Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Hétfőn ismét változott a benzin országos átlagára, míg a gázolaj ára változatlan maradt.
A 95-ös benzin a pénteki átlagárhoz képest 1 forinttal emelkedett, a gázolaj esetében azonban nem történt módosulás.
A hét elején így továbbra is a 700 forint feletti gázolajár jelenti a magasabb átlagárat, miközben a benzin ára enyhén emelkedett.
A friss adatok alapján az országos átlagárak:
- 95-ös benzin: 636 Ft/liter
- Gázolaj: 709 Ft/liter
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