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Óvatos emelkedéssel zárt a magyar tőzsde hétfőn
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Óvatos emelkedéssel zárt a magyar tőzsde hétfőn

Portfolio
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Óvatos optimizmussal indult a hét a magyar tőzsdén. A nagypapírok közül a Richter teljesített legjobban a hét első kereskedési napján, míg a kisebb kapitalizációjú magyar részvények közül az Alteo emelkedett ki hétfőn.
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Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 0,2 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, a Richter árfolyama 0,5 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll.

Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 3,9 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 3,0 százalékkal esett. A legjobban ma az Alteo részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,5 százalékkal került feljebb.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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