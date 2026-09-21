Ez lehet a titkos recept a hazai kkv-k versenyképességének javítására − A részletekre Szegeden derül fény

Fontos gazdasági fórum várja a helyi üzleti szereplőket és döntéshozókat Szegeden szeptember 29-én, ahol a Portfolio országjárásának legújabb állomásán a magyar gazdaság aktuális helyzetét tekintik át a meghívott szakértők és egyben szolgálnak azonnali, gyakorlatban alkalmazható munícióval az érdeklődőknek.

A program makrogazdasági helyzetképpel indul. Hangsúlyosan lesz szó

a magyar gazdaság 2026 második felétől várható pályájáról,

a kamatkörnyezetről,

az inflációs várakozásokról,

a beruházási kilátásokról és arról is,

milyen források, hitelprogramok, illetve uniós lehetőségek segíthetik a vállalatokat.

Az AI ötven árnyalata

A délutáni blokk már kifejezetten a vállalati működés mindennapi dilemmáira fókuszál. Az energiabeszerzés és az energiafelhasználás optimalizálása ma már nem pusztán költségkérdés, hanem versenyképességi tényező.

Emellett kiemelt téma lesz a mesterséges intelligencia és annak különböző aspektusai: szót ejtünk arról, hogyan segítheti az AI

az ügyfélszerzést,

a marketinget,

az agráriumot,

a munkaerőhiány kezelését és

a profitabilitás javítását.

A nap végén a generációváltás dilemmái kerülnek terítékre: miként találkozhat a tapasztalaton alapuló vezetői szemlélet a digitalizációval, az adatalapú döntéshozatallal és a modern vállalatépítéssel.

A sikeres jövő a tét

A konferencia azoknak szól, akik nemcsak túlélni szeretnék a bizonytalan gazdasági környezetet, hanem új növekedési irányokat keresnek.

A kkv-tulajdonosok, cégvezetők, fejlesztési és beruházási projektek vezetői, pénzügyi szakemberek, tanácsadók és önkormányzati döntéshozók egyaránt első kézből kaphatnak képet arról, milyen trendek és eszközök határozhatják meg a következő időszak sikeres vállalati stratégiáit.

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Címlapkép forrása: Portfolio