1%
|FTSE MIB
|51 545,25
|-1,6%
|-1,8%
|-2,8%
|14,7%
|21,8%
|100,5%
|IBEX
|19 513,8
|-1,6%
|-1,6%
|-2,1%
|12,7%
|28,6%
|122,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|152 753,8
|-0,9%
|0,2%
|2,7%
|37,6%
|53,3%
|191,6%
|ATX
|6 798,18
|-1,0%
|-1,3%
|2,3%
|27,6%
|46,6%
|88,5%
|PX
|2 720,56
|-2,1%
|-2,3%
|-2,5%
|1,3%
|19,1%
|108,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 160
|-1,5%
|-1,8%
|1,5%
|31,5%
|59,8%
|154,9%
|Mol
|5 160
|-1,5%
|-4,1%
|4,8%
|75,5%
|84,5%
|111,8%
|Richter
|12 830
|0,4%
|2,4%
|-0,8%
|30,1%
|30,0%
|46,5%
|Magyar Telekom
|2 562
|-1,2%
|0,5%
|-0,3%
|43,0%
|38,3%
|500,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|101,44
|-1,7%
|0,2%
|17,3%
|77,2%
|58,7%
|40,8%
|Brent
|104,98
|0,0%
|0,2%
|15,3%
|72,5%
|55,5%
|39,0%
|Arany
|4 352,01
|-0,2%
|-0,2%
|-0,2%
|0,6%
|19,6%
|148,1%
|Devizák
|EURHUF
|364,6500
|0,5%
|0,4%
|-0,2%
|-5,0%
|-6,4%
|3,4%
|USDHUF
|318,1382
|0,7%
|1,7%
|0,9%
|-2,7%
|-3,8%
|5,8%
|GBPHUF
|424,6499
|0,6%
|0,2%
|-0,6%
|-3,6%
|-5,2%
|2,7%
|EURUSD
|1,1462
|-0,2%
|-1,3%
|-1,0%
|-2,4%
|-2,7%
|-2,3%
|USDJPY
|155,7400
|0,0%
|1,5%
|-2,4%
|-0,6%
|5,2%
|41,6%
|GBPUSD
|1,3362
|0,1%
|-1,2%
|-1,3%
|-0,7%
|-1,4%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 878,75
|5,9%
|4,7%
|25,0%
|-8,8%
|-30,9%
|71,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5
|1,5%
|0,7%
|6,3%
|20,1%
|22,2%
|265,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,5
|1,3%
|0,6%
|8,3%
|22,3%
|30,9%
|-1 354,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,79
|1,6%
|2,3%
|5,1%
|-15,7%
|-16,3%
|81,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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