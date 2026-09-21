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Kitették a Volkswagent a legfontosabb európai blue chip indexből
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Kitették a Volkswagent a legfontosabb európai blue chip indexből

Portfolio
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A Volkswagen tizenöt év után először esett ki az euróövezet legfontosabb blue chip részvényindexéből, az Euro Stoxx 50-ből. A lépés a piaci szereplők szerint tovább nyomhatja lefelé a német autógyártó amúgy is mélyrepülésben lévő árfolyamát - közölte a Financial Times.

A wolfsburgi székhelyű vállalat részvényei a 2021-es tőzsdei csúcshoz képest értéküknek több mint háromnegyedét elveszítették.

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A Stoxx indexszolgáltató rendszeres felülvizsgálata nyomán

a cég kiesett az euróövezet meghatározó vállalatait nyomon követő indexből.

A Volkswagen helyét a Nokia és a francia Engie közművállalat veszi át, amelyek közül az előbbi az Nvidia támogatásával adatközponti hálózati szolgáltatóvá alakult át. Szintén kikerült az indexből a holland Wolters Kluwer információszolgáltató.

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A Volkswagen kiesése újabb csapást jelent az európai autóipar presztízsére, hiszen tavaly a Fiat és a Peugeot anyavállalatát, a Stellantist is eltávolították az indexből, amelynek árfolyama azóta közel a felére esett. Az Euro Stoxx 50-ben így már csak a Ferrari, a BMW és a Mercedes-Benz képviseli az autógyártó szektort.

Ez a kor jele

– kommentálta a történteket egy rivális vállalat vezetője, hozzátéve, hogy a hírnévre gyakorolt hatás valószínűleg nagyobb lesz, mint a tényleges tőkekiáramlás.

Az elemzők szerint a kiesés tovább súlyosbíthatja a részvényre nehezedő nyomást, mivel az indexet követő tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) kénytelenek eladni pozícióikat. A Stoxx adatai szerint 30 ETF követi az Euro Stoxx 50-et, összesen 59 milliárd eurós piaci értékkel, emellett több mint 110 ezer aktív strukturált termék is kötődik hozzá, amelyek értékesítési volumene meghaladja a 68 milliárd eurót.

A Volkswagen gondjai összetettek, hiszen a kínai eladások zuhannak, az amerikai vámok emelkednek, a szerkezetátalakítás pedig 100 ezer munkahely megszüntetésével jár. A hónap elején a szakszervezetekkel kötött meglepetésszerű megállapodás ugyan 9 százalékkal megemelte az árfolyamot, ám pénteken 8,3 százalékos esés követte, miután a cég profit warningot adott ki. Ennek oka egy 6 milliárd eurós leírás a Porsche-részesedés értékéből, a kínai piac további visszaesése és a növekvő szerkezetátalakítási költségek.

A mindössze 38 milliárd eurós piaci kapitalizáció – ami a 322 milliárd eurós éves árbevétel töredéke – világosan jelzi a befektetői szkepticizmust.

Ez az értékeltség nagyon egyértelmű jelzés arról, mennyire bizalmatlanok a befektetők a Volkswagennel szemben

– mondta Simon Jäger, a Flossbach von Storch német vagyonkezelő portfóliómenedzsere. A Volkswagen kiesésével 16-ra csökkent a német blue chip cégek száma az indexben, ami az ország tőzsdei nagyvállalatainak tartós nehézségeit tükrözi, hiszen az elmúlt öt évben a német komponensek alindexe 10,9 százalékos évesített hozammal jelentősen alulteljesítette az Euro Stoxx 50 egészének 12,5 százalékos eredményét.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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