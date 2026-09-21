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Ez lehet a titkos recept a hazai kkv-k versenyképességének javítására − A részletekre Szegeden derül fény
Üzlet

Ez lehet a titkos recept a hazai kkv-k versenyképességének javítására − A részletekre Szegeden derül fény

Portfolio
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Egy hét múlva szegedi állomásához érkezik a Portfolio országjárása, amely a hazai kis- és középvállalkozások legfontosabb versenyképességi kérdéseire keresi a választ. A szeptember 29-i félnapos üzleti fórum a kkv-k mozgásterét alapjaiban meghatározó tényezőkre fókuszál: a technológiai váltástól az energiahatékonyságig mindenről szó lesz, ami érdemben javíthat a termelékenységen. Regisztráljon az utolsó helyekre!

Fontos gazdasági fórum várja a helyi üzleti szereplőket és döntéshozókat Szegeden szeptember 29-én, ahol a Portfolio országjárásának legújabb állomásán a magyar gazdaság aktuális helyzetét tekintik át a meghívott szakértők és egyben szolgálnak azonnali, gyakorlatban alkalmazható munícióval az érdeklődőknek.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!
Információ és jelentkezés

A program makrogazdasági helyzetképpel indul. Hangsúlyosan lesz szó

  • a magyar gazdaság 2026 második felétől várható pályájáról,
  • a kamatkörnyezetről,
  • az inflációs várakozásokról,
  • a beruházási kilátásokról és arról is,
  • milyen források, hitelprogramok, illetve uniós lehetőségek segíthetik a vállalatokat.

Az AI ötven árnyalata

A délutáni blokk már kifejezetten a vállalati működés mindennapi dilemmáira fókuszál. Az energiabeszerzés és az energiafelhasználás optimalizálása ma már nem pusztán költségkérdés, hanem versenyképességi tényező.

Emellett kiemelt téma lesz a mesterséges intelligencia és annak különböző aspektusai: szót ejtünk arról, hogyan segítheti az AI

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  • az ügyfélszerzést,
  • a marketinget,
  • az agráriumot,
  • a munkaerőhiány kezelését és
  • a profitabilitás javítását.

A nap végén a generációváltás dilemmái kerülnek terítékre: miként találkozhat a tapasztalaton alapuló vezetői szemlélet a digitalizációval, az adatalapú döntéshozatallal és a modern vállalatépítéssel.

A sikeres jövő a tét

A konferencia azoknak szól, akik nemcsak túlélni szeretnék a bizonytalan gazdasági környezetet, hanem új növekedési irányokat keresnek.

A kkv-tulajdonosok, cégvezetők, fejlesztési és beruházási projektek vezetői, pénzügyi szakemberek, tanácsadók és önkormányzati döntéshozók egyaránt első kézből kaphatnak képet arról, milyen trendek és eszközök határozhatják meg a következő időszak sikeres vállalati stratégiáit.

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Előadók:

Címlapkép forrása: Portfolio

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