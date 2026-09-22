500 millió eurós kötvényt bocsátott ki a Mol

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
A Mol tájékoztatása szerint a társaság szeptember 21-én írta alá az 500 millió euró összegű, szenior fedezetlen kötvény kibocsátásához kapcsolódó szerződéseket.
Az Eurobond-tranzakció feltételeit a vállalat már szeptember 15-én bejelentette. A kötvények
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összértéke 500 millió euró,
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futamideje 5 év,
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éves kamata 4,625 százalék,
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hozama pedig 4,86 százalék.
Az elszámolásra szeptember 23-án kerül sor.
A kötvényeket az Ír Értéktőzsde Euronext Dublin kereskedési platformjára vezetik be.
Címlapkép forrása: Portfolio
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