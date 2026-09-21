Óvatos emelkedéssel zárt a magyar tőzsde hétfőn

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Ma a BUX-index 0,2 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, a Richter árfolyama 0,5 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll.

Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 3,9 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 3,0 százalékkal esett. A legjobban ma az Alteo részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino