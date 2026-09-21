Felrobbantak a grönlandi részvények, esik az olaj - Mutatjuk a tőzsdei izgalmakat!

Ahogy azt mi is megírtik, megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról, amelynek értelmében Washington jelentős katonai jelenlétet épít ki a sarkvidéki területen, cserébe pedig garantálja, hogy ellenfelei nem vethetik meg a lábukat a szigeten.

A hír hatására az amerikai tőzsdéken valósággal kilőttek a Grönlandhoz köthető részvények: