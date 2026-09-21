Ez lehet a titkos recept a hazai kkv-k versenyképességének javítására − A részletekre Szegeden derül fény

Fontos gazdasági fórum várja a helyi üzleti szereplőket és döntéshozókat Szegeden szeptember 29-én, ahol a Portfolio országjárásának legújabb állomásán a magyar gazdaság aktuális helyzetét tekintik át a meghívott szakértők és egyben szolgálnak azonnali, gyakorlatban alkalmazható munícióval az érdeklődőknek.
A program makrogazdasági helyzetképpel indul. Hangsúlyosan lesz szó
- a magyar gazdaság 2026 második felétől várható pályájáról,
- a kamatkörnyezetről,
- az inflációs várakozásokról,
- a beruházási kilátásokról és arról is,
- milyen források, hitelprogramok, illetve uniós lehetőségek segíthetik a vállalatokat.
Az AI ötven árnyalata
A délutáni blokk már kifejezetten a vállalati működés mindennapi dilemmáira fókuszál. Az energiabeszerzés és az energiafelhasználás optimalizálása ma már nem pusztán költségkérdés, hanem versenyképességi tényező.
Emellett kiemelt téma lesz a mesterséges intelligencia és annak különböző aspektusai: szót ejtünk arról, hogyan segítheti az AI
- az ügyfélszerzést,
- a marketinget,
- az agráriumot,
- a munkaerőhiány kezelését és
- a profitabilitás javítását.
A nap végén a generációváltás dilemmái kerülnek terítékre: miként találkozhat a tapasztalaton alapuló vezetői szemlélet a digitalizációval, az adatalapú döntéshozatallal és a modern vállalatépítéssel.
A sikeres jövő a tét
A konferencia azoknak szól, akik nemcsak túlélni szeretnék a bizonytalan gazdasági környezetet, hanem új növekedési irányokat keresnek.
A kkv-tulajdonosok, cégvezetők, fejlesztési és beruházási projektek vezetői, pénzügyi szakemberek, tanácsadók és önkormányzati döntéshozók egyaránt első kézből kaphatnak képet arról, milyen trendek és eszközök határozhatják meg a következő időszak sikeres vállalati stratégiáit.
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Előadók:
- Dr. Kőkuti Attila, elnök, Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Szilágyi Péter, kockázatkezelési vezető, Coface
- Janó Ádám, KKV üzletág ügyvezető igazgató, UniCredit Bank
- Dr. Jójárt Ferenc, alapító, elnök-vezérigazgató, Goodwill Pharma
- Szőke Ramon, üzletfejlesztési menedzser, Goodwill Consulting
- Szalai Sándor, KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
- Szeder Péter, digitális stratégiai igazgató, Initiative Media
- Dr. Mikó Edit, dékán, Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar
- Dr. Bilicki Vilmos, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, TTIK Szoftverfejlesztés tanszék
- Csiha Márk, vezérigazgató, alapító, Csiha Innovációs és Technológiai Zrt.
- Fehérvári Krisztina, cégvezető, Poliext
- Olajos Márk, ügyvezető, Four Creation
- Virág Nikolett, ügyvezető, VND Research
- Dobó Gábor, ügyvezető, Quantrax Kft.
- dr. Illés István, partner, igazgatósági tag, Apelso Trust
Címlapkép forrása: Portfolio
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