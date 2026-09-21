Profit warningot adott ki a Volkswagen

A Volkswagen pénteken egy 10 milliárd eurós egyszeri értékvesztést jelentett be, amelynek jelentős része a nehéz helyzetben lévő Porsche sportautó-márkához kötődik. A lépés tovább mélyíti a válságot a világ második legnagyobb autógyártójánál, amely már eddig is a cégcsoport történetének legnagyobb szerkezetátalakítását indította el.

Az értékvesztésből mintegy 6 milliárd euró a Porsche középtávú kilátásainak újraértékeléséből fakad; a Volkswagen a márka 75 százalékát birtokolja.

A Porschét különösen súlyosan érintették az amerikai vámok és a külföldi luxusmárkák iránti kínai kereslet összeomlása, így a divízió tavaly mindössze 1,1 százalékos működési marzsot ért el, kínai márkakereskedői hálózatát pedig már korábban karcsúsította.

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A profitfigyelmeztetés mindössze két héttel azután érkezett, hogy a vállalat megállapodott a részvényeseivel egy átfogó átalakítási csomagról, amely újabb 50 ezer munkahely megszüntetését, a szervezeti struktúra egyszerűsítését és esetleges gyárbezárásokat tartalmaz.

Arno Antlitz pénzügyi igazgató a Reuters által megtekintett belső feljegyzésében hangsúlyozta, hogy nincs vesztegetni való idő. Kína, a világ legnagyobb autópiaca 20 százalékkal zsugorodott a cégcsoport számára, az ázsiai riválisok egyre erőteljesebben nyomulnak be Európába, az elektromos autók értékesítésének növekedése pedig tovább szűkíti a marzsokat.

Nem tudunk kibújni e trend alól

– fogalmazott a kínai piac kapcsán. A Volkswagen 2024-ben elveszítette piacvezető pozícióját Kínában.

A cégcsoport – amelyhez az Audi, a Škoda és a Seat is tartozik – 2026-ra legfeljebb 1 százalékos működési marzsra számít, szemben a korábban jelzett 4,0–5,5 százalékos sávval, miközben az elemzői konszenzus eddig 4,1 százalék volt. A vállalat a piaci környezet további romlására figyelmeztetett, különösen Kínában, emellett az elektromos autók felé történő gyorsabb keresleteltolódás az Audi és a Volkswagen személyautó-márka kilátásait is rontja.

Forrás: Reuters

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