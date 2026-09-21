Kitették a Volkswagent a legfontosabb európai blue chip indexből

A wolfsburgi székhelyű vállalat részvényei a 2021-es tőzsdei csúcshoz képest értéküknek több mint háromnegyedét elveszítették.
A Stoxx indexszolgáltató rendszeres felülvizsgálata nyomán
a cég kiesett az euróövezet meghatározó vállalatait nyomon követő indexből.
A Volkswagen helyét a Nokia és a francia Engie közművállalat veszi át, amelyek közül az előbbi az Nvidia támogatásával adatközponti hálózati szolgáltatóvá alakult át. Szintén kikerült az indexből a holland Wolters Kluwer információszolgáltató.
A Volkswagen kiesése újabb csapást jelent az európai autóipar presztízsére, hiszen tavaly a Fiat és a Peugeot anyavállalatát, a Stellantist is eltávolították az indexből, amelynek árfolyama azóta közel a felére esett. Az Euro Stoxx 50-ben így már csak a Ferrari, a BMW és a Mercedes-Benz képviseli az autógyártó szektort.
Ez a kor jele
– kommentálta a történteket egy rivális vállalat vezetője, hozzátéve, hogy a hírnévre gyakorolt hatás valószínűleg nagyobb lesz, mint a tényleges tőkekiáramlás.
Az elemzők szerint a kiesés tovább súlyosbíthatja a részvényre nehezedő nyomást, mivel az indexet követő tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) kénytelenek eladni pozícióikat. A Stoxx adatai szerint 30 ETF követi az Euro Stoxx 50-et, összesen 59 milliárd eurós piaci értékkel, emellett több mint 110 ezer aktív strukturált termék is kötődik hozzá, amelyek értékesítési volumene meghaladja a 68 milliárd eurót.
A Volkswagen gondjai összetettek, hiszen a kínai eladások zuhannak, az amerikai vámok emelkednek, a szerkezetátalakítás pedig 100 ezer munkahely megszüntetésével jár. A hónap elején a szakszervezetekkel kötött meglepetésszerű megállapodás ugyan 9 százalékkal megemelte az árfolyamot, ám pénteken 8,3 százalékos esés követte, miután a cég profit warningot adott ki. Ennek oka egy 6 milliárd eurós leírás a Porsche-részesedés értékéből, a kínai piac további visszaesése és a növekvő szerkezetátalakítási költségek.
A mindössze 38 milliárd eurós piaci kapitalizáció – ami a 322 milliárd eurós éves árbevétel töredéke – világosan jelzi a befektetői szkepticizmust.
Ez az értékeltség nagyon egyértelmű jelzés arról, mennyire bizalmatlanok a befektetők a Volkswagennel szemben
– mondta Simon Jäger, a Flossbach von Storch német vagyonkezelő portfóliómenedzsere. A Volkswagen kiesésével 16-ra csökkent a német blue chip cégek száma az indexben, ami az ország tőzsdei nagyvállalatainak tartós nehézségeit tükrözi, hiszen az elmúlt öt évben a német komponensek alindexe 10,9 százalékos évesített hozammal jelentősen alulteljesítette az Euro Stoxx 50 egészének 12,5 százalékos eredményét.
Címlapkép forrása: Portfolio
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Mutatjuk a válaszokat!
Megjöttek az adatok a kulcsfontosságú útvonalról: a hétvégén alig jutott át áruszállító hajó
Csökkent a számuk az előző hétvégéhez képest.
Sorsdöntő találkozóra készül Trump: legnagyobb riválisával egyeztetett a mesterséges intelligencia veszélyeiről Amerika
Értesítési mechanizmus jöhet létre az MI-incidensekről.
Apokaliptikus jelenetek Moszkvában: lángok, ameddig a szem ellát – Példátlan támadás alá vette Ukrajna az orosz fővárost
Számos videó kering a sűrű füstről.
Történelmi vereséget szenvedett a kormánypárt az európai nagyhatalomban: nem történt ilyen a második világháború óta
De Friedrich Merz nem mond le.
Forradalmi döntés készül Magyarországon – Akár napokon belül alapjaiban írhat át mindent az MNB
Összeül a Monetáris Tanács, és ez nem csak egy "sima" ülés lesz.
Sorsdöntő lépésre készül a magyar jegybank, mutatjuk a külső hatásokat, amik meghatározhatják a piacokat
Fontos döntések és események adnak irányt a befektetéseinknek.
Dízelár-sokk Magyarországon: küszöbön a töréspont, sokkal fájdalmasabb lesz a következő ütés
Most már minden külső sokk a benzinkutakon csattan.
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.