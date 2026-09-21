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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Üzlet

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Portfolio
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Ma csak a benzin árában van változás, írja a holtankoljak.

Hétfőn ismét változott a benzin országos átlagára, míg a gázolaj ára változatlan maradt.

A 95-ös benzin a pénteki átlagárhoz képest 1 forinttal emelkedett, a gázolaj esetében azonban nem történt módosulás.

A hét elején így továbbra is a 700 forint feletti gázolajár jelenti a magasabb átlagárat, miközben a benzin ára enyhén emelkedett.

A friss adatok alapján az országos átlagárak:

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