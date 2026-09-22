16°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
500 millió eurós kötvényt bocsátott ki a Mol
Üzlet

500 millió eurós kötvényt bocsátott ki a Mol

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lezárta 500 millió eurós kötvénykibocsátásához kapcsolódó szerződések aláírását a Mol, a tranzakció a korábban bejelentett feltételekkel valósult meg.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Future of Finance 2026
Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

A Mol tájékoztatása szerint a társaság szeptember 21-én írta alá az 500 millió euró összegű, szenior fedezetlen kötvény kibocsátásához kapcsolódó szerződéseket.

Az Eurobond-tranzakció feltételeit a vállalat már szeptember 15-én bejelentette. A kötvények

Az elszámolásra szeptember 23-án kerül sor.

A kötvényeket az Ír Értéktőzsde Euronext Dublin kereskedési platformjára vezetik be.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Újabb hőkupola telepszik Európára szeptember végén
Erős emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility